78 bøker du bør lese

Her er 78 personlige anbefalinger til bøker du bør lese.

I løpet av et liv leser du mange bøker, men noen bøker fester seg mer enn andre. Dette er mine personlige 78 anbefalinger til bøker du bør lese.

NB! Alle anbefalingene i saken er subjektive mine egne, men klikker du videre på lenkene til butikkene som selger bøkene - og kjøper bøkene så vil Nettavisen motta en prosentandel. De pengene vil gå til mer journalistikk og nye tjenester.

Leselyst

Det er ikke mange bøker jeg leser om igjen. Det er kun en bok jeg leser hvert eneste år. Den boken er Hitch-Hikers Guide to the Galaxy av Douglas Adams. En særdeles godt skrevet og utrolig morsom bok som later som om det er en science fiction-historie mens det egentlig er en kritikk av samfunnet vi lever i. Må leses på originalspråket. Du kan egentlig kjøpe samlingen som har seks bøker, med fire oppfølgere og en ekstra historie. Du vil ikke angre. Selv om du hater science fiction, humor eller engelsk vil du bli imponert over hans utrolige språkkunst.

For a moment, nothing happened. Then, after a second or so, nothing continued to happen

Da jeg gikk på videregående fikk vi mange bøker vi måtte lese. Det er ingen overdrivelse å si at enkelte av disse bøkene var like lystbetonte i lesingen som det å gå med søpla en regntung høstdag. Ett strålende unntak var da vi skulle lese Catcher in the Rye av J.D. Salinger. Jeg drar den fortsatt fram i ny og ne. Den andre boken vi fikk på skolen vi måtte lese som ga varig inntrykk var Jens Bjørneboes heftige oppgjør med skolen, Jonas. Særdeles godt skrevet og dessverre fortsatt aktuell.

Aktuell er forsåvidt ikke fantasiklassikeren Ringenes Herre, men det er og blir et mesterverk selv om starten er ulidelig lang.

En bok jeg ofte bare leser starten om igjen på er Franz Kafkas Prosessen. Ikke det at boken ikke er verdt å lese hele av, men starten er så god at den ofte inspirerer meg de gangene jeg skal skrive noe annet.

Om det å skrive

Selv har jeg skrevet to fagbøker. Det tok lang tid å komme igang, eller i hvert fall å komme fra det å prøve seg til faktisk lage noe som lignet på et manus. Den boken som hjalp meg mest i starten er den utrolige On Writing av Stephen King. Boken er en delvis biografi og en delvis guide til hvordan du kan få til å skrive. Særdeles godt skrevet, og veldig inspirerende.

Gjennom den oppdaget jeg det som er selve Boken for å skrive - The Elements of Style av William Strunk Jr. Den er ikke like spennende og gripende som Kings bok, men en absolutt innertier av en guide. Selv med autokorrektur i Word er Norske skriveregler en veldig god venn. Boken er ikke avansert, men fungerer fint som oppslagsverk ved siden av på skrivestua.

Likevel, boken som har inspirert meg mest på norsk var Kunsten å skrive godt av Aage Rognsaa. En fin bok som også passer for alle som skal skrive noe, og ikke bare deg som vil bli forfatter.

Sjekk også ut:

Hans Olav Brenner - Om å skrive (ebok)

Yann de Caprona - Norsk etymologisk ordbok (ebok)

H.M. Tomlinson - Old Junk - notatbok

Benjamin Franklin - The Autobiography of Benjamin Franklin

Tegnede romaner

Det er en del arrogante vesener som kan komme til å hevde at tegneserier ikke er litteratur. Bøkene som følger her er gode bevis på det motsatte.

En slik du bør lese er V for Vendetta av Alan Moore, og luksusversjonen av den er helt strålende. Det samme kan sies om Watchmen av samme forfatter, hvor også luksusversjonen er verdt investeringen.

Over i den mer vanlige superheltverdenen bør du dukke ned i mesterverket Arkham Asylum av Grant Morrison. Et illustrativt mesterverk og en strålende historie. Sjekk også ut den veldig gode Joker-historien i The Killing Joke av Alan Moore (igjen!). Den tredje Batman-historien du bør lese er Frank Millers The Dark Knight Returns.

Samme forfatter, Frank Miller, har også en serie med Daredevil som er samlet i denne samlingen som er en historie av det noe uvanlige superheltslaget. Her er det mye utover slåssing og superkrefter. En litt annerledes historie er også Judge Anderson av Alan Grant, hvor også Judge Death er med (dette er Judge Dredd-universet, om du kjenner til det).

At tegneserier kan være noe mer enn bare underholdning er Art Spieglmanns Maus et strålende eksempel på. En serie om andre verdenskrig og jødeforfølgelsen, men med mus som hovedpersoner.

Voksenserie får du i Y: The Last Man av Brian K. Vaughan. Anbefalt!

En klassiker for alle oss i Norge er storboken Jeg, Donald. Den kom opprinnelig i 1974, og for meg - og mange andre - ble den ihjellest selv om den var skikkelig innbundet.

Historie du bør få med deg

Om det er en typisk kjønnsrolle, eller bare for stor påvirkning av Denis Learys sang Asshole (...books about war) så har det de senere årene blitt mange bøker om historie. Dermed også krig siden mye av menneskets historie handler om nettopp krig.

