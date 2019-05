Kjempetilbud på Mitsubishi Outlander PHEV

Nå kan du lease Norges mest solgte ladbare hybrid til kun 2990 kroner i måneden. Se hvor mange titusen du sparer på leasing fremfor å kjøpe.

Ladbare hybridbiler har tatt Norge med storm de siste årene. Den mest populære er utvilsomt Mitsubishi Outlander PHEV. Siden lanseringen i 2014 er det blitt solgt over 20.000 biler fra den norske importøren, noe som også gjør Outlander PHEV til en av de mest solgte bilene totalt sett her i landet.

Vil du prøvekjøre Outlander PHEV- Norges mest solgte ladbare hybrid?

Spar tusener i året på leasing

Nå i juni har Mitsubishi et meget godt tilbud på leasing av topputstyrte Outlander PHEV Instyle+. Prisen er kun 2999 kroner per måned, for en avtale med bindingstid på 36 måneder, og 45.000 km kjørelengde.

Startleie/etablering er kr 75.513, totalpris kr 183.477 (varierer med rentenivå). Da er vinterhjul og metallic lakk inkludert, i tillegg til blant annet Mitsubishis klasseledende firehjulsdriftsystem Super All Wheel Control (S-AWC), skinnseter, oppvarmet frontrute, oppvarmet ratt, 360 kamera, premium musikkanlegg med 9 høyttalere, «alt» av moderne sikkerhetsutstyr og mye, mye mer.

Tilbudet gjelder kontrakter til og med 30.06.2019, og prisen har tidligere vært 3.490 kroner i måneden, så her er det mye penger å spare hvis du slår til nå!

- Alle våre forhandlere tilbyr selvsagt både gratis og uforpliktende prøvekjøring av Outlander PHEV. Ved å fylle ut et kortfattet registreringsskjema på våre hjemmesider, kan du enkelt bestille prøvekjøring hos din nærmeste forhandler, forteller Vegard Werner, produktsjef hos importøren MMC Norge AS.

Derfor er leasing så gunstig

Prisforskjellen på en leasingavtale og kjøp er på over 35.000 kroner (etter skatt) hvis du slår til på Mitsubishis leasingtilbud.

Hovedårsaken til den store prisforskjellen er at Outlander PHEV har lav registreringsavgift og dermed høy MVA-fordel ved leasing, noe som gjør at du oppnår en betydelig MVA-besparelse på leasing i stedet for å kjøpe.

Den siste Outlander-modellen har fått en designmessig ansiktsløftning.

Derfor er Outlander så populær

Det er den uslåelige kombinasjonen god pris, mye for pengene og en el-rekkevidde som ren elbil på hele 45 kilometer, målt etter den nye og strenge målemetoden WLTP, som gjør Mitsubishi Outlander PHEV til den mest solgte ladbare hybriden fem år på rad.

«Ingen ladbar hybrid er i nærheten av å gi mer for pengene» skrev Autofil (10/2018).

Du kan lade hjemme og dermed gjøre unna dine daglige gjøremål på ren elektrisitet, og på lengre turer trenger du ikke være bekymret for hverken ladeangst eller rekkeviddeangst. Da er det slett ikke rart at uttrykket «perfekt for norske forhold» benyttes så ofte om nettopp denne bilen!

