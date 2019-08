Gustav Witzøe jr. 900 millioner rikere fredag

Gustav Witzøe jr. er blitt 900 millioner kroner rikere i dag, selv om selskapet han er mesteparten av sliter sliter med algeinvasjon og nedslakting.

Laksearvingen eier 52,2 prosent av lakseoppdrettsselskapet SalMar. Nettavisen Økonomi skrev i februar i året at Witzøe jr. i fjor ble 12,4 milliarder rikere, riktig nok bare på (børs)papiret. Men verdioppgangen tilsvarte eksempelvis 34 millioner kroner rikere per dag gjennom hele fjoråret.

Verdiene svinger enormt i SalMar (se grafen under), men ved 13-tiden var aksjen opp med 3,9 prosent.

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet sier til til Nettavisen Økonomi at med akjsekurser som er tett opp mot rekordnivåer, er det naturlig at kursene i oppdrettsselskapet korrigerer.

Bratt fall

- Lakseprisen har vært i bratt fall den siste perioden, og neste uke snakkes det om priser på 40-tallet. Med en produksjonskostnad for lakseselskapene på rundt 35 kroner er marginene nå under sterkt press, sier Johannesen.

RETT OPP: SalMar-aksjen spratt rett opp etter børsåpning og var på det meste opp 20 kroner, men kursoppgangen roet seg så noe ned utover dagen. Foto: (InFront/Oslo Børs)

God for 25 milliarder

Det blir mye penger av det når verdiene er store. SalMar har fredag etter lunsj en børsverdi på 49,3 milliarder kroner. Laksearvingens andel av selskapet er 52,2 prosent.

Med over 59,4 millioner aksjer i SalMar og en kursoppgang på 15 kroner, er 26-åringen blitt 900 millioner rikere fredag, til tross for ikke altfor gode regnskapstall (se under). På det meste var kursoppgangen 20 kroner, som for Witzes del utgjør 1,2 milliarder høyere aksjeformue.

Han er nå god for 25,7 milliarder i aksjeverdier. Trolig er Witzøe- jr. inne på Kapitals liste over Norges ti rikeste personer når den seneste kåringen offentliggjøres om noen uker.

Men børsoppgangen fredag kommer etter blandede signaler. SalMar kom før børsåpning med tall for andre kvartal. Driftsresultat i kvartalet ble på 989,8 millioner kroner, mot 878,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Algesmell

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak god drift, lavere produksjonskostnader og økte slaktevolumer i oppdrettsanleggene i Midt-Norge.

Men samtidig var det krevende i Nord-Norge, så SalMar må nedjustere forventede slaktevolumer i region nord etter vårens algeinvasjon,

– Det var gode tall som forventet, spesielt i Midt-Norge, men midlertidig svakere i Nord-Norge på grunn av algene, kommenterer Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård overfor E24.

Resultatene for Nord-Norge er svakere enn forventet, men selskapet venter en bedring i volumene og kostnadene i fjerde kvartal.