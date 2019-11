Gustav Magnar Witzøe har ikke fått i arbeidsstillatelse i USA

For et halvt år siden annonserte Norges rikeste person under 30, miliardæren Gustav Magnar Witzøe (26), at han vil satse på en modellkarriere i New York. Men Witzøe er fortsatt i Trondheim. Grunn: ingen arbeidstillatelse.

- Gustav Magnar må få arbeidstillatelse. Han har ikke fått arbeidstillatelse ennå, så han jobber med det. Han bor fortsatt i Trondheim, sier Gustav Witzøe (66) til Nettavisen.

Gustav Witzøe er konsernsjef og gründer i Salmar, men overførte mesteparten av aksjene i selskapet til sønnen Gustav Magnar i 2011. Det har gjort sønnen til en av Norges rikeste personer, og en av verdens rikeste under 30 år. Bare i Salmar-aksjer er Witzøe junior god for nesten 25 milliarder kroner, omtrent like mye som Kjell Inge Røkke eier i Aker.

Vil bli modell

Men mens far Witzøe holder tak i driften av Salmar, og overtok nylig igjen som ny toppsjef i selskapet, har sønnen helt andre planer.

FÅR IKKE TILLATELSE: Gustav Magnar Witzøe får ikke oppholdstillatelse. Her er han sammen med Jan Thomasunder åpningsfesten for Clarion Hotel The Hub i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen, (NTB scanpix)

I mai ble det kjent at junior satser på modellkarriere i New York etter å ha fått kontrakt med Next Model Management, et av verdens største modellbyråer.

– Det er fint på Frøya og i Trondheim, men det er jo ikke akkurat her det skjer. I hvert fall ikke i denne bransjen, uttalte Witzøe junior til D2 da.

Jobbet med Jan Thomas

Billetten til modellverdenen kom gjennom hans vennskap med kjendisstylist Jan Thomas. Nettavisen intervjuet de to sammen tidligere i år.

Witzøe har over 100.000 følgere på instagram. Witzøe sier til magasinet at den bakgrunnen var viktig for at han fikk jobben.

– Det er lettere å selge en story rundt meg. Det er klart jeg har en fordel der, uttalte Witzøe.

Nå har det imidlertid dukket opp en skjær i sjøen. Witzøe har altså ikke får arbeidstillatelse.

Dette kan være krevende for mange som ønsker å søke lykken i USA, ettersom systemet for visa-søknader er svært komplekst med lang ventetid og en rekke forskjellige visaer du må søke på. Generelt sett trenger man et «jobbtilbud på høyt nivå», starte en bedrift eller ha en slektning som bor der hvis du ha permanent arbeidsopphold. Det er også mulig å be om midlertidig arbeidstillatelse med varighet på ett år.

Det finnes forøvrig en egen visa, en såkalt EB-5-visa, for rike personer som har investert 900.000 dollar i USA, men dette er noe Witzøe kan vurdere, hvis han ikke får opphold på annet vis.

God dialog

Witzøe senior sier ellers at dialogen med sønnen er god.

- Jeg og Gustav Magnar har gode dialoger. Det eneste vi er uenig om er fotball. Han har ikke så stor interesse for et bra lag i Trondheim, sier Salmar-sjefen, som er RBK-fan.

- Kan han ta del i Salmar på sikt?

- Jeg har gjort mange feil , men feilen å bestemme hva min sønn skal gjøre, det skal jeg ikke gjøre. Det kan han bestemme seg og han har mange alternativ, slik alle som vokser opp nå har.

- Kan han være interessert?

- Han har jo jobbet på oppdrettsanlegg før, så det er mulig, men det må du heller ta med han, sier han.

La frem tall

Salmar la frem kvartalstall torsdag som viste at selskapets samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før. Salmars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor.

Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge. Resultatet i den nord-norske virksomheten er kun seks millioner kroner, ned fra 51 millioner kroner i fjor. Det er en margin på syltynne 2,1 prosent.

