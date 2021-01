- Trump-navnet er ganske så radioaktivt akkurat nå.

NEW YORK (Nettavisen): Både tidligere Trump-ansatte og boligmassen til tidligere president Donald Trump har lidd under presidentskapet.

Ferske tall publisert av Curbed, som blir gjengitt i Business Insider, viser at Donald Trump og Trump-navnet har fått seg en skikkelig smell i New York de siste årene.

Prisnedgang på 51 prosent

Tallene viser at eiendommer i Trump Tower og andre bygninger på Manhattan som bærer Trump navnet på det meste har mistet utrolige 51 prosent av verdien siden Trump vant presidentvalget i 2016.

Det er boligdata fra selskapet UrbanDigs som viser nedgangen i kvadratmeterprisen på de syv eiendommene som Trump Organization har på Manhattan. Gjennomgangen viser at kvadratmeterprisen i 2016 i gjennomsnitt var på rundt 313.000 kroner. Året etter kom det et kraftig fall, og gjennomsnittsprisen var da nede på rundt 178.000 kroner per kvadratmeter. I 2020 er prisen derimot helt nede i 152.000 kroner per kvadratmeter, noen som er en nedgang på hele 51 prosent siden 2016.

Det er vesentlig mer enn den generelle prisnedgangen på Manhattan der kvadratmeterprisen har gått fra 21 466 dollar per kvadratmeter i 2016 til 19 529 dollar i 2020, en nedgang på rundt ni prosent.

Trumps enorme penthouse-leilighet

Byggene Business Insider omtaler er Trump Tower, ved 721-725 Fifth Ave., som har både leiligheter og kommersielle boligflater. Det er også her Trump har hatt sine egne kontorer, samt sin enorme penthouse-leilighet.

De andre byggene Trump-organisasjonen har i New York City, er Trump International Hotel & Tower ved Columbus Circle, Trump Parc, Trump Parc East ved Central Park South, Trump Park Avenue ved 502 Park Ave. og Trump Palace ved 200 East 69th St. på Upper East Side, og Trump World Tower ved 327 East 47th St. like ved ved FN-bygningen.

Rapporten fra UrbanDigs har også sett på de tre bygningene som tidligere bar Trum-navnet og som ligger langs Riverside Boulevard ved Hudson River.

- Vi er ikke desperate

Business Insider har snakket med den tidligere Trump Tower-beboeren og eiendomsmegleren March Cohen. Mens presidentvalget pågikk i 2020 prøve han å selge tre naboleiligheter i 41. etasje i Trump-bygget med en samlet utsalgspris på rundt 82 millioner norske kroner.

Eieren trakk til slutt leilighetene fra markedet, fordi han ville vente ut alt bråket rundt Trump og valget.

- Selgeren min er ikke en desperat selger. Så vi ønsket ikke å oppmuntre folk som kunne komme med skambud, sier Cohen.

- Distanserer seg fra Trump

Men dette var ifølge Business Insider før alt bråket med stormingen av Kongressen, der Trump nå er tiltalt for å ha oppildnet til vold mot USAs regjering.

Den negative oppmerksomheten har ført til at grupperinger har begynt distansere seg fra Trump Organization, blant annet Girl Scouts og selve kommunen, New York City. Eierne av leiligheter i Trump Palace på Upper East Side skal også ha hatt møter der de har diskutert å fjerne Trumps navn fra selve bygningen, skriver Bloomberg.

Cohen forteller at han i ukene før stormingen av Kongressen hadde flere interessenter til leilighetene, men han følte likevel de bare var ute etter å betale kraftig underpris, så han lot det hele ligge til Trump-bråket eventuelt går over.

Megleren sier til Business Insider at mange av Trump-leilighetene er svært flotte, og at prisen trolig vil gå opp når Trump-bråket roer seg ned.

- Men selv om kjøpere kan skaffe seg en luksusbolig til nedsatt pris, gjør den nåværende situasjonen at Trump-bygninger er altfor tabubelagte, skriver avisen.

- Hvis jeg skulle velge å markedsføre et nytt prosjekt akkurat nå, så ville jeg sagt at Trump-navnet er ganske så radioaktivt akkurat nå, sier eiendomsmegleren.

Eks-Trumpere kommer ikke til jobbintervju

Andre som merker hvor belastende tidligere president Donald Trump og hans navn er, er tidligere ansatte i Det hvite hus.

En rekrutterer innenfor PR-bransjen sier til Business Insider at de er blitt kontaktet av minst 15 tidligere ansatte i Det hvite hus som nå er på jobbjakt. Han har skrevet kontrakt med seks av disse, men har så langt ikke greid å lande ett eneste intervju med noen av dem, på jobber de har søkt på.

- Det er bare svært vanskelig. Man skal sette noen foran til å få en jobb dersom de har de riktige kvalifikasjonene. Men moralsk sett er det vanskelig for folk å ønske å jobbe sammen med dem, sier han til Business Insider.

