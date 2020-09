Global industrigigant inngår banebrytende samarbeid om norsk batteriteknologi

Beyonder og Siemens skal sammen utvikle miljøvennlige battericeller i Norge.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) I august omtalte Nettavisen Økonomi teknologiselskapet Beyonder, som vil erobre en av verdens mest hurtigvoksende industrier – batterier til grønn utvikling.

Onsdag avslører Beyonder og Siemens, en av verdens største aktører innen teknologiløsninger, et samarbeid om å utvikle grønne battericeller i Norge. Et slikt samarbeid er det første av sitt slag her til lands.

– Det er viktig for oss å støtte den raskt voksende batteribransjen med løsninger som gjør det mulig å få til konkurransedyktig produksjon i Norge. skriver Siemens Digital Industries-sjef Frank Braathen i en melding.

Beyonders innovative battericelleteknologi og forretningsidé skal kobles med Siemens lange erfaring og økonomiske muskler. Sammen skal aktørene skape nye verdier og arbeidsplasser i en helt ny industri, ifølge Braathen:

– Med Norges grønne og rimelige strøm kan dette virkelig bli en grønn produksjon av rene battericeller.

JOBBER UTRETTELIG: – Vi jobber i verdens hurtigst voksende industri, og vi har egentlig ikke tid til å sitte og vente, sa Svein Kvernstuen da Nettavisen Økonomi møtte ham i august. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Lager batteri av sagflis

Samarbeidet innebærer at Siemens skal levere en såkalt digital tvilling for simulering av batteriproduksjon, samt felles produktutvikling og innovasjonsprosjekter.

Samarbeidet representerer en vinn-vinn situasjon for begge selskapene, skriver Beyonder – som får tilgang på Siemens lange erfaring med å bygge batterifabrikker og utvikle produkter. Siemens får på sin side muligheten til å utvikle miljøvennlige industribatterier.

Beyonders løsning for energilagring er utviklet med aktivt karbon fra restavfall fra skogsindustrien, også kalt sagflis, i battericellene. Teknologien skal kunne gjøre det mulig å lade tungtransport, fly, skip og industrielle maskiner på få minutter.

AVTALE: Siemens-sjef i Norge, Frank Braathen, og Svein Kvernstuen, gründer og Beyonder-sjef, med korona-tidens svar på et håndtrykk. Foto: Beyonder

Fakta Dette er Beyonder-teknologien ↓ Norske Beyonder har siden 2016 utviklet en batteriløsning som kombinerer egenskapene til litium-ion-batterier og superkondensatorer. Superkvalitetene deres er høy effekt, lang levetid og rask lading.

Beyonders patenterte batteriteknologi kommer fra både skog og «sand»: Teknologiselskapet lager karbon av skogavfall, som brukes i kondensatorens positive elektrode. Den negative elektroden bruker silisium - som man finner store mengder av i sand.

Battericellene til Beyonder kan fullades på mindre enn fem minutter, en prosess som kan gjentas over 100.000 ganger. Teknologien kan bidra til å kutte utslipp i både maritim industri, olje og gass, så vel som transport på sjø og vei.

– Beyonder er entusiastiske med tanke på å samarbeide med Siemens om å utvikle og levere virkelig grønne batterier til konkurransedyktige priser. Siemens har tung kompetanse og dokumentert erfaring innen målrettede skaleringstjenester for teknologisentriske løsninger som er viktig for å nå våre ambisiøse mål, sier Beyonders gründer og direktør Svein Kvernstuen i meldingen.

Beyonder ble grunnlagt i 2016, og er den første norske batteriprodusenten i Norge som har en komplett produksjonslinje. Selskapets mål er å starte opp med fullskala egenproduksjon av bærekraftige batterier for tungindustri i 2023.

Enorm industri

Teknologiselskapet har bortimot 50 medeiere, inkludert milliardgründeren Jakob Hatteland, investoren Tore Gjedebo og Austigard-familien. Også de ansatte har blitt med på eiersiden.

I 2050 kan verdiskapningen knyttet til batterier i Norge være på 50 milliarder kroner, med en sysselsetting på rundt 15.000 arbeidsplasser, ifølge Sintef.

GIGANT: Siemens har 380.000 ansatte i over 200 land som jobber med elektrifisering, automatisering og digitalisering. I Norge jobber 1.700 ansatte fordelt på 17 kontorer. Foto: Hannibal Hanschke (Reuters)

Siemens satser stort på batterimarkedet og åpnet i fjor en batterifabrikk i Trondheim. Konsernet investerte 100 millioner kroner i fabrikken, som produserer batterimoduler til marin- og offshoremarkedet. I fjor åpnet også selskapet Corvus Energy en batterifabrikk i Bergen.

Nettavisen Økonomi har spurt Beyonder hva avtalen betyr i kroner og øre, men selskapet ønsker ikke å si noe om de økonomiske rammene.

– Det er vanskelig å sette tall på avtalen. Men å få med oss Siemens betyr mye for oss når vi skal bygge opp batteriproduksjon. Videre åpner dette dører også på produktsiden, svarer kommersiell direktør Kristin Skofteland.