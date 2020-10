Trond Giske går hardt ut mot angrepene partifeller har kommet med etter at Ap-veteran Jan Bøhler torsdag gikk over til Senterpartiet.

– Det er veldig trist at Jan Bøhler har meldt seg ut av Ap. Samtidig er det ille å se kommentarer hvor Jan behandles som en avhopper fra en sekt, skriver Trond Giske i et innlegg på Facebook fredag kveld.

Det skapte sterke reaksjoner blant flere sentrale arbeiderpartipolitikere da Jan Bøhler torsdag morgen offentliggjorde at han bytter over til Senterpartiet.

- Kan ikke forvente støtte

Trond Giske skriver fredag kveld at han hver uke spør folk om å bli medlem i Ap.

– Men hvor lenge blir de når de ser den harde tonen som brukes både mot partifeller og andre? Hvis vi ikke støtter hverandre, kan vi heller ikke forvente støtte fra velgerne. Et raust og inkluderende folkeparti, må behandle folk raust og inkluderende, skriver Giske.

Hyllet Bøhler

Bare noen timer før partibyttet ble offentlig, hadde Giske lagt ut et Facebook-innlegg med bilder av han sammen med Bøhler, med teksten:

«Jeg vil varmt anbefale boken Østkantfolk av mine gode venn og kollega Jan Bøhler. Inspirerende for alle som mener politikere bør være nær folks hverdag. I Ap blander vi oss selvsagt ikke i andre fylkers valg... (smiletegn) men for Østkantfolk i hele landet hadde det vært bra med Jan i Aps stortingsgruppe også neste periode», skrev Giske.

«Sviker»

Andre kolleger i partiet hadde imidlertid ingen til overs for den politiske bomben på torsdag.

- For en jævla selvopptatt sviker, skrev Ap-politiker Andreas Halse i Oslo på Twitter.

Bøhler ville ikke si så mye om å bli kalt for «sviker», men sa følgende til Nettavisen etter at partiovergangen ble kjent:

- Jeg vil bare si at jeg skulle ønske vi kunne skilles som venner og være storsinnet mot hverandre og tenke på det samarbeidet vi har hatt, fortalte Bøhler.

Og han la til:

- Jeg har stått på for Arbeiderpartiet siden 1984, så jeg synes vi skal tenke på det samarbeidet vi har hatt. Jeg vil fortsette å jobbe med de sakene jeg alltid har gjort.

- Tok aldri telefonen

Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, kommer med krass kritikk rettet mot Bøhler fredag kveld.

- På et tidspunkt lurte jeg på om jeg skulle sende en savnetmelding på ham, sier Johansen i et intervju med VG.

Bøhler er kjent for sitt sterke engasjement for Oslos østkant, og har vært aktiv i debatter om gjengkriminalitet og sosial kontroll.

Men Johansen mener Bøhler ikke har brukt de kanalene han har i politikken for å fremme saker og forslag.

Ifølge byrådslederen har Bøhler verken ringt ham eller besvart henvendelser, og i svært liten grad stilt på møter i lokallag, fylkeslag og i stortingsgruppen.

- Det virker som om Jan mener ombudsrollen bare er å gå rundt å snakke med folk, uten å ta det folk snakker om tilbake til noen, uten å møte opp på partimøter, uten egentlig å være spesielt aktiv på Stortinget, sier Johansen.

Bøhler bekrefter at han har prioritert «det utadrettede arbeidet» høyere de siste årene. Han viser blant annet til at han har engasjert seg i natteravnene, idretten og organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold).

- Jeg får flere henvendelser om å treffes hver dag, og prøver å finne tid til å stille opp. Det gir kunnskap om saker og forslag jeg i neste omgang kan følge opp i Stortinget, sier han til avisen.

– Partiene er ikke til for sin egen del, men for å være et redskap for velgerne. Dette har Senterpartiet sagt at de ønsker å støtte og fremme, og det betyr mye for meg.

