Gründere kjøper opp Domino's Pizza

Torsdag skriver Domino's i en pressemelding at gründerne som tok Domino's Pizza til Norge har kjøpt aksjeandelen til den britiske hovedaksjonæren, børsnoterte Domino's Pizza Group.

De nye eierne er Eirik Bergh og Birgir Bieltvedt, som vil fortsette vekststrategien til Domino's Pizza Norge, ifølge meldingen.

– Vi er veldig fornøyde med å få muligheten til å fullføre det vi startet. Oppkjøpet sikrer en gjeldfri virksomhet, med stabil økonomi. Ambisjonen vår er fortsatt å bli nummer én i pizzamarkedet her hjemme, og vi mener forutsetningene for suksess absolutt er tilstede, sier Bergh.

– Vi er veldig fornøyde med å få muligheten til å fullføre det vi startet, sier deleier Eirik Bergh i Domino's Pizza Norge. Foto: Domino's

1.000 ansatte i Norge

Bergh skriver i pressemeldingen at de britiske hovedaksjonærene har vært viktige i prosessen med å sikre Domino’s Norge den posisjonen restauranten har i dag.

- Samtidig tror vi en endring med lokale eiere som forstår det norske markedet og den norske kulturen er bedre rustet for å drive selskapet og merkevaren videre, sier Bergh.

Domino’s Pizza omsetter nybakt pizza for over NOK 140 milliarder i år. Over halvparten av salget kommer nå fra andre markeder enn USA. Kjeden kom til Norge i 2014, og har 47 utsalgssteder. Foto: Domino's

Domino’s Pizza Norge har vært i drift i litt over fem år. Domino’s er verdens største pizzakjede med aktivitet i 92 land og over 16.500 pizzabakerier. I Norge teller kjeden i dag 47 pizzabakerier, som sysselsetter 1.000 ansatte. I 2019 omsatte selskapet for 366 millioner kroner, og leverte bortimot 2,5 millioner pizzaer.

- I 2019 leverte vi pizza på dør i snitt på 24 minutter. Det norske folk er opptatt av «value for money» og vår oppgave er å overbevise kundene til å bestille en rykende varm pizza levert på døren fremfor nok en frossenpizza, sier Bergh.

Vil vokse videre

I pressemeldingen skriver pizzakjeden at selskapet har vært gjennom en aggressiv og kostbar vekstfase, og at Domino's i Norge nå vil ha mer fokus på lønnsomhet samtidig som de vokser videre. På kort tid har 47 filialer blitt åpnet, og selskapet vil satse mer på franchise enn tidligere.

– Vi ønsker å vokse sammen med hardtarbeidende lokale gründere som vil løfte Domino’s til nye høyder og samtidig tjene gode penger selv. Vi mener nøkkelen for videre vekst ligger i et attraktivt franchisekonsept. Våre utsalgsteder har høy enhetsomsetning og det gir et godt grunnlag for god lønnsomhet for våre franchisetakere, sier Bieltvedt, den andre deleieren i Domino’s Pizza Norge.

