Glem millimeter-rettferdighet for ansatte og redd de levedyktige arbeidsplassene

Flere hundre tusen arbeidstakere vil tape penger, men det spiller liten rolle hvis de beholder jobben når koronakrisen er over.

Etter drøftelser med de andre partilederne klemmer statsminister Erna Solberg (H) til og bidrar med 100 milliarder kroner i garantier til norske bedrifter.

- Mange bedrifter har nå liten eller ingen inntekt, men de har faste utgifter som de må betale. Det betyr at de veldig fort kan komme i en likviditetskrise. Tiltakene vi varsler i dag vil avhjelpe situasjonen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les mer: 100 milliarder i grantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter

Endelig kommer tunge tiltak som kan redde mange lønnsomme bedrifter fra å bukke under av en midlertidig likviditetskrise. Dette er mye viktigere enn de siste dagers diskusjon om permitteringsreglene er rettferdige eller ei.

Det er de for øvrig ikke, men det er en myte at de med små og mellomstore lønninger taper mest. Tvert imot er det de som tjener over 50.000 kroner i måneden som taper mest penger på å gå permittert.

Tjener du 600.000 kroner, taper du 160.000 kroner i året på å gå permittert.

Tjener du 800.000 kroner, taper du 360.000 kroner i året på å gå permittert.

Tjener du 1,0 mill. kroner, taper du 560.000 kroner i året på å gå permittert.

(Reglene gir inntil 62,4 prosent oppad til 6G, eller rundt 600.000 kroner).

Andre mister inntekten sin tvert uten å kunne bli permittert (eksempelvis musikere), mens ansatte i offentlig sektor normalt ikke blir permitterte, og beholder full lønn selv når det ikke er behov for arbeidskraften deres.

Men dette er likevel ikke det vesentlige. Hvis man eksempelvis blir permittert i en måned, så er 10.000 - 20.000 kroner en rimelig pris å betale for at jobben står der når krisen er over.

Så er det helt riktig mange som ikke har så mye penger på konto, men da må bankene stille opp med utsettelser av renter og avdrag og kortsiktige lån for å hindre et ras av personlige konkurser.

Men det aller viktigste er å hjelpe bedriftene til å overleve. Det er mager trøst å få full lønn i en permittering hvis den munner ut i arbeidsledighet og dagpenger.

Bare spør de 10.000 som nå er permittert i SAS og alle som følger etter i norsk hotell- og restaurantnæring, eller i turistbransjen.

Det som er helt avgjørende er at færrest mulig lønnsomme arbeidsplasser går tapt på grunn av en kortvarig krise og likviditetsproblemer.

PAKKE TIL BEDRIFTENE: Finansminister Jan Tore Sanner lover 100 milliarder kroner i lån og garantier til arbeidsplasser over hele landet.

Viktigst nå er å hindre at arbeidsgiverne går konkurs og at titusener går ut i arbeidsledighet når koronaviruset er nedkjempet. Derfor er det aller viktigst å sette inn støtet på bedriftsnivå. I så måte er det tverrpolitiske opplegget med 50 milliarder til små og mellomstore bedrifter, og 50 milliarder til et obligasjonsfond for større bedrifter, helt riktig medisin.

Adgangen til å permittere ansatte på to dager er også et viktig tiltak som hindrer at arbeidsgivere må betale lønn til ansatte når alle kundene har forsvunnet.

På kort sikt må bankene ta et samfunnsansvar. Mot slutten av forrige uke ble reservekravet dempet, noe som gjør at de kan stille opp med kortsiktige lån til personkunder som har havnet i et uforskyldt økonomisk uføre. Før helgen fikk tusenvis av bankkunder en økonomisk håndsstrekning fra banken, og nå er det avgjørende at bankene stiller opp.