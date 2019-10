Gustav Witzøe blir konsernsjef i Salmar

Gründeren overtar driften av Norges nest største oppdrettsselskap.

Gründer Gustav Witzøe, som er far til selskapets storeier Gustav Magnar Witzøe (25), er utpekt til ny sjef i Salmar, Norges nest største lakseselskap. Salmar ble startet av Witzøe senior, og har lagt grunnlaget for det som i dag er en av Norges aller største private formuer. Det er nå sønnen Gustav Magnar som sitter på de fleste aksjene i Kverva, som igjen kontrollere Salmar, men faren bestemmer fortsatt ettersom han har en majoritet av stemmene i samme selskap.

Witzøe overtar som konsernsjef fra og med i dag. Dagens konsernsjef Olav-Andreas Ervik blir ny daglig leder i SalMar Ocean AS, et nyopprettet selskap med hovedansvar for selskapets satsing på havbasert oppdrett.

Dette har vært et stort satsingsområde for oppdrettselskapet, ettersom de tror det kan løse mange av oppdrettsnæringens problemer knyttet til miljø og vekstbegrensninger.

– Med etableringen av SalMar Ocean tar SalMar et nytt skritt i retning av å styrke sin posisjon som ledende i utviklingen av havbasert oppdrett, sier Gustav Witzøe i en kommentar.

– Selskapet vil også fremover være en viktig del av en industriell sjømatklynge hvor Norge er verdensledende på forskningsbasert kunnskapsproduksjon og innovasjon. SalMar satser på et nært samarbeid med ledende kunnskapsinstitusjoner som NTNU, Sintef og Universitetet i Tromsø, bl.a. ved etablering av gaveprofessorat for å styrke forskningen på områder som er relevante for utviklingen av norsk havbruk, sier Witzøe.