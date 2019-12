Gretha Thunberg slakter klimatoppmøtet: - Dette må ta slutt

Mener verdens ledere har gjort klimatoppmøtet til en mulighet for å finne smutthull i klimaavtalen.

Onsdag talte Greta Thunberg til COP25, klimatoppmøtet i Madrid, og lot ikke deltakerlandene slippe unna uten knallhard kritikk:

- Å finne helhetlige løsninger burde være hva klimatoppmøtet skulle handlet om. Men i stedet virker det som at dette har blitt til en slags mulighet for land til å forhandle frem smutthull og unngå å heve ambisjonsnivået, sa Thunberg fra scenen.

Thunberg, som har seilt fra Europa til Nord-Amerika og tilbake for klimatoppmøtet denne høsten, mener rike lands myndigheter er mer opptatt av hvordan de skal komme seg unna enn å ta grep.

- Som at de teller utslippsreduksjonene sine to ganger. Eller flytter utslippene sine til et annet land. Og går tilbake på lovnadene sine om et høyere ambisjonsnivå. Og nekter å betale for løsninger eller ødeleggelser som følge av klimaendringer. Dette må ta slutt. Det vi trenger er ekte, drastiske utslippskutt fra hovedkildene, sa den svenske aktivisten.

- Hvordan reagerer man på disse tallene uten å på et eller annet nivå føle panikk? Hvordan responderer man på at omtrent ingenting blir gjort med klimaendringene uten å føle på sinne? Hvordan kommuniserer man dette uten å høres alarmerende ut? Det lurer jeg oppriktig på, sa Greta Thunberg på klimatoppmøtet COP25 i Madrid onsdag. Foto: Paul White (AP)

Ut mot de rikeste landene

I talen pekte også Thunberg på de rikeste landene i Vesten, og mener lovnadene om klimanøytralitet og en utslippsfri framtid betyr lite om ikke landene setter opp dampen snart.

- Nylig har en håndfull rike land lovet å kutte utslippene sine med så og så mange prosent innen den eller den datoen. Eller at de skal bli «klimanøytrale» i løpet av så og så mange år. Dette høres kanskje imponerende ut ved første øyekast, sa Thunberg og fortsatte:

- Men selv om intensjonene deres er gode, er ikke dette lederskap. Dette er ikke å lede, men å villede. Disse lovnadene innebærer ikke flytrafikk, shipping, importerte eller eksporterte varer, ei heller forbruk.

Den svenske klimaaktivisten pekte på at mange rike land i stedet kjøper seg ut av problemene med klimakvoter. Hun mange land ikke tar grep i henhold til målene i Parisavtalen, og minner om at verden ikke har råd til å fortsette med utslipp i mange år til.

- «Klimanøytralitet» innen 2050 betyr lite om de høye utslippene fortsetter de neste årene. Da vil vårt klimabudsjett være blåst, sa Thunberg.

Ble kalt «drittunge» av Brasils president

Thunberg avsluttet talen med å si at hun ikke blir særlig oppmuntret av å snakke med verdens toppolitikere, men at hun finnet håp i å snakke med folk hun treffer som er klare for forandring. Hun oppfordret folk til å bruke demokratiet for hva det er verdt og stemme fram ledere som er klare til å ta grep.

- Hver eneste store forandring har kommet fra folket. Vi trenger ikke å vente. Vi kan starte forandringen her og nå. Vi, folket, sa Thunberg fra scenen, til stor applaus fra tilhørerne.

Noe særlig godvilje er det nok ikke å hente fra Brasils president Jair Bolsonaro, som tirsdag kveld omtalte Thunberg for en «drittunge». 16-åringen retweetet en nyhetsartikkel om at urfolk ble drept i Brasil da de prøvde å beskytte Amazonas.

- Greta sa at indianerne ble drept fordi de forsvarte Amazonas. Det er imponerende at mediene vier plass til en slik drittunge, sa Bolsonaro ifølge Sky.

Thunberg svarte med å endre Twitter-bioen sin til bare «pirralha», som betyr «drittunge» på portugisisk.

