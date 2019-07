«Gutta på tur» med supergevinst på Oslo-restaurant

– Det er kjempestas, sier Arne Hjeltnes.

I regnskapene til «Gutta på tur» sitt selskap, viser det seg at restauranten Vaaghals har levert knalloverskudd for gjengen.

Restauranten ligger på Barcode i Oslo åpnet i 2014, og har siden levert gode resultater for Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, Arne Brimi og Arne Hjeltnes.

I regnskapet for 2018 som ble offentliggjort mandag har «Gutta på tur» fått et overskudd på 530.000 kroner som følge av restauranten.

MIDT PÅ BARCODE: Gutta på tur-restauranten ligger midt på Barcode i Bjørvika. Foto: Vaaghals

– Ikke min fortjeneste

– Det er kjempestas. Jeg er meget happy. Men det er ikke min fortjeneste. Jeg bare ordner ting når det skal være noe, men jeg er ikke involvert i den daglige driften. Det må vi takke Jørn, Eirik og gjengen for, sier Arne Hjeltnes til Nettavisen.

– Hva er grunnen til suksessen?

– Det er utrolig flinke folk, og et område med veldig bra vekst. Det har aldri gått så bra med restauranten enn som når det har kommet flere restauranter der (i Bjørvika journ. anm.).

Vil ikke ta æren

Hjeltnes mener restaurantbransjen er knalltøff, men at de har lyktes med noe eget.

– Man må passe på å jobbe med gode råvarer og tilby et produkt folk er villig til å betale for. Vi har brukt mye lærlinger som har gjort det mulig å foredle råvarer som ellers tar for lang tid på en restaurant. De har vært kreative, og gitt en god kostnadsstruktur, sier Hjeltnes.

VIL IKKE TA ÆREN: Arne Hjeltnes er godt fornøyd med restaurantsuksessen, men vil ikke ta æren. Foto: Nettavisen

Han vil ikke ta æren selv.

– Du må ikke fremstille det som at dette er min fortjeneste nå da! sier han og ler.

Selskapet som eier Vaaghals heter Norsk rype- og tytingslag og eies likt av Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, Arne Brimi og Arne Hjeltnes.

Resutaranten Vaaghals produserer kreative vrier på norsk mat. Ifølge dem selv skal det være en møteplass mellom norske råvarer og gode norske og internasjonale retter. Maten skal komme på bordet som vi selv kunne tenkt oss å servere den til gode venner.

Hovedmenyen involverer syv mindre retter med tilhørende vinmeny. For denne pakken må du ut med 1.420 kroner per hode.

I menyen for starten av juli kan du se frem til stekt lange fra mørekysten med blåskjell, salt sitron, brokolli og glasert nepe, og vårkylling fra mjøsgårdene med nykål, vårløk og kyllingsjy med løpstikke.

Til dessert er det rabarba, kremost og tonkabønner med ostekake, rabarbrasorbet og rabarbragele.