Seks av ti Ap-velgere i Trøndelag tror Trond Giske vil gjøre en god jobb dersom han blir valgt til ny leder for fylkeslaget i mars.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): Det viser en meningsmåling Sentio Research har gjennomført for Trønder-Avisa.

Men også utenfor eget parti, har velgerne i Trøndelag stor tro på at den omstridte politikeren vil gjøre en god jobb for partiet sitt i et eventuelt lederverv. Av totalt 1.000 spurte svarer nemlig 41 prosent at de tror ha vil gjøre en god jobb.

Aktuell som leder

Som Nettavisen har skrevet tidligere, er Trond Giske høyaktuell til å overta det mektige ledervervet i Arbeiderpartiet Trøndelag. Det skjer i så fall bare litt over to år etter at han måtte forlate vervet som nestleder i Arbeiderpartiet etter om seksuell trakassering.

– Jeg blir rørt og takknemlig av at så mange velgere viser meg en slik tillit. Det er noe jeg vil forsøke å leve opp til uansett hvilke verv og oppgaver jeg blir gitt, ikke minst i vervet mitt som stortingsrepresentant, sier Giske selv i en SMS til Trønder-Avisa.

Fortsatt motstand

Onsdag samles valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti for å fortsette jobben med å sette sammen laget som skal lede partiet gjennom neste års stortingsvalgkamp.

Etter komiteens første møte, sa leder Arild Grande at målet er å finne en leder som kan samle partiet. Samme dag ble det kjent at Amund Hellesø, partiets ordfører i Nærøysund kommune, stiller som lederkandidat i fylkeslaget.

I meningsmålingen, kommer det frem at Giske fortsatt møter betydelig motstand i egne rekker. 17 prosent av Ap-velgerne har svart de ikke tror han vil gjøre en god jobb.