Gjeldsregisteret; endelig er det her

Første juli i år er det mye omtalte Gjeldsregisteret på plass. Bankene vil da rett og slett få et bedre grunnlag til å gi deg en riktig størrelse på lånet ditt.

Det kommer til å gi nye muligheter for en god økonomisk oversikt for alle oss som privatpersoner, og det gir bankene en mye bedre oversikt og innsyn, slik at de kan gi deg bedre råd.

Bankene vil rett og slett få et bedre grunnlag til å gi deg en riktig størrelse på lånet ditt.



Vil det bli vanskeligere å få lån nå?

Mange frykter at en av konsekvensene av det nye registeret vil bli at det blir vanskeligere å få lån. Det kan kanskje også stemme - til en viss grad.

Har du strukket strikken maksimalt i utgangspunktet vil du nok kunne oppleve at det blir litt vanskeligere å få lån, om du da i tillegg har benyttet deg av ulike kreditter. Det kan også bli vanskeligere å få lån dersom du tidligere har «glemt» å oppgi alt du har av kredittkort, forbrukslån eller kjøp på kreditt.

Bankene har tidligere ikke hatt noen reell metode for å for å sjekke hva du faktisk har av slik kreditt. De har kun hatt skattemeldingen fra året før, og ditt ord på at du oppgir det du har tatt opp etter årsskiftet som ikke kommer frem på skattemeldingen.

De aller alle fleste er selvsagt ærlige. Samtidig, om du sitter og handler mye på nett for eksempel, kan det være fort gjort å glemme at du kjøpte noen hagemøbler, noen klær, en telefon på kreditt eller kanskje har du betalt en flyreise du skal betale litt senere. Det er jo nesten ikke en ting du ikke får kjøpt på kreditt i dag!

Disse småbeløpene her og der blir til sammen store summer. Glemmer du i tillegg å betale tilbake straks fakturaen forfaller, så begynner de dyre rentene å slå inn. Alt dette vil med det nye Gjeldsregisteret spille inn på hva du potensielt kan få i boliglån.

En annen ting som spiller inn, og som det er viktig å tenke over, er at hele grensen på kredittkortene dine teller med når du søker et boliglån. De ser ikke kun på det beløpet du har brukt. Mange har i dag en høyere beløpsgrense enn de har behov for, ettersom kortene ofte kommer i litt standard oppsett, og de fleste har lite formening om hvor høy kredittgrense de egentlig har behov for. Inntil nå.

Jeg regner meg selv som en person som har veldig god kontroll på egen økonomi, men selv jeg er spent på om det står noe på meg som jeg ikke har tenkt over. Jeg har ikke brydd meg med å sjekke det tidligere, men nå er det jo bare å logge seg inn på Norsk Gjeldsinformasjon fra 1. juli, så får du full oversikt over din samlede, usikrete forbruksgjeld på mobilen din.

Se på det som en stor mulighet

Det nye registeret gir deg en gylden mulighet til å få full oversikt over økonomien din.

Det kan kanskje smerte der og da når du ser alle kredittene, alle kortene, alle kjøpene dine svart på hvitt, men tenk hva det gjør for deg. Du tenker deg kanskje litt mer om neste gang det er snakk om å handle med penger du ikke har. I tillegg vil vi kanskje få slippe å oppleve at ting går så galt som det gikk for denne unge studenten .

Hun er så ung at det er mulig å få rettet opp i det, men tenk for en start på voksenlivet det er å starte med minus 900.000 kroner - uten å eie noe. Det er en situasjon som kan slite både på det praktiske - men også i stor grad på psyken.

Vil boligprisene stagnere som følge av at bankene får bedre oversikt over hele økonomien vår?

Det store spørsmålet er om eiendomsmeglerne og økonomene som har snakket om Gjeldsregisteret som jokeren i hvordan boligprisene vil utvikle seg får rett. Fra før var det spådd litt oppbremsing i boligprisveksten - ned til tilsvarende lønnsvekstnivå.

Vil gjeldsregisteret ha en stor påvirkning? Min vurdering er at dersom dette blir tilfelle var det enda viktigere at dette registeret faktisk kom på plass. Også håper jeg det ikke er lenge før vi ser et komplett register med alle typer lån.

Vi har i mange år lånedrevet boligprisene oppover ved at vi har lånt større og større beløp for å kunne kjøpe dyrere. Kanskje er det dette som må til for å normalisere forholdet mellom gjeldsvekst og inntektsvekst noe?