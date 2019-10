Google hevder de har gjort et stort data-gjennombrudd

Googles forskerne sier de har fullført en utregning som en tradisjonell superdatamaskin ville brukt tusener av år på, på kun noen få minutter.

Utregningen ble utført på en kvantedatamaskin, som utfører enkelte oppgaver mye raskere enn en vanlig datamaskin. Ifølge forskerne ville utregningen tatt 10.000 år med verdens raskeste datamaskin. I stedet ble den fullført på kun 3 minutter og 20 sekunder.

Opplysningene kommer fram i et dokument publisert i tidsskriftet Nature.



Sammenlignes med Wright-brødrene

Dersom forskningen er valid, vil det være et stort gjennombrudd for kvantedatamaskinen, skriver The Washington Post.

Ifølge avisen sammenlignes prestasjonen med Wright-brødrenes første flytur, som varte i 12 sekunder, og den gir et glimt av en kommende revolusjon.

Kvant-datateknologien baserer seg på kvantebit, eller såkalte «qubit», som kan registrere dataverdier av de binære tallene 0 og 1 samtidig. Tallene er kodene i moderne datateknologi.



Kan revolusjonere tidkrevende oppgaver

I tidsskriftet skriver Googles forskere at det vil kunne bli mulig å sette teknologien i system i den virkelige verden, og at det ikke hindres av noen fysiske lover.

Teknologien, som på engelsk kalles «quantum computing», kan på sikt revolusjonere oppgaver som dagens datamaskiner bruker årevis på. Som for eksempel forskning på nye medisiner eller optimalisering av byplanlegging og planer for kollektivtransport.

Mye forskning på området

Hittil har kvantedatamaskiner kun eksistert i teorien, eller på avanserte forskningslaboratorier. En årsak til dette skal være at de er svært følsomme for forstyrrelser.

Store selskaper som Google, Microsoft, IBM og Intel forsker alle på teknologien, og president Donald Trump vedtok i fjor en lov for å etablere forskningssentre på området. Kina har allerede brukt milliarder på utviklingen av teknologien, skriver The Washington Post.

