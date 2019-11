Gladmelding til huseiere - spår 20 prosent lavere strømpriser

Det går mot betydelig lavere strømpriser til vinteren sammenliknet med vinteren i år.

Vinteren 2018/2019 var preget av skyhøye strømpriser, vesentlig som følge av en tørr vår og sommer. Det ga svært lite vann i magasinene. Strømbørsen Nord Pool kunne eksempelvis 21. januar i år melde om at spotprisen på strøm er hele 83,75 øre per kWh - pluss moms. I dag er denne prisen på ca. 50 øre kWh.

Og i oktober kunne Nettavisen melde om to dårlige nyheter. Elavgiften øker fra nyttår, og nå stiger også strømprisen. Men strømprisen skal nå synke fremover, ifølge en fersk prognose.

- Ja, vi tror strømprisen utover vinteren kommer til å være omtrent 10 øre/kWh lavere nne i fjor, altså at den skal ned fra i underkant av 50 øre/kWh til 40 øre, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight i et kundebrev fra NorgesEnergi.

Sparer 1500 kroner

Med et årlig strømforbruk for en husstand på la oss si 15.000 kWh, betyr det 1500 kroner i året i lavere strømpriser.

Signalene fra Lilleholt er på linje med de handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft nylig ga til Nettavisen Økonomi.

- I snitt forventer vi at år 2020 skal ende godt under 40 øre/kWh, med gradvis fallende priser årene etter. Det er per i dag ingenting som tyder for vedvarende høye priser, men kronesvekkelsen bidrar altså til at vi har høyere strømregning enn hva vi kunne hatt. Heldigvis er vi langt unna prisnivået vi opplevde i 2018, uttalte til Olsen.

Prisfallet kan altså komme selv om en svak norsk krone gir høyere importerte kraftpriser.

20 prosent nedgang

Hvis Lilleholt får rett, vil det si en prisnedgang for selve strømmen på 20 prosent, og det får også andre positive virkninger.

- I tillegg kommer redusert moms, i og med at denne regnes av et lavere beløp, legger han til.

Men Lilleholt hadde for snaue fire uker siden en negativ nyhet til husholdningene om strømprisene nå i høst.

- Standarden om høsten er at forbruket stiger, og da stiger kraftprisene. Dessuten har husholdningene i Sør-Norge lavere strømpriser enn resten av Norden. Det skyldes at Sør-Norge har fått ekstra mye nedbør i høst, sa Lilleholt til Nettavisen Økonomi i begynnelsen av oktober.

På spørsmål om hva han trodde ville påvirke strømprisene mest fremover, svarte eksperten:

Økende gasspriser

-Gassprisene skal stige. Kraftmarkedet er fortsatt brenselorientert, selv om vi bygger masse ny fornybar energi. Derfor preges prisene av avgiftene på CO, gassprisen og av kullprisen. CO2-avgiften har femdoblet seg på to år, svarer Lilleholt.

Og, strømregningen består av mer enn selve strømprisen. Normalt består strømregningen av en tredjedel strøm, en tredjedel nettleie og en tredjedel avgifter til staten.

20 prosent lavere strømpriser betyr derfor ikke at strømregningen din kan bli 20 prosent lavere til vinteren. De resterende to tredjedelene utenom selve strømprisen blir ikke rimeligere.

Låste avgifter

- Dette er faste, låste avgifter som ikke varierer med strømprisene, sier Rita Lund Thune i NorgesEnergi.

Strømprisene bestemmes som så mye annet av tilbud og etterspørsel: Hvor mye strøm kan produseres og hvor stort er behovet for strøm. Faktorer som temperatur, vær og prisen på kull, gass og CO2-kvoter ute i Europa er viktige komponenter i

- Vi kan definitivt få en del svingninger basert på om det blir en mild eller kald vinter. Det skyldes at vi har et sterkt temperaturdrevet forbruk i Norge, i og med at vi bruker elektrisitet til oppvarming i stor grad, sier Lilleholt.

Felles nordisk strømbørs

Strømmen som produseres her til lands, kjøpes og selges på en felles nordisk strømbørs, Nord Pool. Så mye som 96 prosent av den norske kraftproduksjonen består av vannkraft. Den norske strømproduksjonen er derfor svært avhengig av nedbørsmengden.

- Når vi får lite nedbør, synker vannmengden i vannmagasinene. og kraftprodusentene kan ikke produsere så mye strøm som markedet etterspør. Strømprisene vil da stige, og forbruket vil naturlig nok reguleres litt, forklarer Thune i Norgesenergi.

Det har vært en nokså våt høst til nå. Det har ført til at vannmengden i vannlagrene har fylt seg opp etter et år med lite nedbør og snø.

Normalt vannivå

- Vannivået i magasinene er nå, før snøen starter, helt normal. Det er noe vi har tatt med i betraktningen i vår prognose for vinterens strømpris, sier Lilleholt.

NVE bekrefter at det er noe mer vann i magasinene enn på samme tid i fjor. I tillegg er gass- og kullprisen lavere. Det kan trekke ned de norske strømprisene.