Grenseløs Støre-skatt i krisetid

Én uke tok det før Ap avlyste sitt eget løfte om maks syv milliarder i økte skatter. Nå dropper de makstaket og bekrefter at det ikke finnes en grense for hvor mye de vil øke skattene.

Av Mudassar Kapur, leder av Stortingets finanskomite (H), og Vetle Wang Soleim, skattepolitisk talsperson (H)

Det er velkjent at Ap trenger minst 26 milliarder for å betale for valgløftene de har kommet med siden 2017. Derfor var vi mange som stusset da de i forrige uke hevdet de «bare» ville øke skattene med syv, selv om også det ville vært heftig midt i en pandemi.

Denne uken har Støres kumpaner i SV, Rødt og MDG vist kortene. De mener skattene må økes med 18, 30 og 32,5 milliarder etter valget. Det er mulig det gjorde det lettere for Støres arbeiderparti å selv slippe alle hemninger.

Da de tirsdag ble avkrevd svar fra en våken journalist i Aftenposten, smalt bomben: «Støre har ikke maksgrense for skattenivået etter 2021».

Støres skattekarusell

Før valget i 2017 ville Ap øke skattene med 15 milliarder. Etter valget konkluderte Youngstorget med at det hadde vært ødeleggende for valgkampen. Så sluttet Ap å snakke om skatter en stund.

Denne høsten prøver de igjen, men etter én uke vingler de. En uke hvor de har fått ris fra Rødt og SV for at syv milliarder mer i skatt er for lite, og fra oss i Høyre for at syv milliarder mer i skatt på norske jobber er feil politikk når folk og bedrifter i hele Norge opplever økonomisk unntakstilstand.

Vi kan trygt slå fast at Støre lar kreftene til venstre vinne.

Skape mer - ikke skatte mer

Norge er som vi alle vet midt i en pandemi.

Titusenvis er permittert, og enda flere er urolig for jobben sin. Hver tiende bedrift i Norge sier de frykter å gå konkurs på grunn av koronaviruset. Det burde være selvsagt at det siste norske jobber og de som skaper jobbene trenger, er et ekstra skattekrav fra Jonas Gahr Støre.

Før pandemien ble fire av fem jobber i Norge skapt i det private næringslivet. Det er grunnlaget for all vekst og aktivitet. Det er dit vi må tilbake.

Høyre vil at de som eier et hotell, en butikk eller en frisørsalong heller skal bruke oppsparte midler på å hente permitterte tilbake på jobb, enn å måtte betale Støres nye skatter. Vi vil at maskinentreprenøren eller byggmesteren skal ansette flere, heller enn å måtte bruke de få pengene de har, på skatteøkninger.

Alle kan vi ikke jobbe på kontorer i offentlig sektor. Det er ikke bærekraftig. Verdier må skapes, før de deles.

Det er derfor Høyre vil lette formuesskatten på det som kalles arbeidende kapital. Fordi arbeidende kapital er maskiner, verktøy, frisørstoler, hotellsenger, ja kort sagt: Folks jobber. Dette pleide også Arbeiderpartiet å være opptatt av.

De neste årene blir ingen dans på roser for norske jobber. Vi trenger at vi alle blir opptatt av det igjen, Støre.

Respekt for folks penger

For Høyre er det viktig å behandle folks hardt tjente penger med respekt. Å få mest mulig ut av hver krone staten tar inn.

Med Erna som statsminister har vi gitt mer valgfrihet, redusert helsekøene, satset tungt på kunnskap i skolen og bygget mer vei og jernbane enn Ap og Sp drømte om.

Alt dette samtidig som vi lar norske arbeidstakere, pensjonister, barnefamilier - men også de som skaper jobber - få beholde mer av sine egne penger. Resultatet av politikken var at arbeidsledigheten før koronakrisen var rekordlav i Norge.

Støres skatteregning og større stat er det siste vi trenger skal vi få veksten og optimismen i hele landet tilbake på topp, på andre siden av koronakrisen.

Dit kommer vi med Erna Solberg - ikke med Jonas Gahr Støre.

