Håkon (51) har drevet butikk i 20 år. Nå har han kun timer på seg før han risikerer dagbøter på 50.000 kroner

Fjerner ikke sigar-gründeren alle bilder av sigarer på sin lukkede nettbutikk, vanker det dagbøter på 50.000 kroner.

Nettavisen har i flere saker skrevet om Helsedirektoratets regler for tobakk- og alkohol. Nylig bestemte de seg for å fjerne etiketten «nyhet» fra Vinmonopolets butikkhyller.

Men det er ikke bare de store aktørene som merker reglene fra helsemyndighetene.

Uten problem i 20 år

I 20 år har Håkon Aanonsen drevet nettbutikken sigar.com som selger sigarer til det han kaller for «kvalitetsbevisste sigarnytere».

Bedriften har vært en suksess: Med kun én ansatt hadde bedriften i fjor en omsetning på 13 millioner. Omtrent ti av millionene ble eksport ut av Norge.

På nettsiden til Aanonsen kunne man lenge gå rett inn og kjøpe sigarer, med bilder av produktene. Det var også mulig å få rabatter og tilsendt nyhetsbrev om man meldte seg inn i sigarklubben.

SUKSESS: Sigarbedriften til Håkon Aanonsen har gjentatte ganger fått priser internasjonalt, og ble kåret til gasellebedrift av DN både i 2017 og 2019. Foto: Snus.com

Etter et varsel i juni 2019 om at flere deler av nettsiden var i strid med reklameforbudet mot tobakk, satte Aanonsen i gang med å legge om nettbutikken.

Les mer: Norsk gründer fortviler: – Snusgiganten bryter norsk lov

Etter noen måneder hadde han fjernet det åpne innholdet, og man måtte melde seg inn, godkjenne vilkår og være over 18 år for å kunne se produktene.

Det Aanonsen trodde var nok for å opprettholde tobakksloven, var ikke nok for direktoratet. Rett før jul dukket det opp et nytt brev i postkassen til Aanonsen fra Helsedirektoratet.

– Helsedirektoratet viser til at dere har fjernet alle faktisk bilder av tobakksvarer og røykeutstyr på den åpne nettsiden sigar.com. Men at dere fortsatt viser bilder av produktene på en lukket nettside for medlemmer, skriver direktoratet i brevet.

Men det strenge reklameforbudet gjelder uansett om det er en åpen eller lukket side.

50.000 kroner i dagbøter

LUKKET: Gründeren har lagt hele nettbutikken bak medlemskapsmur. Det holder ikke for å overholde loven, ifølge Helsedirektoratet. Foto: Sigar.com

Aanonsen mener han har gjort mange grep for å overholde reglene, men at det er altfor vanskelig å vite hva som kan vises og ikke.

I vedtaket står det:

Hvis ikke nettbutikken fjerner alle bilder av tobakksvarer og røykeutstyr på både Facebook, Instagram og nettbutikken - og stopper å sende ut nyhetsbrev til sine medlemmer, vanker det dagbøter på 50.000 kroner.

– Dagmulkten løper inntil forholdet er rettet, står det i brevet.

Du kan lese hele brevet fra Helsedirektoratet her.

Har du tips til viktige saker som burde komme frem? Ta kontakt med Nettavisens journalist her.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

– Fanatiske helsebyråkrater

Sjefen for nettstedet er ikke nådig i sin kritikk av Helsedirektoratet.

– Jeg har i flere år blitt utsatt for urettferdig forskjellsbehandling av det fanatiske byråkratiske norske Helsedirektoratet, sier Aanonsen til Nettavisen.

Han mener det er veldig spesielt at bedriften hans ikke kan vise frem bilder av sigarene på en lukket nettside for medlemmer, mens fysiske sigarbutikker kan vise frem alle produktene sine.

– Dette er en heksejakt på en liten gruppe, og politikerne bryr seg ikke, sier Aanonsen til Nettavisen.

SIGARNYTER: Håkon Aanonsen beskriver seg selv som sigarnyter. Etter dysleksi ødela skolegangen, har han skapt en suksessrik bedrift som har vært under sterkt press fra Helsedirektoratet. Foto: Privat

Nettavisen har undersøkt alle profilene til bedriften, og Sigar.com har nylig slettet både Instagram-konto og Facebook-kontoen til bedriften. De har også nå fjernet bilder av sigarer og humidorer, som er for å lagre sigarene slik at de ikke blir tørre.

Bedriften har også fjernet alle antydninger til rabatter for medlemmer, noe som ifølge direktoratet er et klart brudd på reklameforbudet.

Aanonsen har den 29. januar sendt en ny e-post til saksbehandleren i Helsedirektoratet, hvor han ber om avklaringer. Han mener det er vanskelig å vite hva som skal fjernes og ikke.

– Vi er litt i stuss hva som er lov og hva som er innafor. For eksempel et toppbanner på et merke som bare har deler av noen sigarer, er det lov? Spør Aanonsen i e-posten.

Han er også usikker på om han har lov til å vise frem bilder av lightere.

