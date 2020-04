Gründerne skulle åpne ny kafé til sommeren. Så kom koronakrisen og de ga full gass

På kun to døgn klarte gründerne av The Juicery å snu kjeden fra krise til det som ble en suksess midt under koronapandemien.

Da nordmenn fikk beskjed om å holde seg mest mulig hjemme fra og med 12. mars, ble det krise for The Juicery. Kjeden, som selger kaldpresset juice og plantebasert mat, har kafeer i Oslo, Porsgrunn, Skien og Sandvika i Bærum.

- Det var full krise, sier daglig leder Abbas Fazal, som også er en av gründerne av kjeden, til Nettavisen.

Tapte mye penger

Han forteller at omsetningen nærmest halverte seg den lørdagen etter 12. mars, og det lørdager som er bedriftens mest lønnsomme dag til vanlig. Derfor måtte de ta grep for å unngå å kjøre bedriften rett i grøfta.

- På 48 timer satte vi i gang med hjemlevering, og så stengte vi kafeer i forretningsområder, forteller han.

Hjemleveringen har blitt en suksess, og det er her de har den beste omsetningen for tiden.

Bygde pop-up-butikk

Etter at hjemleveringstjenesten var oppe å gå, bestemte de seg for å ta et litt større grep i håp om å få flere kun der og bedre omsetningen.

The Juicery valgte å satse på kafeene på Bislett og Frogner i Oslo, og stengte resten midlertidig. Samtidig åpnet de en helt ny kafé.

- Vi skulle egentlig åpne ny kafé på Grünerløkka i Oslo med fast lokasjon fra 1. juni, men så kom koronakrisen og vi bestemte oss for å få opp en med en gang, sier Fazal.

25. mars fikk de en god avtale på et lokale, 26. mars flyttet de inn og 28. mars åpnet de for kunder.

- Vi bygde en kul pop-up-butikk med utstyr vi hadde fra før og fra kafeer vi stengte midlertidig, så slapp vi den investeringen, sier Fazal.

Det er ikke sitteplasser inne på The Juicery på Grünerløkka grunnet koronasituasjonen, og derfor er det mer som en butikk og ikke en typisk kafé.

- Må se mulighetene

Foreløpig går det kjempebra, og på Grünerløkka kan to-tre kunder være i butikken samtidig, mens det kun er én av gangen på Bislett og Frogner.

- Vi er et gründerselskap som liker høyt tempo. Vi må prøve og feile, og vi har jo ingen garantier for at det går bra med The Juicery på Løkka. Foreløpig går det imidlertid veldig bra, forteller Fazal, og legger til:

- Det er en vanskelig periode, men det er viktig å se mulighetene.

Han forteller at de ikke klarer å ta igjen omsetningstapet, men har klart å legge selskapet i en god posisjon i den krisen vi er midt i.

- Vi har dannet et nytt forretningsområde med hjemleveranse, og får testet ut hvordan markedet på Grünerløkka er, sier han.