«Grønn» aksje er 20-doblet og kan nå dobles igjen

Denne «grønne» aksjen på Oslo Børs har vist en eventyrlig utvikling, og har 20-doblet seg siden 2014. Nå kan aksjen dobles igjen, og det gjerne i løpet av kort tid.

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på en av de "grønne" aksjene på Oslo Børs, Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL).

Aksjeanalyser.com har lenge vært veldig positive til Nel ASA (NEL), og har kommet med en rekke positive analyser av aksjen de seneste årene.

Aksjen har fått sin naturlige plass i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge og hvor aksjen nå er opp solide 214 prosent siden den ble tatt inn i modellporteføljen den 20/08-2018.

Noe han derimot svarte på var et spørsmål fra en bruker som spurte hvor mange Nikola-lastebiler som vil være på amerikanske veier om tre år.

Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge var opp solide 40,57 prosent i 2019, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) var opp 16,51 prosent i 2019. Fra start av modellporteføljen Norge hos Aksjeanalyser.com den 20/08-2018 så er modellporteføljen (per 04/02-2020) opp 37,01 prosent, mens referanseindeksen Oslo Børs Benchmark indeks (OSEBX) i samme periode fra 20/08-2018 til 04/02-2020 er opp med kun 2,64 prosent.

Aktuelle nyheter seneste tiden rundt Nel ASA (NEL):

[06.02.2020] – Meglerhuset Sparebank 1 Markets kom denne uken (torsdag 06. februar) med en ny og oppdatert analyse av Nel, og skriver blant annet at Nel er deres førstevalg innen fornyebar energi i 2020.

Analytiker Jonas Meyer begrunner det med tre punkter:

«Markedet for grønn hydrogen vokser fortere enn det folk forventer og vi mener det vil bli en industri verdt milliarder av dollar på grunn av økonomisk konkurransekraft,» skriver han i rapporten.

Meglerhuset Sparebank1 Markets tror veksten vil fortsette, og setter kursmålet for Nel-aksjen på 20 kroner i en fersk rapport publisert denne uken.

Meglerhuset omtaler Nel som «perfekt posisjonert» for sterk vekst fremover, og trekker frem selskapets kontantbalanse på 150 millioner dollar, i tillegg til det som omtales som markedsledende teknologi og et erfarent lederteam.

Aksjeanalyser.com har selv sett nærmere igjen på Nel-aksjen på Oslo Børs, og hva det tekniske bildet for aksjen nå indikerer om den videre utviklingen fremover på kort og mellomlang sikt.

[31.01.2020] – Nikola-sjefen på Twitter: «Veldig store nyheter kommer»

Konsernsjef Trevor Milton i lastebilprodusenten Nikola hintet på Twitter om at det kan komme nyheter fra selskapet.

«Fantastisk dag hos Nikola. Hadde forvaltere som forvalter 11.000 milliard dollar på besøk hos oss i går. Noen veldig store nyheter kommer, skriver Milton i tweeten som først ble omtalt av Infront TDN Direkt.

Nikola er partner med det norske hydrogenselskapet Nel. Til tross for at flere brukere har stilt han spørsmål har Milton ikke besvart om selskapet er inkludert i de «veldig store nyhetene».

«Snakker vi hundrevis eller tusenvis?», skrev brukeren.

Milton besvarte enkelt meldingen med «tusenvis.»

Kort om Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)

Nel ASA er et norsk selskap med base i Oslo. Nel er et globalt selskap som tilbyr løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder. Nel er notert i OBX-indeksen på Oslo Børs. Nel ASA er det første dedikerte hydrogenselskapet listet på Oslo Børs. Selskapet har sine røtter fra hydrogenaktivitetene til Norsk Hydro, som dateres tilbake til 1927. Nels hovedprodukter er hydrogenproduksjonsanlegg for industri og energiformål, hydrogenstasjoner for transportsektoren, samt lagringsløsninger for fornybar energi. Selskapet har også en rekke patenter relatert til tester for tidlig sykdomsdiagnostisering.

For mer informasjon om Nel ASA, se selskapets hjemmesider her: http://www.nelhydrogen.com

Teknisk Analyse av Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL)

Nel ASA (NEL) viser en sterk utvikling både på kort og lang sikt, og innenfor en langsiktig stigende trend som startet tilbake i begynnelsen av 2014 (jf. ukediagram nedenfor i saken her).

Aksjen har steget fra rundt 50 øre i begynnelsen av 2014, og til en sluttkurs nå fredag ved 10.61 kroner. Nel-aksjen har altså hele 20-doblet seg de seneste seks årene, og nå indikerer det svært positive tekniske bildet for aksjen at den gjerne kan dobles igjen.

Nel-aksjen har nylig utløst et nytt kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd opp ifra en stor triangel konsolideringsformasjon (jf. ukediagram).

Det ble utløst et kraftig teknisk kjøpssignal da aksjen brøt opp i fra denne store triangel konsolideringsformasjon, og over NOK 9.00-nivået. Det vil nå være teknisk støtte rundt NOK 9.00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

Aksjen møter nå lite teknisk motstand videre oppover innenfor den langsitkige stigende trenden, og før opp mot øvre trendlinje i denne langsiktige positive trenden som aksjen har beveget seg innenfor siden 2014 (jf. ukediagram).

Potensialet for Nel-aksjen, og i henhold til det nylige kraftige tekniske kjøpssignal for aksjen og den langsiktige stigende trenden som aksjen beveger seg innenfor, vurderes til å være rundt NOK 20.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt.

Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen er positiv.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Nel, og som den har vært helt siden begynnelsen av juli 2018 da aksjen var rundt NOK 3.20 (jf. diagram ‘SignalListen’).

Basert på det samlede svært positive tekniske bildet for Nel ASA (ticker på Oslo Børs: NEL) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en fortsatt veldig interessant kjøpskandidat.

Potensialet for aksjen, og basert på det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen, vurderes til å være opp mot NOK 20.00 på gjerne så kort tid som de neste 3-6 måneder. Aksjeanalyser.com har således samme kursmål for Nel-aksjen som meglerhuset Sparebank 1 Markets, og ser altså Nel-aksjen opp mot NOK 20.00.

Nel-aksjen har vært med i Aksjeanalyser.com sin modellportefølje for Norge hele veien siden start av modellporteføljen den 20/08-2018. Aksjen er opp hele 214 prosent fra aksjen ble tatt inn i modellporteføljen 20/08-2018 ved kurs NOK 3.38 og til sluttkurs fredag ved NOK 10.61.

