Gjelsten og Hagen er storeiere: Håp om kreftvaksine sender aksjen til himmels

Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen har siden oktober hatt en fantastisk gevinst i farmasiselskapet Ultimovacs.

Ultimovacs utvikler nye immunterapier mot kreft og satser på verdensomspennende, banebrytende kreftvaksiner. Selskapet håper å ha verdens første universelle kreftvaksine klar om noen år. Ultimovacs skal nå sette i gang en avgjørende studie for å finne ut om vaksinen virker.

Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen eier gjennom sine investeringsselskap henholdsvis 20,6 prosent og 8 prosent av aksjene i selskapet. Gjelsten gikk opprinnelig inn med 50 millioner kroner i Ultimovacs, som ble børsnotert i juni 2019. Da hentet selskapet inn 370 millioner kroner.

Gjelsten eide i juni 30 prosent av aksjene. Han fikk allerede i 2015 med seg Stein Erik Hagen som investor. Hagen ble i 2011 rammet av prostatakreft.

Nå er Gjelstens aksjepost etter den kraftige kursoppgangen verdt ca. 325 millioner kroner mens Stein Erik Hagen sitter på aksjeverdier for 125 millioner.

Over dobling

Det er mer enn en dobling av aksjeverdiene siden slutten av oktober i fjor. Som vi ser av grafen under begynte aksjekursen virkelig å ta av i desember, og onsdag er kursoppgangen hele 14 prosent.

EKSTREM OPPGANG: Kreftvaksineselskapet Ultimovacs har hatt en eksplosiv økning på Oslo Børs på få måneder.

Ingen inntekter

Den kraftige børsoppgangen kommer til tross for tilsynelatende dårlige regnskaptall. Ultimovacs har ennå ingen inntekter og gikk med et underskudd på 17,2 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, nesten 36 millioner for fjorårets tre første måneder.

Men slike selskaper prises ut fra nye patenter/lisenser som kan gi store fremtidige inntekter. Positive børsmeldinger kan være helt avgjørende for aksjekursen og gi store utslag. Det var ingen offisielle nyheter om selskapet onsdag.

Men kreftvaksineselskapet meldte i desember at de har testet ut sin UV1-vaksine på lungekreft, prostatakreft og føflekkreft. Dette er noen av de vanligste kreftformene i Norge og i mange andre land.

Og nå skal vaksinen også prøves ut på brysthinnekreft. Denne studien er sponset av Oslo Universitetssykehus og skal gjennomføres ved seks sykehus i fem land. Studien starter opp nå i første kvartal.

Faren fikk kreft

Bjørn Rune Gjelsten begynte å engasjere seg for kreftsaken da hans far fikk prostatakreft i 2007.

– Selv om far hadde en aggressiv diagnose og det ble gitt to-tre år igjen å leve, så fungerte han og hadde livskvalitet i åtte år, uttalte Gjelsten til NRK i mai i fjor.

Faren Per Gjelsten fikk immunterapi der de tok ut kreftceller fra svulsten, behandlet dem og injiserte de behandlede cellene tilbake.

– Den store drømmen er at kreft kan bli en kronisk sykdom som vi kan behandle, så det blir mer å leve med en kreftsykdom enn å dø av den, det er håpet vårt, uttalte Jònas Einarsson til NRK i mai. Einarsson er administrerende direktør i Radiumhospitalets forskningsstiftelse (Radforsk) og styreleder i Ultimovacs.