Grønn aksje tar helt av - kan stige kraftig videre

Aksjeanalyser.com har i dag sett nærmere på et av de mindre selskapene på Oslo Børs og en grønn aksje, Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA). Aksjen har utløst svært positive tekniske signaler og kan stå foran en kraftig oppgang både på kort og mellomlang sikt. Aksjeanalyser.com velger da også å ta inn denne aksjen i sin modellportefølje for Norge nå i dag.

Aksjeanalyser.com vurderer aksjen til å kunne ha et betydelig potensiale både på kort og mellomlang sikt.

Aksjen stiger kraftig nå mandag formiddag og er i skrivende stund ved NOK 2.34, en oppgang på hele 27,87 prosent siden fredag. Aksjeanalyser.com ser fortsatt et betydelig potensiale for denne aksjen både på kort og mellomlang sikt.

Oppgangen skjer på høyt volum (for denne aksjen å være) og dette underbygger de øvrige positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover for aksjen.

Les mer om dette lenger ned i saken her og dagens tekniske analyse av Aega-aksjen fra Aksjeanalyser.com i dag.

Først litt kort om Aega (kilde: Aega.no):

Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA) Aega ASA is a Norwegian listed investment company with main focus on the Italian solar power market. We focus on acquisitions of smaller existing solar parks (below 5MWp capacity), following strict investment criteria.In addition to being an industrial player we also consider financial investments within the ESG and renewable sector both in Italy and the Nordics.



Aega ASA has a highly experienced management team with credentials from leading companies in the renewables and financial sector. The company has a strong hands on operational focus and contributes to value enhancement of its investments through delivering best in class asset performance, efficiency and financial structure.



Company history:

The company was established in November 2013 and has since its inception acquired ten solar parks in Italy. The first portfolio of eight parks was sold in late 2019. Since then we have started to build a new portfolio, and so far in 2020 we have acquired two parks. The company has its operating offices in Oslo, Norway and Trento, Italy, and is structured as a holding company of unique Special Purpose Vehicles (SPVs) being the beneficial owners of the solar parks

Her noen nyttige linker for mer informasjon rundt selskapet og slik som: aksjekurs, nyheter om selskapet, finansiell informasjon, Nøkkeltall, Regnskap, finanskalender, resultatrapporter mv.

[Oppdatert analyse av Aksjeanalyser.com den, 19.10.2020]:

Teknisk Analyse av Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA)

Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA), og som er et mindre selskap og en grønn aksje på Oslo Børs, har utløst flere positive tekniske signaler nå den seneste tiden.

Aksjen har etablert seg over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og videre så er 50-dagers glidende gjennomsnitt over 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for aksjen nå er positiv.

Videre så signaliserer nå både RSI, Stochastics og MACD momentum-indikatorer at aksjen gjerne står foran videre oppgang på kort sikt.

Det er ellers utløst et svært kraftig teknisk kjøpssignal for aksjen etter brudd opp i fra en veldig stor rektangel konsolideringsformasjon (jf. ukediagram).

Brudd opp fra slike store rektangel konsolideringsformasjoner, etterfølges ofte av en svært sterk utvikling for underliggende objekt (her altså: AEGA).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen er også i kjøpssignal for aksjen (jf. diagram ‘SignalListen’).

Det ble utløst svært positive tekniske signaler for Aega (AEGA) da aksjen nylig brøt opp gjennom et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt NOK 1.60, og det er nå betydelig teknisk støtte for aksjen ned mot dette nivået (jf. dagdiagram).

Det er nå lite teknisk motstand videre oppover for aksjen, og i henhold til det kraftige tekniske kjøpssignal som er utløst for aksjen ift nevnte store rektangel konsolideringsformasjon.

Basert på dette samlede svært positive tekniske bildet for Aega (ticker på Oslo Børs: AEGA) så vurderer Aksjeanalyser.com aksjen som en svært interessant og spennende kjøpskandidat rundt dagens kursnivå.

Potensialet for aksjen vurderes altså til å være opp mot NOK 3.50 og det gjerne i løpet av relativt kort tid.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag svært positive tekniske bildet for aksjen, vil være om den skulle få et etablert brudd ned under det nå viktige tekniske støttenivået rundt NOK 1.60.

Teknisk Analyse av Aega ASA (ticker på Oslo Børs: AEGA):