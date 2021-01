Grønn aksje stiger kraftig: Kan dobles i rekordfart

Aqua Bio Technology ASA (ABT) har et stort potensiale både på kort og lengre sikt.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige børs- og aksjeanalyser for nordiske investorer, har sett nærmere på selskapet og aksjen Aqua Bio Technology ASA, og som er notert på Oslo Børs/Euronext Expand listen med ticker: ABT.

Aksjen er torsdag formiddag opp solide 25 prosent til en kurs nå i skrivende stund her rundt NOK 7.70.



Aksjeanalyser.com ser et stort potensiale for denne aksjen både på kort sikt (opp mot NOK 10.00 - 12.00) og på mellomlang sikt (NOK 18.00 - 20.00), og ser altså en mulig dobling og nær tredobling for denne aksjen i løpet av gjerne bare de neste 3-6 måneder.



Det samlede tekniske bildet for aksjen er nå svært positivt, og et nytt kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen utløses nå i dag. Les mer om dette nedenfor i saken her under tekniske analyse av aksjen.



Først her litt kort om selskapet Aqua Bio Technology ASA (ABT):

Kilde: https://aquabiotechnology.com/



Aqua Bio Technology (ABT) is a driving force in the skin care industry’s green shift.



ABT develops new active ingredients for skin care. Our ingredients are meeting an increasing demand from the cosmetics industry. All our ingredients are based on natural and sustainable substances, found in plants, algae and in the oceans. They are sustainable alternatives to petroleum based ingredients, which often have negative impacts on human health and the environment.



ABT also markets and distributes natural and groundbreaking skin care products to consumers, retailers and professionals in Europe and the Middle East.

ABT is well positioned in the fastest growing segment of the rapidly expanding cosmetics industry.



ABT's focus on commercialization and development of natural ingredients and natural skin care products has been, and will continue to be, an important part of the company's strategy going forward. Aqua Bio Technology is listed on Euronext Expand (ticker: ABT).



Her er et par aktuelle og interessante nyheter nå seneste tiden rundt selskapet Aqua Bio Technology ASA (ABT):

18.1.2021, 20:58 Kilde: https://aquabiotechnology.com/



Aqua Bio Technology Asa - Primary Insider Notification



Roger Hofseth has today 18 January 2021 bought 25,000 shares at an average price

of 5.6357 per share.



Roger Hofseth is a director and primary insider in Aqua Bio Technology ASA.

After the transaction, Roger Hofseth and related parties will hold 4,039,904

shares corresponding to approximately 21.96 % of the outstanding shares in Aqua

Bio Technology ASA.



Kilde, og hele nyheten kan leses her på selskapets IR hjemmesider som dere finner her: https://aquabiotechnology.com/pages/press-releases-2



Sikkerhetsstudier av 25 produkter fra produktserien Balance & Vitality fullført og godkjent



05.01.2021 10:47:01 CET Kilde: Aqua Bio Technology ASA



ABT forventer at produktserien Balance & Vitality er klar for distribusjon og

salg første halvår 2021.



Det vises til børsmelding av 26 november 2020: https://live.euronext.com/nb/listview/company-press-release/146254#CompanyPressRelease-3399798 vedrørende pågående sikkerhetsstudier for produktseriene Nordic

Beauty og Balance & Vitality.



ABT har mottatt bekreftelse på at de 25 første produktene fra Balance & Vitality serien har passert sikkerhetsstudier som EU krever gjennomført før kommersialisering.



Resultatene for siste 3 produkter forventes godkjent i løpet av Q1.



Siden siste børsmelding om utviklingen av produktene har Balance & Vitality serien økt fra 27 til 28 produkter.



Balance & Vitality vil være en komplett hudpleieserie med produkter i alle kategorier.



Testene er utført hos Eurofins [https://www.eurofins.com/about-us/], som er verdens største innenfor testing av mat, miljø, medisin og kosmetikk og har 800 laboratorier i mer enn 50 forskjellige land.



ABT forventer at produktserien Balance & Vitality er klar for distribusjon og salg første halvår 2021.



Kilde, og hele nyheten kan leses her på selskapets IR hjemmesider og som dere finner her: https://aquabiotechnology.com/pages/press-releases-2



Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

Hjemmeside Investor Relations Oslo Børs/Euronext Nordnet Morningstar

[Oppdatert analyse den, 21.01.2021]:

Teknisk Analyse av Aqua Bio Technology ASA (ticker på Oslo Børs, Euronext Expand: ABT)



Aqua Bio Technology ASA (ticker på Oslo Børs: ABT) viser en sterk utvikling innenfor en bratt stigende langsiktig trend (jf. dag og ukediagram).



Aksjen har den seneste tiden konsolidert innenfor en stor triangel konsolideringsformasjon, og bryter i dag opp fra denne store konsolideringsformasjonen (jf. dag og ukediagram nedenfor).



Dette utløser et nytt kraftig positivt teknisk signal for den videre utviklingen for aksjen.



Ulike momentum-indikatorer som RSI, Stochastics og MACD signaliserer alle at aksjen kan stå foran et videre løft i tiden fremover.



Aksjen er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og har nå seneste tiden funnet god teknisk støtte ned mot disse nivåene (jf. dagdiagram).



Videre så er 50-dagers glidende gjennomsnitt over 200-dagers glidende gjennomsnitt, og når aksjen som nevnt her er også over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.



Så dette er med og bekrefter at aksjen er i en svært positiv trend både på kort og mellomlang sikt.



Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for aksjen og som den nå har vært siden aksjen var rundt NOK 3.00 i slutten av mai 2020 (jf. diagram 'SignalListen').



I henhold til den langsiktige og bratt stigende trenden som aksjen nå beveger seg innenfor, og det samlede svært positive tekniske bildet som aksjen viser.



Aksjeanalyser.com ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 18.00 - 20.00 på gjerne bare 3-6 måneders sikt (jf. dag og ukediagram).



Det som eventuelt vil kunne endre på det i dag svært positive tekniske bildet for aksjen vil være om aksjen skulle bryte ned under NOK 5.00-nivået og under 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Det er per i dag veldig lite som tyder på at det vil skje, og det samlede svært positive tekniske bildet for aksjen indikerer at aksjen kan ha et veldig stort potensiale på selv bare de neste 3-6 måneder.



Aksjeanalyser.com vurderer aksjen som en svært spennende og interessant kjøpskandidat etter den seneste konsolideringen, og ser et potensiale for aksjen opp mot NOK 10.00-12.00 på kort sikt og opp mot NOK 18.00 - 20.00 på mellomlang sikt (3-6 måneder).



Det skal til slutt nevnes at undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) selv eier aksjer i dette selskapet Aqua Bio Technology ASA (ticker på Oslo Børs, Euronext Expand: ABT).

Det skal for ordens skyld også tas med at aksjen er svært volatil og da innebærer det naturligvis også høy risiko ved å investere i aksjen.

Teknisk Analyse av Aqua Bio Technology ASA (ticker på Oslo Børs, Euronext Expand: ABT):

