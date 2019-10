Grandios suksess for Stein Erik Hagen - 5 milliarder rikere på 6 måneder

Orkla er en av de store børsvinnerne i år. Stein Erik Hagen er blitt mange milliarder rikere

Hittil i år er Orkla-aksjen opp 32,6 prosent. Med en markedsverdi på 86,8 milliarder kroner er Orkla det syvende mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.

Styreformann og storeier Stein Erik Hagen eier gjennom sitt investeringsselskap Canica, samt Tvist AS og Stein Erik Hagen AS, temmelig nøyaktig 25 prosent av merkevaregiganten. Da har vi også inkludert barnas eierandeler, gjennom Canica Investor AS.

Det gir Hagen og barna Orkla-verdier for 21,7 milliarder kroner. Siden aksjebunnen i april er den tidligere kjøpmannen blitt rundt 5 milliarder Orkla-kroner rikere på papiret.

SOLID OPPGANG: Orkla-aksjen har steget kraftig siden i vår, Stein Erik Hagen har på papiret tjent milliarder.

Bladet Kapital vurderte nylig Hagen til Norges 10. rikeste person, med en anslått formue på 25 milliarder kroner.

Vinner i sikre tider

- Orklas merkevarer med Pizza Grandiosa i spissen gjør Orkla til en vinneraksje i usikre tider, sier analytiker Roger Berntsen i Nordnet til Nettavisen Økonomi.

Berntsen mener det er god grunn til at Orkla har vært en av vinneraksjene på Oslo Børs i år.

- Selskapet er Nordens største merkevareselskap med tilhørende «pricing power». Det vil si at Orkla har muligheten til å sette opp prisene på sine varer, selv i dårlige og usikre tider som nå, sier Berntsen, som presiserer at han selv ikke eier Orkla-aksjer.

POSITIV TIL ORKLA: Analytiker Roger Berntsen i Nordnet fremhever Orklas markedsmakt, som gir resultater.

Men den erfarne analytikeren har fulgt Orkla tett gjennom 14 år. Berntsen sier Orkla på mange måter kan sammenliknes med utenlandske giganter som Nestlé, Unilever, Mars, Pepsico, Coca-Cola ol.

Kan heve prisene

- Disse gigantene har den tilsvarende evnen til å heve prisene på sine varer uavhengig av de underliggende økonomiske forholdene. Gjennom stadige oppkjøp av mindre produsenter sørger de største selskapene for å beskytte sin langsiktige inntjeningsevne, slår Berntsen fast.

Men børsoppgangen i år kommer etter et dårlig 2018 for Orkla. Da falt aksjen nesten 20 prosent, hvis vi hensyntar det selskapet betalte ut i utbytte.

- Det kraftige kursfallet i fjor var en konsekvens av at Orkla mistet distribusjonsavtalen med Wrigleys tyggegummi i 2017. Denne avtalen var svært lukrativ for Orkla, sier Berntsen.

Orkla har i kjølvannet av dette lansert sin egen tyggegummi under merkenavnet Solidox, for øvrig samme navn som deres tannpasta, men med blandet hell.

Tøff konkurranse

- Mest sannsynlig er det like vanskelig for Orkla å konkurrere ut Wrigleys i Norge og deres tyggegummi Extra, som det er for alle andre å konkurrere ut Orklas egen Pizza Grandiosa, sier Berntsen.

Gitt dette, mener analytikeren det er interessant at Peppes Pizza, som eies av Umoe gruppen og Jens Ulltveit Moe, nå skal ta opp kampen med Orklas Grandiosa.

Orkla har også fått en ny toppleder, tidligere Elkjøp-sjef Jaan Semlitsch. Han har overtatt roret etter Peter Ruzicka, som helt siden 90-tallet var Stein Erik Hagens trofaste støttespiller, tilbake fra RIMI-tiden.

Ruzicka valgte i mars å trekke seg etter fem år i Orklas sjefsstol, etter at han ikke lenger hadde den nødvendige motivasjonen.

Satser på netthandel

- Det er naturlig å anta at Orkla gjennom erfaringen til Semlitsch fra Elkjøp vil satse mye på netthandel. Kanskje kan Orkla gjennom egen nettdistribusjon bli sin egen «kjøpmann» litt lengre frem i tid.

- Det bør gi billigere matvarer ut til forbrukerne, noe jeg mener er på høy tid, samt bedre inntjening for Orkla, sier Berntsen.

Under et slikt scenario vil store dagligvaregrupperinger som NorgesGruppen, Coop og Rema 1000 miste makt.

- Det kan slik jeg ser det komme til å skje mye spennende i dagligvaremarkedet fremover, forhåpentlig til forbrukers gunst, spår Berntsen.

Kjempetap

Orkla har de seneste årene gått fra å være et industriselskap til å satse på merkevarer. Blant annet måtte Orkla ta et tap på over 13 milliarder på soleventyret REC.

Orkla satset før finanskrisen tungt på solenergiselskapet REC, noe som endte opp med et kjempetap på over 13 milliarder kroner. Presset på selskapets styre og ledelse økte betydelig i denne perioden. Dag Opedal gikk av som toppsjef i Orkila, mest sannsynlig som følge av hans store tro på REC).

- En ny strategi ble staket ut, der selskapet valgte å kvitte seg med alt innenfor industri for utelukkende å satse på egne merkevarer, sier Berntsen.

Orkla solgte blant annet SAPA (aluminium) til Hydro. Velkjente Borregaard ble utskilt ut i eget selskap og senere solgt, samt eierskapet i Tomra ble solgt til det svenske investeringsselskapet Latour. I tillegg kjøpte Orkla Rieber & Søn, kjent for sine Toro-supper.

Isolert bra, men...

Aksjen, inkludert utbytter, har etter fra 2010 til i dag steget fra 30 til 85 kroner, noe som isolert sett er bra. Når det er sagt, selskapet har ikke klart å holde følge med de andre konsumaksjene på Oslo Børs, kommenterer Berntsen. Da tenker han på lakseaksjene, som til dels har hatt en eventyrlig utvikling.

- I tillegg har Borregaard og Tomra hatt en vesentlig bedre kursutvikling enn Orkla de siste årene. Fra mitt ståsted som analytiker er det nærmest et «under» at Orkla, som har merkevarer som den viktigste satsingen, har misset det norske «lakseeventyret», sier Nordnet-analytikeren.

Orkla hadde i andre kvartal et driftsresultat på 1109 millioner kroner. Aksjekursen ligger nå over det analytikerne har hatt som kursmål for aksjen, altså hva de spådde den kunne stige til.