Halvnaken kvinne i boligannonsen: - Det er en tragedie for oss

Annonsen var hacket, hevder entrepenør.

Tirsdag kveld ble det oppdaget at en svært lettkledd ung kvinne preget annonsen for boligprosjektet Carl Kjelsens vei 60. Annonsen gjelder egentlig et prosjekt for tre eneboliger på Korsvoll, et av Oslos dyreste og mest attraktive boligområder.

Entrepenøren er Atlas Utvikling As, som hevder bestemt at firmaets nettside er blitt hacket. Boligutvikleren har en rekke dyre boliger under utvikling i denne delen av Oslo. Flere setter imidlertid spørsmålstegn ved forklaringen om hacking. En twitterbruker viser blant annet til at bildet i annonsen kommer fra samme bildebyrå som andre bilder i Atlas' annonser (se lenger ned i artikkelen).

«Vi ble i natt klokken 22:45 gjort oppmerksomme på at noen har tatt seg inn på vår nettside og lagt ut et upassende bilde på en av våre prosjektsider. Vi tar sterk avstand fra dette og opplever situasjonen som en tragedie», skriver firmaet på nettsiden.

- Vi tar ekstremt sterk avstand fra innholdet og kommer til å anmelde saken til politiet, sier daglig leder Magnus Viermyr i en SMS til Nettavisen.

Annonsen for boligene det gjelder er deaktivert når dette skrives.

- Drittlei halvnakne kvinnekropper

Annonsen utløste raskt reaksjoner. KrFU-politiker Edel-Marie Haukland fyrte av denne ramsalte kritikken på Twitter, bare en drøy time etter at bildet i annonen angivelig ble oppdaget av Atlas Utvikling:

«Hva tror du selges her ved første øyekast? Jeg er drittlei av at halvnakne kvinnekropper brukes ukritisk i reklame, fordi kropp selger. Vi unge blir bombardert med halvnakne mennesker som ser dumt inn i kamera på sosiale medier, i reklame, overalt. Og jeg er dritt lei»

Da hun blir konfrontert med at Atlas Utvikling hevder siden ble hacket, godtar hun ikke uten videre forklaringen:

- Jeg tror ikke jeg skal ta stilling til sannhetsgehalten i det, sier hun til nettstedet kom24.no

- Bruker bilder fra samme bildebyrå

Haukås er ikke alene om ikke å kjøpe forklaringen fra Atlas full og helt.

«Skikkelig sprøtt at hackerne tilfeldigvis bruker samme side for stock photos som Atlas selv gjør», skriver @PaalSteinhard, som på Twitter dokumenterer at fotoet som er brukt i den angivelige hackingen er fra samme bildebyrå som Atlas bruker til andre illustrasjonsbilder i annonsene:

Atlas har så langt ikke besvart et spørsmål fra Nettavisens spørsmål om bildebyrået.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto