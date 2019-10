Googles morselskap med svake tall - aksjen synker på børs

Alphabets tall levde ikke opp til forventningene.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): Alphabet, Googles morselskap, hadde en omsetning på nesten 370 milliarder kroner, noe som er en økning på 20 prosent og godt over hva analytikerne hadde spådd på forhånd.

Det var likevel skuffende tall Alphabet la fram. Analytikerne hadde ventet at fortjeneste per aksje skulle ligge på 12,42 dollar per aksje, men resultatet ble en fortjeneste på 10,12 dollar i foregående kvartal, ned fra 13,06 dollar per aksje i samme kvartal i fjor.

Overskuddet i forrige kvartal er betydelig lavere enn analytikernes forventninger, som lå på rundt 80 milliarder kroner for den amerikanske IT-giganten.

Resulteten gjør utslag på børs, og Alphabet-aksjen falt nesten 3 prosent i etterhandelen på børsen da resultatet ble presentert.

Den svekkede bunnlinja kan forklares med at Google har investert massivt i markedsføring og utvikling av maskinvare, ifølge Reuters.

I andre kvartal leverte Alphabet knalltall, med blant annet en inntektsvekst på 19 prosent til 38,9 milliarder dollar.

Alphabet er ett av verdens desidert mest verdifulle selskaper med en markedsverdi på 873 milliarder dollar, om lag 8000 milliarder norske kroner.

Det er bare 2000 milliarder under Oljefondet, men nesten 14 ganger mer enn Norges desidert mest verdifulle selskap, Equinor.

Alphabet har brorparten av sine inntekter fra salg av målrettede annonser på internett, applikasjoner og Google-produkter, inkludert sin søkemotor og strømmetjenesten YouTube. Investorer følger også tett veksten i Googles skylagringstjeneste.

Google er i likhet med andre IT-kjemper gjenstand for en rekke etterforskninger om mulige brudd på konkurranselovgivningen. Granskingene har foreløpig ikke påvirket aksjeverdien.