Hadde én million i gjeld og drømte om å eie bolig. Så fikk radioprofilen hjelp

Pengene fløy ut av kontoen til P4-profilen Michael Andreassen, mens forbrukslånet gjorde boligdrømmen vanskelig. Så kom Silje Sandmæl han til unnsetning.

Videoen under viser hvor mye penger Michael Andreassen bruker på småkjøp i hverdagen:

Før sparte han ingenting, brukte flere titusener på barna, og brukte mye penger på blant annet snus, proteinsjokolade før trening, og mat fra Foodora. Nå blir han gjeldfri raskere enn han turte å drømme om.

- Jeg klarte jo å betale for meg, og tenkte at dette er konsekvensene for livet jeg har valgt å leve. Men det er en ekstrem lettelse å få kuttet ned gjelden med så mye som Silje fikk til for meg, sier Andreassen til Nettavisen.

Sammen med datteren Ida (17), samboeren Eva og hennes datter, leier Andreassen leilighet sentralt i Oslo sentrum til 30.000 kroner i måneden. Selv om det koster mye, setter han pris på å bo sentralt og å ha det fint hjemme.

Drømmen er å eie egen bolig igjen. Med et forbrukslån på 570.000 kroner og restlån fra den forrige leiligheten på 700.868 kroner, så det imidlertid ut til å ta lang tid. Det endret seg da forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB kom for å hjelpe han, gjennom TV3/Viaplay-programmet «I lomma på Silje».

Her er «pengetyvene» til Andreassen:

Én boks snus om dagen: Totalt cirka 40.000 kroner i året

Datteren får ca. 3-4000 kroner i måneden fordelt på småbeløp

Matleveringstjenesten Foodora: 15.000 kroner i året

Gymbutikken: 7000 kroner, som er brukt på for eksempel proteinsjokolade, proteinshakes og treningsdrikker.

Klær: 17.000 kroner i året

Apple/Itunes-utgifter: 60.000 kroner i året, på spill og leie av filmer.

- Lett å slutte

For noen år siden sto han fram i media og fortalte om alkoholproblemene han hadde hatt i flere år, også mens datteren og sønnen var barn. Nå har han vært rusfri siden 2012.

Etter at han ble tørrlagt alkoholiker, begynte han å overkompensere overfor dem rundt seg. I «I lomma på Silje» forteller han at datteren fikk «alt» hun pekte på, og i årenes løp har det gått mye penger til begge barna.

På ett år brukte han hele 87.000 kroner på barna. Etter at Sandmæl ryddet opp i økonomien hans, begynte han å gi datteren et fast beløp i ukepenger, i stedet for mange småbeløp gjennom hele måneden.

Det gikk også mye penger på godteri og penger på sin tidligere nærmeste nabo Gymbutikken, som etter flyttingen ble erstattet med Joe and the Juice.

- Jeg måtte slå opp med Joe and the Juice, og ikke kjøpe Nocco, powershake og proteinsjokolade på vei til trening. Det gikk imidlertid veldig lett å slutte med det, og jeg savner det ikke engang, sier han til Nettavisen sju måneder etter Sandmæl var på besøk.

Snusen var det verre med.

- Den sliter jeg skikkelig med. Jeg skylder på «Skal vi danse», sier Andreassen, som kom på femteplass i TV 2-programmet sist høst.

Han forklarer at det var så slitsomt at han ikke klarte å mobilisere nok tankekraft til å slutte.

- Jeg brukte det fort som unnskyldning. Selv om jeg først klarte å halvere forbruket, gikk jeg tilbake til en boks snus om dagen grunnet «Skal vi danse». Men jeg skal begynne nå, og prøve å kutte forbruket, sier han.

Totalsum pengebruk det siste året før Sandmæl kom på besøk:

Hus og hjem: 64.500 kroner, men her gikk det mye penger ved innflytting i leiligheten

Underholdning: 70.400 kroner, inkludert Apple/Itunes, internett-spill og strømmetjenester

Barna: 87.000 kroner

Mat og drikke: 180.000 kroner

Totalt mener Sandmæl at han kan spare totalt 240.000 kroner i året: spare 40.000 på hus og hjem, 60.000 kroner på underholdning, 51.000 på barna, og 90.000 kroner på mat og drikke.

Sliter med gjeld

Selv om Andreassen innså hvor mye penger som ble brukt på småting i hverdagen, var han ikke klar over hvor mye penger han tapte på å prioritere nedbetalingen av restlånet.

Han hadde brukt 15 år på å bli gjeldfri, og det ville kostet han 950.000 kroner om han fortsatte slik han gjorde før Sandmæl kom på besøk. Renten på forbrukslånet var nemlig skyhøy, og lå på hele 17,31 prosent. Restlånet hadde derimot en rente på 4 prosent.

- DNB refinansierte gjelden hans, slik at rentene ble betydelige lavere, forklarer Sandmæl til Nettavisen.

Dette sparte han for 10 år med nedbetaling av gjeld og 900.000 kroner. Det er Andreassen takknemlig for.

- Det er en helt fantastisk følelse å se det tallet. Vi begynner å nærme oss en lottogevinst, sier han til Nettavisen.

Det var i juli i fjor han startet på nedbetalingen av det refinansierte lånet, og i utgangspunktet ville det ta han fem år å bli gjeldfri.

- På sju måneder har jeg nedbetalt nesten 150.000 kroner, og det er veldig motiverende. Jeg tror nok jeg klarer å kjøpe meg bolig innen 4,5 år, men det får være en gledelig overraskelse, sier Andreassen.

Anbefaler å være åpen

Andreassen erkjenner at det føltes veldig skummelt å la Sandmæl se kontoutskriften hans for ett år.

- Det er jo veldig nakent, for du utleverer alt. Men det har jo spart meg for mye penger, så jeg er glad jeg ble med i programmet, sier han.

Andreassen sier at han hele tiden har vært åpen med samboeren sin om gjelden han har, og det anbefaler han også andre å være.

- Mange skammer seg så mye, men om du sliter og er åpen med familien din om det, så kan dere finne gode løsninger sammen. Alt er mye lettere når man snakker om det, sier han.

Han vet veldig godt hvor mye frykt det er forbundet med å ha dårlig økonomi.

- Da jeg drakk hadde jeg ordentlig ille økonomi, og hadde angstfølelser mot å betale regninger og sjekke kontoutskriften. Jeg orket ikke å forholde meg til hvor mye jeg hadde på konto, for det var så vondt, sier han.

- Kommer du over den frykten og får oversikt, er det veldig godt. Ofte er det ikke så ille som du trodde, påpeker han.

