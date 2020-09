Gode nyheter for Trump - USA-ledigheten stuper

Arbeidsledigheten i USA er mye lavere enn det ekspertene så for seg.

Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at det i august ble skapt 1,4 millioner nye jobber utenfor jordbrukssektoren, såkalte NonFarm Payrolls. Arbeidsledigheten ved utgangen av foregående måned var på 8,4 prosent.

I gjennomsnitt så ekspertene for seg en vekst i sysselsettingen utenfor jordbrukssektoren på 1,35 millioner. De tre foregående månedene var det en gjennomsnittlig vekst på litt over 3 millioner personer.

Når det gjelder arbeidsledigheten, var det ventet at denne raten ville falle fra 10,2 prosent til 9,8 prosent. Fasiten ble altså mye bedre.

Ned for fjerde måned

Det er nå 13,6 millioner arbeidsledige amerikanere, en nedgang på 2,8 millioner fra juli. Antall ledige amerikanere har falt fire måneder på rad, men arbeidsledigheten er likevel 4,9 prosentpoeng høyere enn den var i februar, før koronapandemien startet. Da gikk 5,8 millioner amerikanere uten jobb.

De amerikanske statistikkmyndigheten skriver at den økte sysselsettingen i august skyldes mye midlertidige ansettelser. Men det var også en klar økning av antall ansatte i detaljhandelen, fritidssektoren, helsesektoren og innenfor utdanning.

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i forrige uke var klart lavere enn ventet og det laveste antallet siden koronakrisen startet i midten av mars. Men fortsatt mottar over 29 millioner amerikanere en form for ledighetsstønad, og det er et skyhøyt tall.

Verdens viktigste

De amerikanske ledighetstallene kalles gjerne verdens viktigste nøkkeltall, fordi store avvik fra forventningene kan påvirke verdens finansmarkeder.

Men til tross for det store avviket for ledighetsraten, er det bare små utslag på Oslo Børs noen minutter etter publiseringen.

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport fredag at det var ventet fortsatt god vekst i sysselsettingen, men marsjfarten i det amerikanske arbeidsmarkedet har avtatt de siste månedene.

Det er ifølge Handelsbanken ikke unaturlig at veksttakten kommer ned. Den første ketchupeffekten av gjenåpningen har avtatt. Fremover vil det være avgjørende for den økonomiske utviklingen at arbeidsmarkedet fortsetter å bedre seg jevnt og trutt.