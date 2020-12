Gunhild Stordalen og Ole Robert Reitan inngår samarbeid

- Vi gleder oss til å tilby forbrukerne sunne og bærekraftige valgmuligheter.

Stordalen, som er grunnlegger av EAT, skal nå jobbe med Reitan Handel opp mot neste års FN-toppmøte om sunn og bærekraftig mat. I en pressemelding opplyses det at samarbeidet har kommet til for å oppnå 1,5 gradersmålet i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

- I lys av vårt mandat og arbeid mot FNs mat-toppmøte i 2021 ser EAT det som avgjørende å mobilisere ulike typer aktører i matsystemet. Reitan-systemet har imponert meg ved å sette bærekraft høyt på agendaen. De var tidlig ute med løsninger for økt dyrevelferd, å bekjempe matsvinn og redusere bruk av plast.

- Vi gleder oss til å bidra med kunnskap inn i deres arbeid med å tilby forbrukerne sunne og bærekraftige valgmuligheter, sier Gunhild Stordalen, EATs grunnlegger og arbeidende styreleder.

Bærekraftige løsninger i Norge

Ole Robert Reitan, som er administrerende direktør i Reitan Handel, ser fram til det han tror blir et fruktbart samarbeid.

- Reitan Handel vil bidra til å sette sunn og bærekraftig mat på agendaen både hjemme og i verden. Med fokus på kvalitetsmat, emballasjebruk, matsvinn og bøndenes rolle i økosystemet ønsker vi å sørge for at vi gjør vårt og mer til for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det er viktig å arbeide for at EATs forskningsbaserte forslag blir til handling, sier Reitan.

Han føler seg sikker på at det blir «vinn-vinn» for begge parter.

- Gjennom samarbeidsavtalen vil EATs løsninger for mer bærekraftige matsystemer kunne bli satt ut i livet. Samtidig vil vi få ta del i den globale matsamtalen som EAT inviterer til gjennom forskningsinnsikt, internasjonale samtaler med andre mataktører om vår rolle i matsystemet, forteller dagligvarekongen.

FN-toppmøte om mat

Neste år skal FN for første gang ha et toppmøte om mat, og Gunhild Stordalen har en nøkkelrolle i arbeidet frem mot møtet i oktober 2021. FN har gitt Stordalen ansvaret med å lede arbeidet knyttet til at flere og flere interesser seg for sunn og bærekraftig mat, men også reduserer matsvinn.

- Målet er å bygge en bevegelse for endring av verdens matsystem som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. Allerede nå ser vi at Norge og Norden har en mulighet til å bli verdensledende i skiftet mot sunn og bærekraftig mat. Her har dagligvarehandelen med REMA og Reitan-systemet i spissen en sentral rolle å spille. Det økende salget av plantebaserte proteinalternativer bekrefter at nordmenns matvaner er i endring, sier Stordalen avslutningsvis i pressemeldingen.

