Global Times: Kinesiske rådgivere revurderer handelsavtalen med USA

Enkelte kinesiske rådgivere tar til orde for en ny vurdering av den delvise handelsavtalen som er inngått mellom USA og Kina, melder en statlig kinesisk avis.

Enkelte har foreslått muligheten for å annullere den inngåtte avtalen og forhandle fram en ny med større fordeler for kineserne, skriver den engelskspråklige kinesiske avisen Global Times.

Avisen siterer kilder tett på den kinesiske regjeringen. Avisen er ikke noe offisielt partiorgan, men det som meldes der antas å reflektere den kinesiske regjeringens vurderinger.

Kina har gått med på å kjøpe varer og tjenester fra USA for minst 200 milliarder dollar, mens USA skal trappe ned tollen på kinesiske varer. Vedvarende amerikanske angrep på Kinas handlemåte i forbindelse med koronaviruspandemien har imidlertid ført til en «tsunami av sinne» på kinesisk side, ifølge Global Times.

Kraftig nedgang i investeringer

Sinnet ser ut til å gi seg utslag i den mye omtalte handelskrigen mellom de to. Ferske tall viser at Kina slår brutalt tilbake mot USA og president Trump når det gjelder investeringer i landet. Tallene viser en ekstrem nedgang i investeringer så langt i 2020, men de viser også at kineserne allerede i 2019 reduserte sine investeringer i USA betraktelig.

Verdien av nye kinesiske investeringer i USA falt til bare 200 millioner dollar i det første kvartalet i 2020, ned fra et gjennomsnitt på rundt to milliarder dollar per kvartal i 2019, viser tall fra Rhodium Group og National Committee on United States-China Relations.



Nedgangen kommer ifølge Financial Times etter at Kinas direkte investeringer i USA i fjor falt til det laveste nivået siden 2009.

I 2018 investerte kineserne rundt 2,7 milliarder dollar i kvartalet i USA, mens de i toppårene 2016 og 2017 investerte hele åtte milliarder dollar i kvartalet.

Totalt investerte kineserne for rundt fem milliarder i USA i 2019, ned fra 5,4 milliarder i 2018 - og kraftig ned fra 2016, da de investerte hele 45 milliarder dollar i USA.

Går også andre veien

Amerikanske investeringer i Kina gikk ned fra 19,6 milliarder dollar i 2018 til rundt fem milliarder dollar i 2019.

Fox Business melder derimot at det amerikanske investeringene i Kina var opp i fjor fra 13 milliarder dollar i 2018 til 14 milliarder dollar i 2019. Men ifølge Fox skyldes dette tidligere annonserte prosjekter, som blant annet Teslas fabrikk i Shanghai.

I januar i år signerte Trump og den kinesiske visestatsministeren Liu He «fase én» av en ny handelsavtale med Kina. Men koronapandemien kan føre til at de positive effektene av avtalen fordufter, heter det også i rapporten fra Rhodium Group, ifølge Reuters.

