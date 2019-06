Halleluja-tall for Espen Lind: Businessen går så det griner

Espen Linds selskap år så det griner. Han har tatt ut millioner i utbytte de siste to årene.

Lind, som for sikkerhets skyld har kalt selskapet sitt En Enkel Manns Foretak AS, satt igjen med et resultat før skatt i fjor på 3,69 millioner kroner, opp fra 3,40 millioner i 2017.

I fjor bevilget han seg 2,8 millioner kroner i utbytte, året i forveien hele 5,88 millioner. Til sammen blir det nesten 8,7 millioner utbyttekroner. Selv er den populære artisten ytterst sparsommelig med kommentarene overfor Nettavisen Økonomi.

- Jeg har egentlig ingen kommentarer. Inntektene kommer fra egen låtskriving og konsertvirksomhet, sier han.

Norgesturné

- Og hva er planene for i år?

- Jeg har ingen spesifikke planer, er svaret.

Det er nok å være litt for beskjeden. Nettavisen skrev i februar at Lind sammen med de andre tre i Gitarkameratene skulle ut på en større Norgesturné i år, med konserter fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Espen Lind hadde i vår en turné med Ingebjørg Bratland kalt «Til alle tider», der de gjorde ny musikk til gamle salmer.

Lind (48) ble for trekvart år siden far for første gang. I 2015 fant han lykken med den tidligere «The Voice»-deltakeren Lisa Tatjana Frimanslund. Det skjedde to år etter at de møttes under TV-programmet for første gang.

Spellemann

Espen Lind er både artist, låtskriver og produsent, opprinnelig fra Tromsø, men flyttet til Oslo i 1990-årene. Nå bor han i en større enebolig i Son i Østfold. Han ble blant annet kåret til Årets spellemann under Spellemannprisen 2008.

Lind debuterte i 1995 med artistnavnet Sway og musikkalbumet «Mmm ... Prepare to Be Swayed». Gjennombruddet kom i 1997 med singelen «When Susannah Cries» og gikk ifølge Wikipedia inn på topp 10-listen i elleve land. Sangen var også den mest spilte i norsk radio det året.

I samarbeid med de kjente norske musikkprodusentene Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen fra Stargate har Espen Lind skrevet Beyoncés «Irreplaceable». Sangen var var nummer 1 både i USA og Europa og lå på førsteplass på Billboard Hot 100 i ti uker.

Tidenes salg

I mars 2006 la Lind ut på det som skulle være en kort turné med Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm og det som ble kjent som den nye utgaven av Gitarkameratene.

En enorm etterspørsel gjorde at turnéen ble forlenget ut 2006. Konsertplaten «Hallelujah Live» ble ifølge Wikipedia det raskest-selgende albumet i norsk historie med over 100.000 solgte eksemplarer på litt over en uke. Albumet solgte til sammen over 250.000 eksemplarer.