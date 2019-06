De beste Apple Pay-historiene

Betalingstjenesten Apple Pay hjelper daglig nordmenn ut av kinkige og pinlige situasjoner.

I fjor sommer ble Apple Pay endelig tilgjengelig for norske brukere. Den digital lommeboken gjør det mulig å betale med iPhone, Apple Watch, iPad og Mac i nettbutikker, butikker og ulike typer brukersteder i Norge og en rekke andre land.

Det geniale med tjenesten er at du utfører betalingene uten å måtte trekke kortet. Du trenger bare å holde telefonen eller klokka over betalingsterminalen. Betalingen går superraskt, og det er helt sikkert.

Santander, som er en av få banker som tilbyr Apple Pay i Norge med kortet Gebyrfri Visa Gold, har samlet inn fire historier fra nordmenn som har hatt hyggelige opplevelser med den nye betalingstjenesten. Felles for fortellingene er at samtlige av Apple Pay-brukerne hadde havnet i en kinkig situasjon etter å ha glemt lommeboka hjemme.

Fikk fylt drivstoff uten lommebok og mobil

En dag i sommer da jeg var på biltur, stoppet jeg på en bensinstasjon for å fylle drivstoff. Det var en varm sommerdag, og jeg tenkte kjøpe en is også. Da jeg åpnet bildøren for å hente kortmappen, oppdaget jeg at jeg hadde glemt både telefon og penger hjemme.

Jeg ble litt stressa av at jeg allerede hadde fylt full tank med drivstoff, men så kom jeg på at jeg hadde Apple Watch på meg. Jeg var ikke sikker på om det skulle fungere å betale med klokka uten mobiltelefon i nærheten, men det gikk helt fint. Da ble det både drivstoff og is på meg

Jonas (24) fra Mos­jøen

Kjøpte vafler på fjellet uten kort og kontanter

Kona og jeg gikk hytta på Tempelseter i Eggedal til Høgevarde en fin dag i sommer. Det er en tur som for meg med mine 30+ kilo for mye er ganske slitsom, og på turen oppover var nystekt vaffel på Høgevardehytta en viktig motivasjonsfaktor.

Vel oppe fant vi ut at vi hadde glemt å ta med penger. Vi hadde heller ikke med kort. Og på en plakat over disken sto det: «VI TAR IKKE VIPPS». Skuffelsen var like stor som anstrengelsen for å komme seg opp.

Så kom jeg på at jeg akkurat hadde skaffet meg Santander Gebyrfri Visa Gold og aktivert Apple Pay. Jeg kikket på betalingsterminalen og så ))))-symbolet. Vi kjøpte vaffel, holdt telefonen mot terminalen og fikk den grønne haken. Betjeningen på hytta ble mer overrasket enn meg, de visste ikke at de hadde Apple Pay! Vaffelen smakte aldeles fortreffelig.

Yngve (65) fra Åmot

– Thank you Santander og Apple Pay!

Samme dag som Santander lanserte sin Apple Pay-løsning, registrert jeg mitt Santander Gebyrfri Gold-kort på Apple Pay på iPhone-en. Allerede dagen etter ble Apple Pay min redning; Jeg hadde invitert en venninne til lunsj, og etter et veldig hyggelig måltid var det tid for å gjøre opp for seg.

Idet jeg ser kelneren komme mot meg med betalingsterminalen i hånden, stikker jeg hånden inn i jakkelommen for å hente fram lommeboken. Men den er ikke der! Det går brått opp for meg at lommeboken ligger hjemme, og kjenner at panikken begynner å komme.

Men ingen legger heldigvis merke til min uro for jeg strekker fram telefonen, dobbeltklikker på knappen og min Wallet og mitt Santander kort kommer frem. Jeg fører iPhone-en mot terminalen, og på skjermen kommer det fram et jeg kan betale med fingergjenkjenning. Og så var det betalt! Imponerende – thank you Santander og Apple Pay!

