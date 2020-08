Grønn aksje kan dobles i rekordfart

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for investorer i Norden, har i dag sett nærmere på den kanskje minst kjente av de grønne aksjene på Oslo Børs. Det er kanskje den med størst potensiale på Oslo Børs i tiden fremover.

Selskapet Aksjeanalyser.com har sett nærmere på er Magnora (ticker på Oslo Børs: MGN).

På eiersiden i selskapet er Christen Sveeas med sitt investeringsselskap Kistefos største eier med rundt 21 prosent.



Videre på selskapets aksjonærliste over de største aksjonærer i selskapet finner vi Sundt-familien, Simen Thorsen kjent fra Solon Eiendom, Nille-arvigene i familien Aarskog Pettersen, Andenæs-familien, Edvin Austbø og MP Pensjon (som forvalter pensjonene i Tine, Fjordland og Diplom-Is.



Aksjeanalyser.com har sett nærmere i dag på denne spennende ‘grønne aksjen’ på Oslo Børs, og Aksjeanalyser.com tror aksjen kan stå foran en dobling i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder, og kanskje en flerdobling de neste 1-3 årene.



Aksjeanalyser.com valgte mandag 10/08 å ta inn denne ‘grønne aksjen’ inn i sin modellportefølje for Norge, og hvor tanken er å sitte på aksjen der de neste 1-3 årene.

Aksjeanalyser.com ser et potensiale for Magnora (MGN) opp mot NOK 18.00 – 24.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt, og gjerne helt opp mot NOK 40.00 – 50.00 på 1-3 års sikt.

Magnora-aksjen (MGN) utløser nå et kraftig teknisk kjøpssignal ved brudd over NOK 12.00-nivået. Les mer om dette lenger ned i saken under teknisk analyse av aksjen.

Slik skal Magnora (MGN) med Sveeas og Sundt på eiersiden satse grønt

– Vi tror vi er en unik aksje på Oslo Børs, uttalte konsernsjef Erik Sneve om Magnoras vindkraftplaner i et intervju med E24 den 29. mars 2020. Les hele saken her...

Selskapet har blant annet Christen Sveeas’ Kistefos og Sundt-familien på aksjonærlisten.

Børsnoterte Magnora, hvor den erfarne oljemannen Torstein Sanness er styreleder, har etter en tids grubling funnet ut hva selskapet vil satse på: fornybar energi.

Det finnes allerede aksjer på Oslo Børs som regnes som «grønne», som hydrogenselskapet Nel, solcelleselskapet Scatec Solar og panteselskapet Tomra.

Men selv om Equinor har noe virksomhet i vindkraft, og Bonheur er aktive innen vindkraft, har det ikke vært store muligheter til å investere i vindkraft på Oslo Børs.

– Den plassen prøver vi å ta, uttalte Sanness.

– Det er ikke mange børsnoterte selskap innen vind og fornybar energi – tror du Magnora kan tjene på det?

– Jeg tror timingen for å gjøre noe sånt er riktig, akkurat ut fra det du sier, sier Sanness.

Sanness har lang erfaring fra oljeselskaper som Saga og senere Lundin Petroleum, hvor han fortsatt sitter i styret. I Magnora-styret har han med seg Panoro-sjef John Hamilton og Hilde Ådland fra Vår Energi.

Sveeas er største eier

Magnora har en aksjonærliste med mange velkjente navn: Christen Sveaas’ investeringsselskap Kistefos er største eier med rundt 21 prosent.

– Hva sier Sveaas om planene?

– Vi har vært i konstant dialog med eierne, som har stilt seg veldig positive og er veldig interessert i dette, sier Sanness.

På Magnoras aksjonærliste er også Sundt-familien, Simen Thorsen som er kjent fra Solon Eiendom, Nille-arvingene i familien Aarskog Pettersen, Andenæs-familien og Edvin Austbø. Også MP Pensjon, som forvalter pensjonene i Tine, Fjordland og Diplom-Is, er på listen.

Les hele saken fra 29. mars 2020 hos E24.no her…

Magnora (MGN): FREMSKYNDER VEKSTPLANER FOR HAVVIND-PROSJEKT I SVERIGE

Den 03.07.2020 kom meldingen om at Magnora fremskynder sine vekstplaner for Havvind-prosjekt i Sverige.



Den norske vindkraftutvikleren Magnora har sammen med Kustvind AB besluttet å fremskynde vekstplaner og oppstart av prosjektet «Sydkustens Vind», som er et 500 MW stort bunnfast havvindprosjekt utenfor Syd-Sverige.

Fremgikk det i en børsmelding fredag 03.07.2020. Les meldingen her...

Sammenliknet med opprinnelig tidsplan er prosjektet fremskyndet med omtrent ti måneder, opplyses det.

Magnora signerte endelig avtale om medeierskap i Kustvind AB 20.mars 2020. Magnora vil gradvis kjøpe seg opp til 50 prosent eierskap i Kustvind AB basert på en detaljert milepælplan.

Litt om selskapet Magnora ASA (ticker på Oslo Børs: MGN)

Magnora launched its focus on wind power in February this year following a thorough strategy process lasting throughout 2019. During 2019, the company recruited a new management team and engaged two senior executives to facilitate an entry into the wind market and to develop wind projects in Northern Europe.

We believe in maintaining a lean operating model, which is reflected in our small team of ten individuals, with our corporate management team of four, and each of the portfolio organisations with teams of three. Together with our active board of three, we are able to execute our strategy efficiently to build an asset light green investment portfolio. Our team brings decades of experience with proven operating and project execution models, which is leveraged as we support our portfolio companies to build a presence within the wind power industry.

Magnora is listed on the Oslo Stock Exchange’s main list and has more than 3,800 shareholders. The company has no debt and has two license agreements that provides significant license revenues over the next years. The majority owner of Magnora is Kistefos with approximately 21% ownership, and together with several well-known investors, they support the company’s green initiative.

Magnora’s strategy is to develop wind projects in Norway and abroad from early phase greenfield to ready-to build.

OUR VISION

We are investing in companies and projects to be a part of the development of the renewable energy solutions that will deliver clean energy to industries and consumers. Our aim is to be an international investor and contributor in this market.



