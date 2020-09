Gjør Ikea-parkeringsplasser om til sykkelsti: - Kan få katastrofale følger for oss

Varehuset i Stavanger anslår at 40 prosent av parkeringsplassene vil forsvinne under utbyggingen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) De siste ukene har Biltemas strid med myndighetene fanget oppmerksomheten til både ledende politikere og medier nasjonalt.

Noen steinkast unna, på andre siden av E39 på Forus, kjemper en annen svensk gigant innen varehandel en innbitt kamp mot Statens vegvesen og Sandnes kommune.

Deler av den nye sykkelveien mellom Stavanger og Sandnes, som skal gjøre det mulig å sykle mellom storbyene på en halvtime i 2023, har allerede åpnet. Snart står utbyggingen ved Ikeas varehus på Forus for tur. Statens vegvesen har vedtatt å ekspropriere deler av varehusets parkeringsareal for å få bygget ut den såkalte sykkelstamvegen.

Ikea anslår at opp mot 40 prosent av varehusets parkeringsplasser, rundt 260 i antall, vil bli lagt beslag på under utbyggingen - som kan ta opptil to og et halvt år. Totalt mener Ikea at 64 av p-plassene vil være tapt også etter at sykkelveien står klar.

Den svenske giganten mener at hver tapte parkeringsplass vil bety millioner i tapt omsetning, og har regnet seg fram til at det økonomiske tapet kan beløpe seg til 280 millioner kroner.

– Det er dramatiske konsekvenser for et allerede underdimensjonert hus når det gjelder parkering, sier varehussjef Hans Inge Skadberg til Nettavisen Økonomi.

RETTSAK: Ikeas varehussjef Hans Inge Skadberg ba Sandnes kommune og Statens vegvesen om å vurdere andre alternativer da partene møtte i retten tidligere denne måneden. Dommen er ventet å være rett rundt hjørnet. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Mener det finnes andre alternativer

Sjefen for varehuset på Forus understreker at han ønsker en sykkelvei i området velkommen, og at han tror flere av hans rundt 265 ansatte vil ta i bruk den nye ferdselsåren for syklister i næringslivet.

Skadberg sier imidlertid at han sliter med å forstå hvorfor Ikeas parkeringsplasser blir berørt. Han peker på at konsulentselskapet Multiconsult skisserte billigere alternativer som unngikk Ikea, men som aldri ble brukt. Det samme gjorde Norconsult da Ikea hyret dem til å på andre forslag.

Varehussjefen mener det hele koker ned til en saksbehandlingfeil, der Sandnes kommune og Statens vegvesen tok utgangspunkt i at Ikea ville flytte - som planlagt - til en tomt i Stavanger. Flere skjær i sjøen og forsinkelser knyttet til reguleringsplanen og Fylkesmannens innsigelser har imidlertid ført til at Ikea fortsatt befinner seg på Forus.

– Vi fikk planene godkjent i 2016, men da besluttet konsernledelsen å sette alle planer for nye varehus på pause på grunn av store endringer i handelsmønsteret, blant annet som følge av økt netthandel, sier Skadberg.

FORSVINNER: Ikea anslår at rundt 40 prosent av varehusets parkeringsplasser vil være utilgjengelige mens sykkelstamvegen bygges de neste to årene. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Ikeas varehussjef beskriver en situasjon der Statens vegvesen og Sandnes kommune peker på hverandre. Vegvesenet mener at de kun følger opp kommunens planer, mens kommunen mener at det er Vegvesenet som skal vurdere alternativene.

– Det er ingen tvil om at ingen av oss skulle ønske at vi havnet i denne situasjonen, men det er enkelt å se at dette kan få katastrofale følger for oss, sier Skadberg.

STRIDENS KJERNE: Sykkelstamvegen skal krysse E39 på en bro, og vil dermed ta en rekke parkeringsplasser fra Ikea på Forus, slik denne illustrasjonen fra Vegvesenet viser. Foto: Statens Vegvesen (illustrasjon)

Varehussjefen mener at konsernets omsetning og arbeidsplasser kan bli hardt rammet av plassmangel på varehusets parkeringsplasser de neste par årene, og ber myndighetene se etter andre alternativer.

– Når man blir ekspropriert, skal det tvilløst gagne mer enn det skader. Dersom man ser på hele samfunnsregnskapet her, så skader denne sykkelveien lokal verdiskapning og arbeidsplasser på Ikea, sier varehussjefen.

Omar Saleem Rathore hos regjeringsadvokatene, som representerer Statens vegvesen, har blitt forelagt kritikken fra Ikea - men sier at Vegvesenet ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt. Sandnes kommunes advokat Eva Næsheim har ikke besvart Nettavisens henvendelse.

Saksøker Statens vegvesen og Sandnes kommune

For to uker siden møtte partene hverandre i Jæren tingrett, og en dom i saken skal komme denne uken eller i neste uke. Saksøker Ikea og Skadberg understreker at de ikke er ute etter erstatning i saken i første omgang, men at de vil synliggjøre konsekvensene for varehuset.

– Selvfølgelig, dersom en av partene anker til lagmannsretten og veien blir bygd, blir det snakk om en erstatningutmåling - men vi er ikke der ennå. Vi håper i første omgang på at Vegvesenet og kommunen ser på andre alternativer enn det som ligger til grunn nå, sier Skadberg.

KRYSSER: Vegvesenets plantegninger viser at sykkelstamvegen (blå linje) skal krysse E39 i en ny bro fra vestsiden til østsiden, noe som betyr at deler av parkeringsplassen til Ikea blir berørt. Foto: Statens vegvesen

Sykkelstamvegen har en beregnet prislapp på 1,4 milliarder kroner, eller 100.000 kroner per meter. Tidligere denne måneden åpnet de første 3,8 kilometerne av det som skal bli en 14 kilometer lang sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes. Veien skal stå helt ferdig i løpet av 2023.

PS: Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen gikk for to uker siden knallhardt ut mot sykkelveien, men ikke på grunn av parkeringsplassen til Ikea:

«Det er åpnet en flunkende ny sykkelvei i Rogaland til 1,4 milliarder, sånn at menn i kondomdress kan komme seg lynraskt til jobben. På yttersia av Senja derimot, må folk og næringsliv fremdeles slite med et vanstelt, utdatert veinett som kunne vært utbedret til litt mer enn en tredjedel av denne summen», skrev Jensen.

Les hele innlegget til Nordlys-kommentatoren her.