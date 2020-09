Gjør helomvending: Vil utvise kriminelle innvandrere uten dom

Svenske Moderaterna har gjort en helomvending og går inn for å utvise kriminelle utlendinger - uten dom.

Moderaternas statsminister Fredrik Reinfeldt erklærte at svenskene måtte «oppna era hjärtan» under migrantkrisen i 2015. Landet fikk 162.000 asylsøkere i løpet av samme år.

Fem år etterpå foreslår samme parti kraftige innstramninger i innvandringspolitikken.

Torsdag lanserte Moderaternas partileder Ulf Kristersson ti nye reformer som skal bryte mønsteret Sverige står overfor med økning i kriminalitet, parallellsamfunn og stadig mer vold.

– Systemet er truet

Ifølge partiet er Sverige inne i en «fase hvor systemet er truet», og at det er helt nødvendig å bryte mønsteret med mer kriminalitet og store integreringsproblemer.

– Det er de siste 5-6 årene det har blitt et veldig stort problem, og jeg sier dette for å understreket at det vi ser i Sverige, ser vi ikke i andre land på samme måte. Sverige skiller seg ut, sier Kristersson ifølge Expressen.

Forslagene inkluderer doble straffer for forbrytelser i områder hvor kriminaliteten rår, og gjør medlemskapet i en kriminell gjeng til en straffbar handling i seg selv. Mange av forslagene ligner på det som tidligere er blitt lansert i Danmark for å bekjempe det regjeringen omtaler som «ghetto-problemet».

– Vi ønsker å utvide lovgivningen til å gjelde mennesker som kan knyttes til gjengkriminelle miljøer når man blir bedømt til å utgjøre en kvalifisert trussel mot Sverige, sier justispolitisk talsmann Johan Forsell til Expressen.

I mange år har Sverigedemokraterna kommet med lignende forslag. De siste årene har imidlertid både Moderaterna og Kristdemokraterna åpnet for å samarbeide med partiet. Ifølge Expressen ble det gjennomført hemmelige møter mellom partiene for å diskutere samarbeid.

Utvises uten dom

Det mest kontroversielle forslaget er imidlertid at kriminelle gjengmedlemmer skal kunne utvises av Sverige hvis de utgjør en «kvalifisert trussel» mot landet - selv om de ikke er blitt dømt for en forbrytelse.

– Det vil øke risikoen for at mennesker som ikke er svenske statsborgere blir kastet ut av landet når de begår forbrytelser eller i er kriminelle miljøer, sier Kristersson.

Partiet vil også gjøre det enklere å beslaglegge eiendom antatt å komme fra kriminelle inntekter.

Deler av forslaget i Sverige er allerede gjeldende praksis i Norge. Det er jevnlig at det konstateres brudd på utlendingsloven - for eksempel at personer blir i Norge uten lovlig opphold - og dermed foretas utvisning. Utlendingen kan deretter klage eller saksøke myndighetene om det er grunnlag for gjenopptagelse.