Google-eier Alphabet skuffet analytikerne: Økte «kun» med 17 prosent

Google-eier Alphabet la fram resultatet for fjerde kvartal mandag kveld. Der kom det fram at teknologigianten faller 2,3 prosent i etterhandel.

Alphabet Inc omfatter hele Google-konsernet og er det børsnoterte selskapet. Og tallene for fjerde kvartal viser at inntektene er på 46,08 milliarder dollar og et overskudd på aksje etter skatt på 12,53 dollar.

Dermed klarte Google å fortsette med å levere tosifrede veksttall, da Alphabet økte med 17 prosent, ifølge CNBC.

Det var likevel ikke helt oppe på de 19 prosentene analytikerne hadde ventet. Aksjen faller dermed 2,3 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at Alphabet ville ha totale inntekter i kvartalet på 46,9 milliarder dollar og et overskudd per aksje etter skatt på 12,6 dollar.

De aller fleste analytikerne har en kjøpsanbefaling av Alphabet-aksjen. Det vil si at de tror aksjen kan stige mer enn markedet generelt fremover.

9000 milliarder

Alphabet-konsernet hadde før tallene ble kjent mandag kveld en markedsverdi på 1002 milliarder dollar, om lag 9290 milliarder norske kroner. Det er bare 1300 milliarder mindre enn Oljefondet og nesten 17 ganger mer enn det desidert mest verdifulle norske selskapet, Equinor.

De største aksjonærene i Alphabet er store, offentlige fond. For Oljefondet er investeringen i Alphabet et av fondets fem største aksjeinvesteringer. Den investeringen har ikke vært så dum det seneste året. Alphabet-aksjen er opp drøyt 40 prosent (se grafen under), riktig nok langt mindre enn Facebook og ikke minst Apple.

BRUKBAR OPPGANG: Men etter en sterk kursoppgang før jul har det dabbet av noe for Alphabet-aksjen. Foto: (Infront)

