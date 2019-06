Godt ferienytt: Kronen rett til værs etter rentedom

Ellevill styrking for den norske valutaen etter det ble kjent at renten økes. Det er godt ferienytt for nordmenn.

Saken oppdateres. Planlegger å dra utenlands i ferien, om det er til Spania, Frankrike, Hellas, USA eller bare Sverige? Da ga nettopp sentralbanksjef Øystein Olsen deg litt ekstra lommepenger. Den norske kronen styrker seg kraftig som følge av meldingen om Norges Bank hever renten torsdag. Det betyr at den norske kroner blir mer verdt i utlandet. Les også Norges Bank hever renten – varsler nytt hopp før nyttår Sterkere Rentehevingen er den tredje på ti måneder og Norges Bank varsler at det vil komme enda flere senere i år. Det gir altså et løft for kronen, som har vært rekordsvak i perioden inn mot ferien. Mot euro har en krone aldri vært mindre verdt i mai og starten av juni enn den er i år. - Det blir dyrt, så det er bare å lukke øynene og betale på ferie i år, sier Lars Mouland i Nordea Markets til Nettavisen for noen uker siden. Les også Nordea-strateg med dårlig nytt før sommerferien: - Det blir dyrt Siden april Etter rentebeslutningen ser det imidlertid litt lysere ut for norske ferieturister. Euroen koster nå 9,67 kroner, etter å ha ligget i lang tid rundt 9,80 kroner. Det er den sterkeste norske kronen på nesten to måneder. En dollar koster nå 8,57 kroner, mot rundt 9,75 tidligere denne uken. Også det er det sterkeste for kronen siden slutten av april. Les også Kronesvekkelsen: Ekspertene klør seg i hodet 100 svenske kroner koster på sin side på gunstige 91,1 kroner. Den svenske og norske kronen var nesten like mye verdt rundt nyttår i år. KRAFTING STYRKING: den norske kronen løfter seg kraftig etter rentehevingen. Foto: Infront Venter ytterligere styrkning Også Norges Bank venter at kronen skal bli sterkere i tiden fremover og begrunner det med at renten i Norge vil øke mer enn hos landene vi handler med. . "Det tilsier en sterkere krone. En gradvis ut ­ fasing av en risikopremie på norske kroner vil trekke i samme retning", heter det i Pengepolitisk rapport. Samtidig har imidlert oljepris svekket seg den siste tiden, noe som trekker i retning av en svakere krone. "Vi anslår at kronen styrker seg noe fremover. Lavere terminpriser på olje gjør at vi anslår en litt svakere krone enn i marsrapporten gjennom hele prognoseperioden, til tross for at vi nå ser for oss en større rentedifferanse mot utlandet", heter det.