Les også: Norge flyr inn 44 politikere og byråkrater til klimatoppmøtet i Madrid. Her er prislappen

Vil ikke sammenligne

Nettavisen tok kontakt med Helsedirektoratet for å høre hvorfor det er greit å vise frem sigarer i en tobakksforretning, mens det er ikke greit med bilder i en nettbutikk kun for medlemmer over 18 år.

TOBAKKSSJEF: Avdelingsdirektør Jakob Lindhave i Helsedirektoratet har ansvar for å følge opp tobakksskadeloven. Foto: Helsedirektoratet

– Det er gitt et unntak fra oppstillingsforbundet i spesialforretninger fordi kunder som besøker et slikt sted presumtivt ønsker å handle tobakksvarer og er over 18 år. Netthandler fungerer ikke på samme måte og vil tjene som markedsføringskanal for alle som går inn på de aktuelle nettsidene, sier avdelingsdirektør Jakob Lindhave til Nettavisen.

Du kan lese hele svaret fra helsedirektoratet nederst i saken.

Klager til Markedsrådet

Den 14. januar bestemte Aanonsen seg for å klage til Markedsrådet. Han mener lovverket er for vanskelig å forstå og at byråkratene ikke kan sette likhetstegn mellom sigaretter og sigarer.

– Myndighetene er kunnskapsløse eller ønsker ikke å se sannheten når de velger å ha samme regelverk for sigaretter og håndrullede sigarer. Det finnes ingen dokumentasjon på at det er noen stor helserisiko å nyte sigarer. Helsedirektoratet bruker en rapport fra 2015, skriver han i klagen til Markedsrådet.

Sigarer skal ikke inhaleres, i motsetning til sigaretter. Dermed går ikke røyken - i teorien - ned til lungene.

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet er imidlertid sigarer helsefarlig selv om det ikke inhaleres.

– Sigarrøyking er vist å forårsake kreft i strupe, spiserør og bukspyttkjertel. Risikoniåvene for disse kreftformene synes i stor grad å øke med hvor dypt man inhallere og/eller hvor mange sigarer man røyker, skriver forskerne.

Men ifølge andre rapporter, er helsefasiten for sigarrøykere langt mer komplisert. Aanonsen mener helsedirektoratet setter for enkelt likhetstegn mellom å nyte én sigar i ny og ne, med å bruke et høyt antall.

I en undersøkelse av det amerikanske Smoking and Tobacco Control vises det at selv om man bruker 3-4 sigarer om dagen, øker faren for ulike former for ulike hjerteproblemer i liten grad.

Les også: USA: Grønt lys for å markedsføre snus som mindre skadelig enn sigaretter

Etterlyser handling fra helseministeren

Helsepolitisk talskvinne Åshild Bruun-Gundersen (Frp) reagerer kraftig på saken Nettavisen forteller.

RYDDE OPP: Åshild Bruun-Gundersen sier regelverket er merkelig når Vinmonopolet kan vise frem sprit- og vinflasker, mens Sigar.com ikke kan vise frem sigarbilder. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

– Her har man en gründer som på ingen måte driver oppsøkende markedsføring, men har etablert en lukket side hvor man kan søke medlemskap for å få tilgang til informasjon og gjennomfører alderskontroll.

– Jeg kan ikke se at det er gjort noe galt her og forstår ikke reaksjonen til Helsedirektoratet.

Hun mener det er merkelig at Vinmonopolet kan ha bilder av vin- og spritflasker, helt åpent på nettet - mens at sigarer ikke kan vises på en lukket side.

– Dette er strengt talt mindre markedsføring enn det Statens Vinmonopol gjør med sine egne produkter på sin hjemmeside, som er åpent for alle. Man kan jo virkelig lure på hvorfor helsebyråkratene bruker ressurser på å kjeppjage en liten bedrift som på en ryddig måte prøver å selge et lovlig produkt, sier Bruun-Gundersen.

PLUSS: Studier overrasker: Hvor farlig er egentlig snus? (+)

Hun etterlyser handling fra helseministeren.

– Jeg er ikke overbevist om at Helseminister Bent Høie kommer til å rydde opp, men han har nå hvertfall en mulighet til å vise om han står på lag med fornuften eller helsemoralistene, sier hun til Nettavisen.

Les mer: Høie-boksen skulle være stygg. Ny undersøkelse viser at langt flere digger dem

Avdelingsdirektør Jakob Lindhave:

Reklameforbudet gjelder uavhengig av om det er en åpen nettside eller en lukket nettside for betalende medlemmer. Slik vi har forstått det kan i utgangspunktet enhver bli medlem, forutsatt at personen er over 18 år. Uavhengig av medlemmenes alder vil avbildninger av tobakksvarer og røykeutstyr på en lukket nettside fortsatt være massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, i henhold til reklameforbudet. Dersom lukkede kundeklubber skulle tillates vil dette i realiteten bli en ny arena for markedsføring av tobakksprodukter. Det vil i slå fall slå bena under det snevre unntaket som opprinnelig var ment å gjelde kun stedlige spesialforretninger for tobakk.

Det er ikke første gang vi kjører denne typen tilsyn, så dette bør ikke være nytt for sigar.com.