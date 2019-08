Slaget om parkeringsplasser i Oslo sentrum er tapt, tror eierne av Ferner Jacobsen. Nettbutikken må kompensere for dårlig lønnsomhet i sentrum.

Ferner Jacobsen er en av Oslos mest tradisjonsrike klesbutikker, med tilholdssted i Stortingsgata siden 1926, samt butikker på Fornebu og Fredrikstad. I tillegg har den familieeide bedriften tatt den økende netthandelen inn over seg og startet nettbutikk.

Men høsten 2018 hevdet Carl-Christian «Calle» Ferner, butikksjef, deleier og tredje generasjons driver, at de mistet kunder etter parkeringsforbud og bortfall av gjennomkjøringsmuligheter i Oslo sentrum.

Et snaut år etter, er det virkelig så ille, er det mangelen på parkeringsplasser som har hovedskylden for at deler av handelsnæringen sliter?

- Noen kunder er blitt borte. Det er ingen hemmelighet at noen satte bilen utenfor butikken, så den enkle handelen er blitt borte. Men vi har også hatt en tilstrømming av nye kunder som bruker byen på annen måte, sier Ferner et snaut år senere til Nettavisen Økonomi.

Halvfulle

Byrådet viser gjerne til at parkeringshusene i Oslo sentrum står halvfulle. Det er tilsynelatende parkeringsplasser nok, men de blir ikke brukt. Så spørsmålet er hvor nære må parkeringsplassene være for å være attraktive.

- Det er vanskelig å si. Om det er 100 eller 200 meter, er det ikke noe fasitsvar på. Men vi ser at kvinner er flinkere til å omstille seg enn menn, det er ikke tvil om at vi har hatt en hyggeligere omsetningsøkning blant kvinnene, sier Ferner.

- Kvinner tar turen til Oslo sentrum mer som en utflukt og titter samtidig innom andre butikker og tar runden rundt. De er ikke i samme grad ute på den kjappe og enkle butikkhandelen som menn, fortsetter han.

Stor omstilling

- Hvor kritisk er du til den bilpolitikken det nåværende byrådet fører, hvilke endringer vil du ha?

- Jeg skulle jo ønske at sentrum var tilgjengelig for alle og at byrådet reverserte litt. På den annen side, detaljhandelen står overfor omstilling på andre ting, som internett. Her skjer det veldig store omveltninger, sier butikkeieren.

Ferner mener derfor at omstillingen i detaljhandelen handler om mer enn parkeringsproblematikk, men der det blir lett å skylde på parkering for nedgangen.

- Spørsmålet er hvordan vi skal få fotfeste igjen, men det skjer også noe i handlemønsteret. Det er bare å se på en økning i netthandelen.

Har satt seg

- Men for deg som en butikkeier, håper på et politisk skifte i Oslo?

- De nye parkeringsregimet har begynt å sette seg, og det er lettere å vite hvordan du skal angripe dette når du har opplevd tiltakene i ett år og sett resultatet. Vi har gjort strategiske valg ut fra det. Det er litt lettere å gjøre tiltak når du ser hva som påvirker oss, svarer Ferner.

- Men selvfølgelig, vi skulle gjerne ha hatt mer parkering i sentrum, jeg legger ikke skjul på det. Jeg tror imidlertid ikke at det skjer, uavhengig av hvem som sitter i byrådet.

Ferner sier det er skummelt å se ut fra gamle tall for handelsstanden, der det ble anslått at enhver parkeringsplass i Oslo sentrum genererer 2 millioner i total omsetning.

Glad for nettbutikken

Når det gjelder fjoråret, omsatte Ferner Jacobsen Aktieselskap totalt for 110,9 millioner kroner, mot 108,8 millioner året i forveien. Driftsresultatet var marginalt ned til 4 millioner kroner, mens resultatet før skatt økte fra 3,5 millioner kroner til 4,1 millioner. Det skyldes vesentlig lavere finanskostnader.

- Jeg er glad jeg har en nettbutikk som redder oss, sier Ferner om fjorårstallene. Han vil ikke ute med konkrete tall for den tradisjonsrike butikken i Stortingsgata.

- Den gikk ikke med underskudd, men jeg er ikke fornøyd med tallene som har vært. Vi så imidlertid at spesielt i andre halvår var det en økning.

I årsberetningen for 2018 skriver styret i aksjeselskapet at de venter stabile inntekter for i år og har gjennomført strategiske endringer.

Helt andre tider

- Hvilke endringer er det?

- Det tror jeg vi tar innad i huset, men vi har et helt annet kostnadsbilde, fordi det er helt andre tider. En ting er mer interne forhold, som parkering i sentrum, en annen ting er mer eksterne forhold, som økning i internetthandelen.

- Det gjør at vi må bli flinkere og satse mer på personlige service, ha innbydende butikker for enhver ny kunde. Vi skal være en naturlig destinasjon for de som skal nye klær, sier Ferner, som leder en bedrift som tradisjonelt har ligget i det øvre prissjiktet.