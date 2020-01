Grensehandel: Dette handler vi i Sverige

Lurer du på hva nordmenn handler over grensen? Statistisk sentralbyrå har kartlagt grensehandelen og gir deg svaret.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført en pilotundersøkelse for nordmenns grensehandel i september i fjor. 2834 av 6000 svarte på undersøkelsen. Respondentene ble bedt om å fordele handlebeløp på varekategorier.

Og pilotundersøkelsen viser at nordmenn handlet for til sammen 2 milliarder kroner på dagsturer i september. Vi hadde over 1,2 millioner handleturer i denne måneden, som betyr at i gjennomsnitt brukte vi 1632 kroner på hver handletur.

68 prosent av de grensehandlende tok med seg mat eller dagligvarer hjem. Seks av ti handlet med seg brus og sjokolade/godteri, mens halvparten handlet alkohol, drøyt fire av ti snus/tobakk (se diagrammet under).

DETTE HANDLER VI: Mat, alkohol og tobakk/snus er de mest populære varene når vi grensehandler.

Klart mest

Nordmenn brukte til sammen 684 millioner kroner på dagligvarer i september, som tilsvarer nesten 34 prosent av det totale beløpet for grensehandel i denne måneden.

18 prosent av det vi legger igjen i på grensehandel gikk med til på alkohol, hvorav drøyt halvparten alkoholkjøpene ble brukt på vin og brennevin, resten på øl.

Kjøp av brus og mineralvann på dagsturer i utlandet stod for nesten 11 prosent av all grensehandel, mens snus og tobakk samlet stod for 16 prosent i september 2019. Det er en viss økning fra tilsvarende undersøkelser i 2010.

Av andre varekategorier er ikke overraskende klær og sko det vi handler mest av. Derimot legger vi nesten ikke fra oss penger på bolig- og interiørvarer, samt bildeler og elektronikk.

Soleklart på toppen

Det kommer neppe som noen stor overraskelse at nordmenn bruker desidert mest penger på grensehandel i Sverige. Vårt naboland i øst står for nesten 88 prosent av handelen ved dagsreiser til utlandet.

I september i fjor la vi igjen litt under 1,8 milliarder kroner hos «söta bror». Danmark og Finland har kun beskjedne markedsandeler.

Og hvor valfarter nordmenn når de skal handle i Sverige? Jo, området Strømstad/Nordby/Svinesund er den klart mest populære destinasjonen, ca. halvannen times kjøring fra Oslo.

Litt over halvparten av nordmenns grensehandel i Sverige ble lagt igjen i dette området. På andreplass følger Charlottenberg, som ligger sørøst over grensen for Kongsvinger. Charlottenberg står omtrent 22 prosent av grensehandelen i Sverige, eller 384 millioner kroner.

HELT DOMINERENDE: Området rett over Svinesund er helt dominerende for nordmenns grensehandel.

Tankevekkende for Oslo-handelen

De mest handlelystne er bosatt i Akershus, mens folk i Østfold legger igjen det nest største handlebeløpet. Folk som bor i Oslo, kommer derimot overraskende langt ned på oversikten fra SSB.

Handelsstanden i hovedstaden kan derfor skylde for mye på denne for omsetningssvikt. De som bor i Hedmark og Oppland, nå Innlandet, er de som legger igjen mest per handletur over grensen.

Nordmenn satte i november i fjor ny rekord i grensehandel - igjen - da vi de seneste tolv månedene handlet for 17,6 milliarder kroner på dagsturer. I tredje kvartal i fjor økte handelen med 15-20 prosent, litt avhengig av hvordan man regner det, fra tilsvarende kvartal i 2018.