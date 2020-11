Groteske overdrivelser når venstresiden frykter at drosjenæringen blir utslettet

Det er mye trist og leit i verden, men frislipp av drosjenæringen er verken trist eller leit.

Drosjenæringen er i alvorlige problemer fordi taxisentralene har satt opp prisene så mye at passasjerene holder seg unna. Den offentlige reguleringen har spilt fallitt og verken passasjerer eller sjåfører har det bra.

I snitt går nesten halvparten av kjøringen uten passasjer i bilen. Fra 2014 til 2019 har andelen kjørte kilometer med tom bil vært på 46 til 47 prosent. I Oslo, som også i denne sammenheng er noe for seg selv, har faktisk flertallet av turene skjedd uten passasjer i bilen.

Mens prisen ellers i landet har ligget på snaut 30 kroner per kilometer, har prisene i Oslo vært 20 prosent høyere (over 35 kroner i 2019).

Altså; i landets beste drosjemarked er prisene høyere og tomkjøringen større. Det er også her den offentlige reguleringen har fungert dårligst. Man må være svært negativ til konkurranse for å påstå at dette går fint.

I NRKs programpost Politisk kvarter var Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken skjønt enige om at det vil være ille for drosjenæringen om det blir fri konkurranse og rett til å kjøre drosje uten å være tilknyttet en drosjesentral.

DROSJENÆRINGENS DØD: SV-leder Audun Lysbakken spår at drosjenæringen vil falle sammen når det nå blir fri konkurranse. Foto: Skkjermdump (NRK Politisk kvarter)

Skremselsbildet er at det vil være alt for mange drosjer i travle perioder, og umulig å få tak i drosje på kvelds- og nattetid. Dette er spesielt farlig utenfor storbyene, for - som de formulerte det - så er det ikke vanlig å praie en drosje i distriktene.

ADVARER: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener det er uforståelig at KrFs statsråd Knut Arild Hareide følger opp forslaget som kom fra Frp-samferdelsministrene før ham. Foto: Skjermdump (NRK Politisk kvarter)

Så viser det seg at hele 323 av 356 kommuner kan regulere dette selv, nettopp for å unngå utviklingen de rødgrønne advarer mot. I mange (de fleste) kommuner vil det være fornuftig å ha en aktør med enerett til å drive skolekjøring, kjøring av eldre og syke - og til å drive kommunens eneste drosjesentral. Her vil det meste fortsette som i dag, hvis flertallet i kommunen ønsker det.

I Oslo og de større kommunene vil det derimot bli lettere å slippe inn på markedet, og Uber er allerede i gang. Vi kommer til å få nye tjenester med gode apper som gjør bestilling og betaling enkelt og greit, og det åpnes for innovasjon der eksempelvis flyselskaper, togselskaper og busselskaper lager drosjetilbud som gir passasjerene en dør-til-dør-tjeneste.

Så ekstrem er heller ikke frislippet. Mye skal bestå:

Sjåførene må ha kjøreseddel og løyve.

Drosjene skal ha fysisk taksameter for kontroll.

De må være registrert i Norge og følge norsk lov.

Politisk er dette en ideologisk kamp der venstresiden tror på offentlige reguleringer, mens høyresiden sverger til markedet og fri konkurranse. Venstresiden skremmer med skatteunndragelser og dårlige betingelser for sjåførene, mens høyresiden kan kontre med at den verste skattesvindelen i nyere drosjehistorie var i Oslo Taxi, samt at frislippet er bra for passasjerene.

Så får vi se.

Nå er drosjenæringen sluppet fri, og min tilnærming er lite ideologisk, og mer forbrukerrettet: Jeg liker Oslo taxi, men har også gode erfaringer med Uber fra utlandet.

Den tjenesten som gir meg best pris og best tilbud får meg som kunde - og ikke minst, den mest hyggelige kjøreturen.

PS! Hva mener du? Er det greit med fri konkurranse i drosjenæringen, eller vil du ha et system med enerett og sterk offentlig regulering? Skriv et leserbrev!