Carl (61) Bekk­estua

Betalte med telefonen på Vinmonopolet

Jeg glemte det aller meste i forbindelse med konas bursdag. I ren desperasjon kjørte jeg innom Vinmonopolet for i det minste å komme hjem med en flaske sprudlevann. I kassen toppet dagen seg med at jeg hadde glemt kortmappen min. Da jeg slukøret var på vei tilbake til bilen, kom jeg på at jeg tidligere i uken hadde lagt til Santander-kortet på Apple Pay.

Jeg hadde ennå ikke fått testet dette, så det var med usikre steg jeg entret Vinmonpolet med et ørlite håp om å delvis redde dagen. Jeg gikk rett bort i kassa og la frem problemstillingen. Ekspeditøren hadde heller ikke peiling på Apple Pay og oppfordret meg til å hente flasken jeg ønsket for å gi det et forsøk.

Jeg fant flasken og returnerte til kassen. Det pågående eksperimentet hadde ikke gått upåaktet hen blant folk inne i butikken. Det sto fire andre kunder, samt en annen ansatt og ventet på meg ved kassen. Det var med imponerte blikk og brede smil de kunne konstatere at dette fungerte veldig bra! Konklusjonen for en distré fyr som meg er at dette er en topp løsning da jeg glemmer mye, men aldri telefonen!

Anders (38) fra Tr­ondheim

KONTAKTFRI: Med Apple Pay kan du enkelt betale med mobilen eller Apple Watch.

– Kontaktløs betaling blir mer vanlig

Apple Pay er en konkurrent til norske Vipps, og derfor har foreløpig bare tre banker åpnet opp for Apple Pay i Norge. En av dem er Santander, som tilbyr Apple Pay gjennom kortene Gebyrfri Visa Gold, Flexi Visa og Santander Red.

Børge Liavik, kommersiell direktør i Santander, synes det er hyggelig med positive tilbakemeldinger fra kunder som har hatt god nytte av Apple Pay.

– Det er hyggelig å se at så mange blir positivt overrasket over hvor lettvint og praktisk det er å bruke Apple Pay. Vi tror dette blir en snakkis fremover etter hvert som flere og flere oppdager hvor enkelt det er, forteller Liavik.

Han tror at stadig flere nordmenn kommer til å velge å betale kontaktløst med telefon og klokke fremover.

– Årsaken er at antallet terminaler som støtter kontaktløs betaling øker raskt, samtidig som det jevnlig slippes nye telefoner, klokker og andre enheter som gjør det enkelt å betale. I oktober åpnet også Ruter for betaling av kollektivtjenester med Apple Pay i Ruter-appen, hvilket vil bidra til økt utbredelse, sier Liavik.

Du kan bruke Apple Pay til kontaktløs betaling i Norge og i millioner av butikker over hele verden. Gebyrfri Visa-kortet fra Santander er helt gebyrfritt – ikke bare på varekjøp hjemme i Norge, men også i utlandet. Apple Pay er derfor en genial og uunnværlig app å ha med seg på utenlandsferie.

Du trenger ikke å bytte bank

Å komme i gang med Apple Pay er svært enkelt. Etter at du har bestilt og mottatt kredittkortet Gebyrfri Visa, legger du kortet i appen Wallet, som er forhåndsinstallert på din iPhone. Så fort vilkårene er godkjent, er du klar til å bruke mobilen eller Apple Watch til betale med.

En misforståelse blant en del forbrukere er at man må bytte bank for å få tilgang til Apple Pay.

– Apple Pay krever ikke et tungvint bankbytte, det er så lett som å bytte kort. Gebyrfri Visa Gold er et helt gebyrfritt kredittkort. Det koster heller ikke noe å eie, opplyser Liavik.

Du trenger altså ikke bytte bank til Santander for å bruke Apple Pay gjennom kredittkortet Gebyrfri Visa. Det er svært enkelt å registrere seg, og du får endelig gleden av å bruke Apple Pay i Norge og i utlandet.