Siden det var et emne skolen hoppet litt glatt over har jeg lest mye om første verdenskrig de siste årene. Der har boken The Sleepwalkers vært en av de aller beste jeg har lest. En litt annen vei inn i samme konflikt er The Three Emperors. Det interessante med begge to er at de først og fremst ikke handler om krigen i seg selv, men hvordan krigen ble til.

Det er mange områder i verden hvor kunnskapen om dem er lavere enn jeg har ønsket, og de følgende bøkene har økt kunnskapsnivået godt om forskjellige områder i verden og deres historie:

Charles King - The Ghost of Freedom, A history of the Caucasus

Tom Holland - Persian Fire

Adam Hochschild - King Leopold's Ghost

William Dalrymple - Return of a King, the Battle for Afghanistan

Iris Chang - The Rape of Nanking

Julia Flynn Siler - Lost Kingdom: Hawaii's Last Queen

David O Stewart - American Emperor

Gordon S. Wood - Empire of Liberty

Historisk spenning for alle pengene

Det å dykke ned i historien, bare litt dramatisert, er litt som et kinderegg. Du lærer noe, du blir underholdt og du får ofte mange overraskelser.

Jeg har storkost meg med Shardlake-serien til C.J. Sansom om engelsk historie (syv bøker). Skal du litt lengre tilbake i år, men i samme land, så er Ken Follett-serien om Stormens Tid en sterk anbefaling (3 bøker).

En klassiker i sjangeren, som tåler alle tenner fra tiden, er Rosens navn av Umberto Eco. En særdeles god introduksjon til kristendommens mørkere kapitler.

Religionenes historier

Å dykke ned i religionenes mange historier krever mye oksygen, men et sted å starte er med Seloten av Reza Aslan. Dette er historien om Jesus. Samme mann har skrevet boken Gud, som rett og slett handler om menneskets jakt på det guddommelige. Han har også krevet No God, But God om islam som da er den tredje anbefalingen fra samme forfatter.

En historie om religion er boken til Jenna Miscavige Hill om scientologikirken. En vanskelig bok å lese, spesielt siden det føles hele veien som om dette var noe noen burde ha oppdaget.

Det er mulig å argumentere for at boken The Ethnic Cleansing of Palestine mer er en bok om etnisitet, men religionen spiller en særdeles stor rolle. En vanskelig bok å lese. En norsk balanse er den særdeles gode Den største forbrytelsen av Marte Michelet. Etter å ha lest de to bøkene blir ikke konfliktene i Midt-Østen enklere, i hvert fall ikke med utgangspunkt i historikken, religion og hvordan verden har oppført seg.

Uansett hvor religiøs du er vil du klare å bli engasjert, provosert eller interessert i Richard Dakwins-boken Gud: En vrangforestilling. Historisk bakteppe får du i Karen Armstrongs A History of God.

Og, skal du lese om religion anbefales The New Oxford Annotated Bible. En bibel med særdeles mye ekstra informasjon. Uansett om du er religiøs eller ei så er dette en klar anbefaling.

Kjente personers historie

Det å lese om mennesker som har gjort store ting kan være inspirerende, og mange ganger også litt skremmende. Boken om Vanderbilt, som bygde opp et tog-imperium i USA er en slik: The First Tycoon.

Som en oppfølger fra den kan det anbefales Titan av Ron Chernow, historien om John D. Rockefeller og Standard Oil. I samme åndedrag kan du lese biografien om Andrew Carnegie, som han skrev selv.

Generelt synes jeg at sportsbiografier er ganske kjedelig, men det finnes unntak slik som The Boys in the Boat og boken om da Brian Clough tok over laget han hatet: Fordømte Leeds.

Over på musikkfronten er det Just Kids av Patti Smith som er min sterkeste anbefaling. Nesten like sterk er Livet av Keith Richards.

Mer historier om folk kan du kalle Sølvstjernen av Jeannette Walls og Hvorfor hopper jeg. Dog, vanlig...

Og skal du bare lese en bok om borgerkrigen i USA så skal du lese Rebel Yell.

Bøkene som forandrer oppfatningen din

Vi har mange tanker om hvordan livet og verden er, og bøkene som gjør noe med disse oppfatningene er verdt å ta med seg. Silkeveiene - verdenshistorien sett fra Asia - er en slik bok.

En annen slik bok er boken skrevet av samme mann som skrev Rebel Yell over, Empire of the Summer Moon som forteller historien om hvordan commanche-stammen gikk under. Apropos de som først bodde i USA så er boken Killers of the Flower Moon en sterk anbefaling. En historie som handler om rasisme, penger, FBI og mye mer.

Rise and Kill First er historien om Israels attentater etter andre verdenskrig, og er en sterk historie skrevet med mye innsikt.

Science fiction

Themis-bøkene er sterke anbefalinger, selv om serien avslutter litt dårlig. Ready Player One er en bok som ble filmatisert som ble god. Filmatiseringen av The Girl with all the gifts ble ikke like bra, men boken er særdeles god.

Det er ganske mange middels gode bøker om og med Star Wars, men Thrawn: Alliances er ikke en av dem. Anbefalt.

PS! Savner du fagbøker og mer vanlige romaner? Det kommer som to egne saker litt senere.