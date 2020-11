Han er Norges mektigste dagligvareeier. Vet du hvem han er?

Johan Johannson (53) er god for flere titalls milliarder kroner og kontrollerer store kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar, men fåtallet vet hvem han er.

Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, har klart størst markedsandel i dagligvarebransjen. Mannen på toppen av konsernet er Johan Johannson, med en eierandel på nær 75 prosent. I 2020 er han rangert som Norges tredje rikeste av Kapital, noe Nettavisen omtalte i september.

Han har en formue på drøye 44 milliarder kroner - en økning på fire milliarder kroner fra 2019.

Fikk milliardbedrift

Mangemilliardærens formue har ikke bare kommet gjennom hard jobbing. Johannsons far, Knut Hartig, og onkel Torbjørn, arvet nemlig halvparten hver av konsernet Joh. Johannson AS av sin far, og disse igjen har videreført til neste generasjon. Etterson Torbjørn er barnløs, gikk dermed hele eierskapet over til Johan Johannson og hans barn, som nå eier over 74 prosent av Norgesgruppen.

Norgesgruppen består av dagligvarekjedene Meny, Kiwi, Joker, Spar og Nærbutikken, og en samlet markedsandel på 44 prosent i dagligvaremarkedet, milevis foran Rema 1000 og Coop.

Samtidig har konsernet en betydelig eiendomsportefølje; Kaffebrenneriet, kioskkjeden Mix og engrosselskapet Asko. Gjennom Joh. Johannson Eiendom har også Johannson investert i blant annet Alna Senter og Solon Eiendom.

Har aldri sett han

Men selv om Johannson er dagligvarebransjen kanskje aller mektigste mann, holder han er uvanlig lav mediaprofil, spesielt sammenliknet med andre store dagligvareprofiler som Stein Erik Hagen og Odd og Ole Robert Reitan.

DAGLIGVAREEIER: Norgesgruppen-eier Johan Johannson er ikke et kjent fjes for de fleste, men han er en av Norges rikeste. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Han er heller ikke særlig synlig i andre sammenhenger.

Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, har jobbet i dagligvarebransjen siden 2008, og har fortsatt til gode å se Johan Johannson.

- Jeg har vært med på de aller fleste møter og konferanser om norsk dagligvare, men har verken sett han i levende live eller snakket med han, sier Friis.

- Faktisk er jeg usikker på om han finnes, legger han til i en humoristisk tone.

Friis mener den lave profilen han har valgt er knyttet tett opp mot den profilen Norgesgruppen som selskap ønsker å ha.

- Norgesgruppen er en stadig større maktfaktor i norsk dagligvare og kommuniserer helt bevisst gjennom enkeltkjedene sine for å lede bort oppmerksomheten. Johan Johannson har tjent seg styrtrik på å selge dagligvarer, noe som langt fra fremstår positivt for kundene som ønsker billigst mulig matvarer, sier Friis og legger til:

- Dette er nok hovedårsakene til at verken jeg eller så mange andre noen gang vil få gleden av å møte Johan Johannson.

Nedarvet personlighet

Varehandelekspert Odd Gisholt har derimot møtt Johannson flere ganger, og mener det er en trivelig fyr. I likhet med Friis har han imidlertid en teori på hvorfor han er så mediesky.

- Det er jo på en måte en iboende beskjedenhet. Det er nok nedarvet fra bestefaren og faren hans. Johan Johannson er en del av ledelsen i konsernet, men holder seg i bakgrunnen, og overlater den daglige driften til Rune Hollevik (konsernsjef, journ. anm.), sier Gisholt.

Dette skiller Johan Johannson fra for eksempel Rema-eier Odd Reitan, mener Gisholt.

- Odd Reitan er veldig stor på det og fremoverlent, og kaller seg gjerne en kolonialmajor. Selv om Rema 1000 selger billige varer, lever Reitan-familien på en høy fot, sier Gisholt.

Det mener han verken Johannson-familien eller Johan selv gjør.

- Han lever stille, rolig og beskjedent, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med Norgesgruppen, som informerer om at Johan Johannson ikke ønsker å kommentere saken.

Arvet

Johan Johansson har vært heldig med at faren arvet en del av bestefarens selskap. De to tantene hans arvet nemlig ikke mye fra deres far. Nettavisen har tidligere snakket med en av Johans tanter, Liv Johansson, om dette.

Hennes lillebror Torbjørn hadde tidligere uttalt at det var tilfeldig at det var guttene i familien som overtok familieselskapet, og at det skyldtes at søstrene ønsket å drive med andre ting. Det stemmer ikke ifølge Liv.

- Det medfører ikke riktighet. Min far sa: «Kvinner har ingenting i forretningslivet å gjøre.» Den beskjeden var klar. Så det min bror sier, er ikke riktig, sa hun til Nettavisen.

Hun fortalte at hun ikke har hatt noe god økonomi i voksen alder, og spesielt da sønnen hennes var liten. Det var først da hun var nesten 70 år at hun arvet noe - huset til foreldrene. Det skulle egentlig deles mellom Liv og søsteren, men søsteren døde før.

SØSTER: Liv Johansson er Johan Johanssons søster. Arkivfoto. Foto: Ole Eikeland (Nettavisen)

Stort priskutt

Kiwi har virkelig vært på banen og markedsført seg selv i år, for etter koronapandemien slo ut i Norge, har de kjørt fire store priskutt-kampanjer. 19. oktober startet de det fjerde, som er det største noensinne, og dette skal vare til 1. desember.

- Vi kutter prisene på over 500 varer med i snitt 21 prosent, sa Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi, til Nettavisen.

Selv om både Extra og Rema sa at de følger etter med egne priskutt, gikk Coop ut og forklarte hvilke konsekvenser det kan ha for dem.

- Vi kommer alltid til å følge på pris, men det er tøffere for oss å gi lave priser enn de som har bedre innkjøpsbetingelser. Det går hardt utover konkurransekraften vår når vi må bruke av «krigskassen» vår, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge til Nettavisen.

Friis fortalte at det vil gå utover deres muligheter til å etablere nye butikker. De risikerer derfor å komme litt bakpå sammenlignet med Kiwi, som vil mer midler til å gjøre andre ting for å opprettholde konkurransen, mener Friis.

HAR IKKE MØTTES: Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, har ikke sett Johan Johannson - tross lang fartstid i bransjen. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Fordel foran konkurrentene

Kiwi og Norgesgruppen har nemlig vært i noe hardt vær i høst, etter Konkurransetilsynet lanserte ny rapport som viste at Norgesgruppen har bedre innkjøpsbetingelser fra flere store leverandører enn det Rema og Extra har.

- Oppsummert viser kartleggingen at Norgesgruppens innkjøpsbetingelser også i 2018 og 2019 er bedre enn Rema og Coop sine betingelser, og at forskjellene er betydelige for enkelte leverandører. De beregnede forskjellene for 2017, presentert i 2019-rapporten, var således ikke et engangstilfelle, skriver Konkurransetilsynet i rapporten.

Rapporten i fjor viste at Norgesgruppen får de samme varene fra enkelte leverandører over 15 prosent billigere enn Coop og Rema, og Konkurransetilsynet mente det kan føre til at du får høyere priser.

Resultatene i årets rapport viser altså at Norgesgruppen fortsatt har fordeler foran de to andre aktørene.

