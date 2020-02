Godt betalte jobber forsvinner til utenlandske arbeidere: Nå går kampen til Stortinget

I deler av norsk skipsfart forsvinner norske arbeidsplasser til utenlandske arbeidere som tjener under halvparten. Nå går kampen til Stortinget.

UNIVERSITETSPLASSEN, OSLO (Nettavisen Økonomi): – Det er et svik, sier leder Hans Sande i Norsk sjøoffisersforbund.

– Da vi fant oljen på 70-tallet, var vi fast bestemt på at vi skulle ha norske arbeidsfolk. Hvorfor gjelder ikke det samme her? Spør han.

For få minutter siden la Nordisk institutt for sjørett frem et helt nytt lovforslag som kan bankes rett gjennom i Stortinget. Målet er å sikre norske arbeids- og lønnsvilkår på den norske sokkelen.

– Fullt mulig

FULL RETT: Ifølge juristene ved Nordisk institutt for sjørett er det fullt mulig å kreve norske arbeids- og lønnsvilkår på skip i norske farvann. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Det har lenge vært hersket tvil om det er mulig å stille disse kravene av hensyn til EØS-samarbeidet og andre internasjonale avtaler. Det mener juristene det er ingen grunn til.

– Å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip uansett flagg i norske farvann samt på norsk sokkel er mulig, sier professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth ved Nordisk institutt for sjørett.

Bulgarske arbeidere

Som Nettavisen nylig omtalte har oljegiganten Conoco Phillips gått med 3,6 milliarder kroner i overskudd det siste året. Likevel hyret de inn bulgarske arbeidere til å ta over en kontrakt. Med i dragsuget forsvant 26 norske arbeidsplasser.

Bulgarerne jobber for under 40 prosent av norsk lønn i henhold til tariffavtalen Nettavisen har sett.

En gjennomsnittlig dekksoffiser på et norsk skip tjener omtrent 770.000 kroner i året. Fagbevegelsen er dermed bekymret for at godt betalte, kvalifiserte jobber forsvinner til utenlandske arbeidere som jobber til langt lavere lønn.

Kombinert med at Fremskrittspartiet har gått ut av regjering, har saken fått vind i seilene. Nå trykker hele fagbevegelsen til.

HISTORISK: Sjef i Norsk sjømannsforbund Johnny Hansen er godt fornøyd med lovforslaget. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Dette er et historisk øyeblikk for sjøfolk. Etter utallige utredninger, møter og kampanjer får vi nå endelig et konkret lovforslag på bordet. Jeg forventer at de partier som har uttrykt støtte til norske sjøfolk nå viser handlekraft, sier Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Sjøoffiserene er helt enige.

– Det er helt uakseptabelt at operatører på norsk sokkel kan inngå kontrakter med skip med bekvemmelighetsflagg og billig utenlandsk arbeidskraft på bekostning av norske arbeidstagere, slik som i dag. En slik lov vil bidra til å sikre arbeid til norske sjøfolk innen offshore, sier Hans Sande.

SV-politiker Solfrid Lerbekk er på plass før Jonas Gahr Støre kommer i rask gange, etterfulgt av Sp-Trygve helt til slutt.

De er enige om at nå står kampen i Stortinget.

ALVORLIG: Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) mener Stortinget gjør en alvorlig feil om ikke norske arbeids- og lønnsvilkår blir sikret. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Da vi begynte med olje og gassvirksomhet på 70-tallet var det mange spørsmål om det var for dyrt å sikre norske arbeidsvilkår. Så tok det ti år også klarte norsk fagbevegelse å kombinere en slik sektor vi aldri har hatt før med norske bestemmelser, sier partileder Jonas Gahr Støre til Nettavisen.

– Vi får høre det samme nå. Vi får hele tiden høre at det er for dyrt – det går ikke. Men det er noe med den norske modellen: Hvis den ikke funker her, så gjør vi sannsynligvis en alvorlig feil, sier han.

Ifølge tall LO legger frem er det omtrent 90 prosent av skipene som har norsk mannskap knyttet til norsk olje- og gass. I nærskipstransporten er det imidlertid kun to av ti skip som jobber på norske vilkår. Dette har økt kraftig de senere årene, mener LO.

Nærskipstransport er typisk frakt langs kysten med stein, sement eller fryselast med fisk og små containerskip.

– Nå har dere kanskje en mulighet til å få flertall på Stortinget. Kan dere få flertall med Frp?

– Vi har jo en sak i dag hvor det er gått mange runder. Vi må fremme de forslagene vi mener er riktig. Så håper jeg det blir en kultur i Stortinget hvor man stemmer for det man er for, og mot det man er mot. Uavhengig av hvem som fremmer forslaget. Det er det vi er satt til å gjøre, sier Trygve Slagsvold Vedum.

FORVENTER: Jonas Gahr Støre (Ap), Solfrid Lerbrekk (SV), Peggy Hessen Følsvik (LO), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Johnny Hansen i Sjømannsforbundet er alle klare for å ta kampen til Stortinget. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Han advarer Fremskrittspartiet mot å drive politisk spill med saken, og ikke stemme for det de hevder å være for, og viser til Color Line-saken hvor det var flere runder i Stortinget før Sp fikk gjennomslag sammen med Frp.

– Dette forslaget blir en test på Frp. Jeg tror faktisk det kan være større sjanse til å få dem med på det. Den maritime næringen er veldig viktig for Fremskrittspartiet, og jeg blir skuffet om de ikke støtter dette, sier SV-politiker Solfrid Lerbrekk.

Partileder Jonas Gahr Støre er imidlertid ikke like optimistisk på å få med Frp.

– Vi hadde erfaring fra to uker siden hvor de stemte ned alle forslag. Det er en bekreftelse på at de ligger tett til regjeringen. Men spørsmålet nå er når forslag kommer i Stortinget og hvordan det blir håndtert.

– Så får de forklare hvorfor de eventuelt stemmer ned noe de egentlig er for. Også får folk forstå det dem som kan. Det er ikke noen ny sak. Det blir en test, sier Støre.

Sjøoffisersforbundet retter en klar beskjed til Fremskrittspartiet.

– At Frp ikke skal være med på å samle partene. Det er unorsk å ikke samles når det skal være et oppgjør, sier Sande.

Frp: – Vi er sjøfolkets parti

Næringspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt var ikke umiddelbart tilgjengelig for kommentar. Han har tidligere sagt til Nettavisen:

– Vi er sjøfolkenes parti og vi ønsker å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for norske sjøfolk i norske farvann. Vi ser frem til høringene. Det blir feil å diskutere løsningene før vi har gjennomført høringen, sa han og viser til høringen i Stortinget den 13. februar.