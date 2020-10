Gründer casher inn: Selger mediebabyen Estate Media for over 100 millioner

Onsdag ble det kjent at Bonnier-eide Fastighetsnytt sluker det som har blitt et eventyr innen medier og eiendom for gründeren Trond Valle (49).

Kjøpesummen for Estate Media AS er ikke offentliggjort, men med et overskudd på 15,2 millioner kroner i 2019 er det rimelig å anta at den er i størrelsesorden 100 millioner kroner og litt til. Til sammenlikning verdsettes selskapene på Oslo Børs normalt til 12-14 ganger forventet inntjening de neste tolv månedene.

Det betyr at gründeren fra Gjerstad i Agder kan realisere rundt 100 millioner kroner, ettersom han eier 95 prosent av selskapet. Styreleder Jon Erik Brøndmo sitter på de resterende 5 prosentene.

Sjefen sjøl er i sedvanlig perlehumør, men nekter å kommentere salgssummen i det Nettavisen ringer onsdag ettermiddag.

- Vi er blitt enige om å ikke offentliggjøre de detaljene, men jeg kan si at dette er en meget god avtale for både Bonnier og oss - og ikke minst våre ansatte. Nå får de en gigant inn på eiersiden som har muskler til å ta selskapet langt videre, sier Trond Valle.

Fortsetter i selskapet

Han har ingen planer om å ta kjøpesummen med seg over på latsiden etter denne storhandelen. Valle har gjennom salgsavtalen forpliktet seg til å bli i selskapet i overskuelig fremtid.

- Bonnier har ikke minst kjøpt alle våre solide folk, som er nøye gjennomgått i kjøpsprosessen. Her får de en nisje med spesialister som ikke er lett for andre å utfordre gjennom nye etableringer. Jeg har tenkt å være en del av dette laget i lang tid, forsikrer han.

Begynnelsen

Trond Valle tok for fjoråret ut nesten 5 millioner kroner i lønn og andre godtgjørelser. Han introduserte seg selv for første gang i mediebransjen på begynnelsen av nittiallet som annonseselger i Dagens Næringsliv. Han oppnådde det som internt ble omtalt som «oppsiktsvekkende resultater» og gikk senere videre til en karriere i bladet Næringseiendom. Dette endte han i sin tur opp med å kjøpe etter selv å ha etablert konkurrenten Estate Media i år 2000.

Gir ut flere titler

Estate Media gir ut printmagasinene Estate, Estate Lokaler og Bladet Næringseiendom og har digitale nyhetskanaler med samme navn. I tillegg er selskapet en betydelig aktør innen konferansemarkedet med ukentlige og månedlige arrangmenter i ulike skalaer. De arrangerer hvert år Eiendomsdagene, ansett som den kanskje viktigste møteplassen for profesjonelle eiendomsaktører i Norge.

Himmelsk konferanse

Selskapet og Trond Valle viste seg fra sin innovative side da han i 2016 arrangerte en eiendomskonferanse 10 000 meter over bakken. Da inviterte han bransjekolleger til å fly sammen med seg til MIPIM i Cannes og holdt seminar underveis.

Konsernet Estate Media AS omfatter fire datterselskaper, blant annet ett i Danmark og ett i Sverige. Den norske delen utgjør 80 prosent av den totale virksomheten. Konsernet hadde ved utgangen av fjoråret totale eiendeler for 41,7 millioner kroner og en egenkapital på 10 millioner.

Peter Fellman, direktør for Di-gruppen (tv.), Trond Valle fra Estate Media, Peter Lingmerth, sjef for Fastighetsnytt og Anders Eriksson fra Bonnier News. Foto: Marte Gjærde

Fastighetsnytt tar også over design- og reklamebyrået Blake AS, som er spesialisert mot eiendomsbransjen.

Glad kjøper

Fastighetsnytt er en del av Bonnier News’ forretningsområde Di-gruppen og omfatter også publikasjonen Byggindustrin. Fastighetsnytt og Byggindustrin arrangerer sammen Construction Summit og møteplassen Business Arena, som er i flere svenske storbyer.

– Jeg er veldig glad for at vi kunne lande denne avtalen. Gjennom kjøpet av Estate Media tar vi et nordisk grep om den interessante eiendomssektoren. Jeg er overbevist om at Fastighetsnytt og Byggindustrin har mye å lære av Estate Media og vise versa. I Di-gruppen får vi nå vår første virksomhet utenfor Sverige, noe som også er spennende, sier Peter Fellmann, direktør for Di-gruppen, i en pressemelding om overdragelsen.

PS: Nettavisens journalist har tidligere jobbet for Estate Media