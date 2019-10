Gode tall for Apple - aksjen stiger

Apple gjorde det noe bedre enn ventet i tredje kvartal. Selskapet er nå like mye verdt som Oljefondet.

OSLO/LOS ANGELES (Nettavisen Økonomi): Apple opplyser at salgsinntektene i fjerde kvartal (avvikende regnskapsår, red.anm) utgjorde 64 milliarder dollar og resultatet per aksje ble 3,03 dollar.

Analytikerne spådde i gjennomsnitt at Apple ville ha inntekter i kvartalet på 62,9 milliarder dollar og tjene 2,83 dollar per aksje. Apple gjorde det altså bedre enn ventet, i likhet med Facebook som også la fram tall onsdag.

Apple-aksjen steg umiddelbart rundt 2 prosent i etterhandelen etter at rapporten ble lagt fram.

Apple hadde i foregående kvartal salgsinntekter for 53,8 milliarder dollar, et driftsresultat på 11,5 milliarder dollar og et et nettoresultat på 10,0 milliarder. Det tilsvarte et resultat på 2,20 dollar per aksje.

- Høyeste noensinne

Nettavisen skrev om tallene for tredje kvartal at iPhone-inntektene de seneste ni månedene hadde falt med 19 milliarder dollar, men at salg av tjenester gjør opp for nedturen.

I tredje kvartal dro Apple inn 33,36 milliarder dollar, som var nesten en milliard mer enn ventet. Salg av tjenester førte med en inntekt på 12,51 milliarder, også det bedre enn ventet.

- Vi har avsluttet et banebrytende regnskapsår med de høyeste inntektene i et fjerdekvartal noensinne, sier Apple-sjef Tim Cook i kvartalsrapporten.

- Vi har vår beste portefølje av produkter og tjenester enn noen gang, og vi er veldig optimistiske på hva høytidskvartalet har å tilby, fortsetter han.

Over 10.000 milliarder

Apple-konsernet har i dag en børsverdi på svimlende 1100 milliarder dollar, 10.140 milliarder norske kroner. Det er så å si identisk med verdien av Oljefondet!

Og nettopp Oljefondet (Norges Bank Investment Management) er en av de større aksjonærene i Apple med 47,5 millioner aksjer. Disse aksjene er i dagens marked verd 7,5 milliarder dollar, rundt 70 milliarder norske kroner.

Så langt i år er Apple-aksjen opp utrolige 54,2 prosent, og aksjen har gjort det langt bedre enn det aksjemarkedet totalt.