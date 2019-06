Grenseløs frekkhet av MDG

MDG later som det er omsorg for bilistene når partiet sier nei til ny motorvei. Dette er grenseløst frekt og falskt. I virkeligheten vil MDG rane bilistene uten å gi noe igjen.

Bompenge-opprøret har nådd MDG. De siste månedene har bompenge-opprøret i byene vokst til en storm som vil få store konsekvenser for utfallet av kommunevalget i høst. Dette opprøret ser nå også ut til å ha nådd MDG, partiet som sier de elsker bompenger.

Partiet som sier de elsker bompenger

Men det gjelder altså ikke når bompengene går til å bygge nye veier for å fjerne køene. Om ny E6 gjennom Oslo som både skal fjerne køer og støy for beboerne, uttaler Oslos byråd for byutvikling, MDGs Hanna Marcussen:

- Regjeringen bør komme med forslag som bidrar til å løse problemene i Oslo, fremfor å brenne av folks penger på unødvendige motorveier som pumper mer biltrafikk inn i nærmiljøene til folk og skaffer oss flere problemer

Dette er ikke første gang MDG forsøker å fri til bilistenes lommebok. Da planene om ny E18 vest for Oslo ble fremlagt i fjor, var MDGs Per Espen Stoknes enda tydeligere i intervju med Dagsavisen:

- Dette er helt utrolig. Høyre, Frp og Venstre er i ferd med å påføre næringslivet og innbyggerne i Oslo-regionen et bompengesjokk Norge knapt har sett maken til.

At MDG er sterkt imot privatbiler har nok de fleste fått med seg. Derfor har påtatt omsorg for bilistenes bompenge-belastning selvfølgelig null troverdighet.

Vil ha bilistenes penger uten å gi noe igjen

Hva MDG vil oppnå med den så åpenbart falske omsorgen for bilistenes lommebøker er vanskelig å si. Det som derimot er åpenbart er at MDG ønsker at alle pengene skal gå til kollektivtransport og sykkelveier. Som partiet selv skriver det på sine nettsider:

«Norske byer har i alt for mange år blitt bygd på bilens premisser. Det skyldes at politikere ikke har vært villig til å prioritere fotgjengere, syklister og kollektivreisende over bilen. Mange steder har den bilvennlige politikken ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø. Det er denne utviklingen vi jobber med å snu. I stedet for å fortsette den gammeldagse, bilbaserte byplanleggingen, ønsker vi å prioritere flertallet som reiser til fots, med sykkel eller kollektivtransport.»

Det er i Oslos østlige og sørlige bydeler flest bruker bil til jobb. Hos dem vil bompengene svi mest. Derfor er det også i disse bydelene Folkebevegelsen Nei til bompenger (FNB) nå har fått over 20 prosent oppslutning. Illustrasjon: Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Nå er det heller ikke slik at det er et lite mindretall som bruker bil. Særlig i Oslos østlige bydeler er det mange som bruker bil til jobb. Det er der bompengene svir mest og Folkeaksjonen Nei til bompenger, FNB, har nå over 20 prosent oppslutning i Groruddalen viste nylig en meningsmåling.

Kollektivprosjekter uten kostnadskontroll

Det er ikke vanskelig å se at MDG har bruk for penger, for kostnadene for det partiet ønsker å bygge går til himmels. Nylig ble det kjent at kostnaden for å bygge Fornebu-banen, som i 2013 ble anslått til 4,5 milliarder kroner, nå har steget til svimlende 16,2 milliarder.

Det er fortsatt uklart når byggestart for Fornebu-banen blir. Finansieringen er ikke på plass ennå, men bilistene forventes å bidra med rundt fem milliarder kroner i bompenger. Staten vil bidra med 7,9 milliarder og det håpes på rundt tre milliarder kroner i grunneierbidrag. Oslo kommune derimot, har ikke tenkt å bidra nevneverdig over egne budsjetter.

Slik ser den planlagte trasèen for ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum ut (stiplet linje). Kilde: Ruter

Selv om Fornebu-banen blir svimlende dyr, er dette som småpenger å regne sammenlignet med hva nye sentrums-tunneler for t-bane og jernbane gjennom Oslo vil koste.

Ny t-banetunnel i sentrum er anslått å koste 17,4 milliarder kroner. I tillegg kommer ny stasjon på Majorstuen til nærmere seks milliarder. Planlagte jernbaneutbygginger i Oslo beløp seg i Nasjonal Transportplan fra 2017 til 40,1 milliarder kroner. Dette kommer i tillegg til Follo-banen som er under bygging.

Men her er det mange kostnadsanslag som ikke er oppdatert, og sluttregningen kan bli mye større. Fylkesordføreren i Akershus har tidligere sådd tvil om t-bane-kostnadene og ment at det blir mye mer.

Pass heller på pengene

Hvis MDG og resten av Oslo-byrådet skulle ha den minste omsorg for bilistenes lommebøker, burde byrådet heller bidra til å holde byggekostnadene nede. Der har ikke byrådet bidratt med noen ting, men det er kanskje ikke så rart.

Oslo har nemlig ikke tenkt å bidra med midler over egne budsjetter. Hver gang det er kostnadssprekk skyves regningen over på staten, grunneiere og ikke minst bilistene.

Planleggingen av Fornebu-banen har fra før blitt forsinket på grunn av sommel fra Oslo kommune, der politikerne brukte svært lang tid på reguleringsplanen. Tidligere i år ble det kjent at den blir ytterligere forsinket og flere milliarder kroner dyrere.

Hvordan dette blir for de enda større kollektivprosjektene som skal komme, kan vi bare spekulere i. Mønsteret er at lokalpolitikerne krever og krangler, tiden går og kostnadene stiger.

Det blir for enkelt

Det blir for enkelt å skyve ekstraregningene over på bilistene. Politikerne må heller vise måtehold og kostnadskontroll. I alle fall ikke falsk omsorg for bilistene slik MDG gjør.

MDGs grenseløse frekkhet og falskhet overfor bilistene bidrar til politikerforakt.