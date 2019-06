Dette betyr scoren din når du kredittvurderes

Her får du svar på hva tallet i gjenpartsbrevet egentlig sier om økonomien din.

Du har sannsynligvis opplevd å få tilsendt et såkalt gjenpartsbrev etter at du har søkt om et nytt lån eller kredittkort.

Du kan også motta et gjenpartsbrev hvis du har søkt ny jobb eller byttet strømleverandør, og mange bedrifter benytter kredittinformasjonen din til å ta avgjørelser om deg langt oftere enn du kanskje vet.

- Ikke bare avgjør kredittscoren din om du eksempelvis får innvilget lånesøknaden din eller ei, den vil også påvirke hvilke betingelser du får på lånet, sier daglig leder i Defero, Eigil Arff Tarjem.

Å ha et bevisst forhold til kredittscoren sin er svært vanlig i mange andre land, men nordmenn har ofte ingen formening om hva egen score er.

- Mange er totalt uvitende om hvorvidt de har en betalingsanmerkning, og også hvordan de kan finne ut av dette, fortsetter Tarjem.

En høy kredittvurdering kan hjelpe deg til å få gunstige vilkår for lån, forsikringer og en mengde andre økonomiske avtaler.

Hos den nye tjenesten Defero, som har fått nærmere 5000 medlemmer på kort tid, kan du sjekke kredittscoren din og få full innsikt i egne data .

- Et stadig økende rentenivå og historisk høy gjeldsgrad gjør at mange nå blir mer opptatt av kredittdataene sine og iverksetter tiltak for å bedre disse I håp om å få innvilget gunstige fastrentelån og refinansiering via defero.no, forteller Tarjem.

Score fra 1 til 1000

Defero bruker Experian som leverandør av kredittinformasjon. De bruker følgende skala for kredittsjekk:

1000-734: «veldig lav risiko»: anbefaler at kunden blir godkjent

733-550: «lav risiko»: anbefaler at kunden blir godkjent

549-443: «medium risiko»: anbefaler at kunden blir godkjent, men manuell vurdering bør gjøres.

442-310: «høy risiko»: anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden

309-1: «veldig høy risiko»: anbefaler avslag.

Scoren er basert på følgende opplysninger:

*Inntekten din de siste tre årene

*Om du har noen betalingsanmerkninger

*Netto formue

*Skatteklasse

*Hvor gammel du er

*Om du har noen næringsinteresser, for eksempel enkeltpersonforetak

En stabil og høy inntekt trekker tallet opp. Det gjør også fravær av betalingsanmerkninger.

Hva er vanlig kredittscore?

Grafikken under viser data for et gjennomsnittsmedlem i Defero:



Kredittvurdering - verdens beste forhandlingskort

Å vite hva slags kredittvurdering man har er derfor helt essensielt når man skal forhandle om vilkår og detaljer i avtaler og kontrakter. Kjenner du ikke til scoren din, vet du heller ikke om du har dårlige eller gode kort på hånden.

Hvis du kan vise til at scoren din er utmerket, har du et meget godt argument for å kreve de beste vilkårene som er tilgjengelig.