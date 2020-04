Grensehandelstans ga eksplosjon i ølsalget: - Femdoblet omsetningen

Da svenskegrensen ble stengt for harryhandel og folk ikke lenger kunne reise utenlands og handle på taxfree, opplevde ølbutikken Gulating skikkelig oppsving.

- Da koronaviruset brøt ut i Norge, fryktet butikkene våre at det kom til å gå dårlig fordi folk sluttet å gå ut, sier Rolf Ivar Skår, administrerende direktør i Gulating-gruppen, til Nettavisen.

Han forteller at de har 20 butikker landet over med i snitt tre ansatte. Da koronakrisen var et faktum og nordmenn ble bedt om å holde seg mest mulig hjemme, ble også en del ansatte permittert, ifølge Skår.

- Butikkene ligger på kjøpesentre hvor det har vært lite trafikk, så selv om det gikk litt dårlig for Gulating i midten av mars, har det tatt seg opp, forteller han.

Les også: Bent (62) taper enorme beløp: Vedum oppfordrer til opprør mot politikerne

Omsetningsvekst

Uken før påsken snudde nemlig alt. Skår har sett på tallene fra fredagen før palmesøndag og til og med påskeaften i år sammenlignet med fjoråret.

- 90 prosent av butikkene våre har opplevd omsetningsvekst, og på Byhaven i Trondheim har de femdoblet omsetningen, forteller Skår.

I Ski var det en tredobling og i Bodø ser de en tre og en halv-dobling. I Loddefjord i Bergen var det 64 prosent vekst, mens Åsane i Bergen opplevde 93 prosent vekst. I Tromsø var det 57 prosent og på Grünerløkka i Oslo 94 prosent.

Les også: Vil bli billigst på øl: – Skal slå Kiwi og Rema på pris

Nå i den første uken etter påske går det fortsatt bra for dem, og de permitterte ansatte både i butikkene og på hovedkontoret skal tilbake i jobb.

Skår tror stans i grensehandel og at folk ikke lenger får handlet på taxfree er årsaken til at det går bedre for dem. Det synes han er positivt.

- Det har vært stor interesse for lokalt, norsk øl. På butikken i Bergen kjøper mange øl fra Hordaland, mens folk i Trondheim kjøper mye trøndersk øl. Dette viser en del av solidariteten blant det norske folk, når de støtter opp om lokale bryggerier, forteller han.

Les også: Staten pøser ut kontanter til kriserammede bedrifter: Slik er ordningen

- Første gang i pluss

Tommy Holen Helland eier Gulating på Byhaven i Trondheim, hvor de har femdoblet omsetningen fra fredagen før palmesøndag og til og med påskeaften.

- Det hopet seg plutselig opp med bestillinger, forteller han til Nettavisen.

Han forteller at det ikke gikk så bra for dem i starten etter at nordmenn fikk beskjed om å holde seg mest mulig hjemme.

- Jeg lurte på hva vi skulle gjøre og hvordan dette skulle gå. Derfor valgte jeg også å permittere min eneste ansatte, som går i halv stilling, sier han.

EIER: Tommy Holen Helland driver Gulating på Byhaven i Trondheim. Foto: Markus Nymo Foss/BERRE Kommunikasjonsbyrå

Da det begynte å ta seg opp igjen i starten av april, kom hun tilbake på jobb igjen.

- Uken før påska hadde vi høyere omsetning enn siste uken før julaften i fjor. I løpet av de fem årene jeg har drevet butikken, har jeg for første gang i år gått i pluss i månedene mars-april, forteller han.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Kan unngå konkurs

Rolf Ivar Skår trekker fram at mange små bryggerier nå ligger på dødsleiet på grunn av koronakrisen, fordi de ikke får solgt noe til puber eller festivaler. Derfor synes han det er bra at nordmenn støtter lokalprodusenter.

- Folk har forstått poenget og handlet deretter. De har bidratt til å holde liv i bryggeriene, og mest sannsynlig overlever de, sier Skår.

Også Gulating må gjøre sitt for å klare å fortsatt holde liv i butikkene sine, og hjemkjøring er ett av tiltakene.

- Det er en kjempesuksess, og det vil vi fortsette med så lenge vi får lov, sier han.

Les også: Heltene slår tilbake: Krever risikotillegg (+)

Holen Helland, som driver butikken på Byhaven i Trondheim, forteller at også de ser en positiv effekt av både hjemkjøring og at folk ønsker lokalprodusert øl.

- Jeg har fått mange mailer med bestillinger fra folk som ønsker å handle fra spesifikke lokale bryggerier. Folk vil ha lokalprodusert øl, og det hjelper bryggerier i Trøndelag, sier han.