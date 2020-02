Glem Tesla: Wall Street har funnet en ny favorittaksje

Romturisme-selskapets aksje har tredoblet verdien de siste månedene. – Den kan ikke bli stoppet, sier analytiker.

Da Wall Street stengte onsdag, hadde Virgin Galactic-aksjen fortsatt den rakett-lignende veksten - og landet på 37,35 dollar, 23 prosent opp fra dagen før.

Selskapet setter selv Tesla i skyggen, til tross for at Tesla-aksjen stengte over 900 dollar for første gang onsdag. Siden 1. januar i år har Virgin Galactic-aksjen steget oppsiktsvekkende 162 prosent, mot Tesla-aksjens eksplosive økning på 105 prosent.

Det skriver CNBC.

RAKETT: Det er ingenting å si på farten til romturisme-selskapet Virgin Galactic på Wall Street. Foto: Infront





Vedder på fremtidens teknologi



Richard Branson, en britisk milliardær, står bak selskapet som har som mål å være verdens første til å sende turister ut i verdensrommet. Virgin Galactic gikk på børs i oktober, som det første romturisme-selskapet i historien.

Virgin Galactic-aksjen har styrket seg 298 prosent de siste tre månedene. Ifølge CNBC-analytiker Jim Cramer er selskapet ustoppelig akkurat nå.

– Den kan ikke bli stoppet akkurat nå, og disse tingene har en tendens til å ende dårlig, men du kan jo bare prøve å fortelle dem det, sier Cramer ifølge CNBC.

SPEKTAKULÆRT: Mange har høye forventninger til Virgin Galactic. Her forlater romskipet VVS Unity basen i Mojave i California til fordel for New Mexico, hvor selskapets romskip skal operere fra fremover. Foto: Matt Hartman (AP)

Ekspertene omtaler både Tesla og Virgin Galactic som selskaper som kan tjene mye i framtiden, men som så langt har til gode å levere overskudd å skrive hjem om. Virgin Galactic gikk 138,1 millioner dollar i tap de første ni månedene av 2019 før selskapet ble børsnotert. Selskapet skal legge frem resultatene fra fjerde kvartal førstkommende tirsdag.

– Det er grunnleggende vanskelig å sette en verdi på noe som genererer null inntekter. En skal på en måte se ti år fremover i tid, men jeg kjenner ikke noen som kan se så langt inn i fremtiden, sier investor Mark Tepper ifølge CNBC.

OVER $900: For første gang i historien stengte Tesla-aksjen på over 900 dollar onsdag. Foto: Infront

600 bestillinger til verdensrommet

Da Virgin Galactic annonserte at selskapet ville gå på børs som en følge av en sammenslåing med selskapet Social Capital Hedosophia Holdings i oktober, skrev selskapet samtidig at 600 kunder hadde betalt rundt 80 millioner dollar for en dagstur til verdensrommet. Reservasjonene kan gi ytterligere 120 millioner dollar i inntekter, skriver selskapet. Ifølge Financial Times skal både Leonardo DiCaprio og Justin Bieber være på kundelisten, som ifølge meldingen består av kunder fra 60 land.

Virgin Galactic fikk 450 millioner dollar som følge av sammenslåingen, og milliardæren Brandson eier fortsatt 51 prosent av selskapet.

Ifølge meldingen vil turene blant annet bestå av flere minutter med vektløshet og utsikt til jorden fra verdensrommet. Virgin Galactic forventer å gjennomføre de første stegene med tanke på en kommersialisering i løpet av 2020.

– Jeg tror at Virgin Galactic er posisjonert til å tjene penger i det raskt voksende markedet for kommersielle turer til verdensrommet, som er verdt mange milliarder dollar, og som vil åpne opp verdensrommet til tusenvis av nye astronauter, sa grunnlegger Brandson i meldingen.

