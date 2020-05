Han kjøpte superboligen på Bygdøy - men det er minst én til som er like dyr i Norge

Helgens nyhet omtales som det dyreste boligkjøpet i Norge gjennom tidene. Men det er gjort en lignende handel på Tjuvholmen tidligere.

Finansavisen meldte i helgen at Jørgen Dahl (50) er kjøperen av Norges dyreste bolig. Dahl skal ha betalt 225-230 millioner kroner for kjøp av P.T. Mallings vei 26 på Bygdøy. Selger er er Thor Johan Furuholmen.

Nettavisen skrev i fjor at P.T. Mallings vei, som ligger på sydsiden av Bygdøy, er en av de mest eksklusive og dyreste veiene i Oslo, og dermed Norge.

Kjøpet omtales som Norges dyreste boligkjøp gjennom tidene. Det er et definisjonsspørsmål. Color Line-eier Olav Nils Sunde betalte i september 2013 drøyt 236 millioner kroner for sin kjempeleilighet på Kavringen Brygge 6 på Tjuvholmen, men dette var flere leiligheter som ble slått sammen til én.

Når det gjelder Dahl, ble han av Kapital i fjor høst kåret til Norges 44. rikeste person med en anslått nettoformue på 5 milliarder kroner, opp fra 3,5 milliarder i 2018. Ifølge Finansavisen leier han for tiden en toppleilighet på Tjuvholmen i påvente av den nye boligen.

Fantastisk eiendom

– Det er riktig at jeg har kjøpt denne boligen. Etter mange år i leid bolig er jeg veldig glad for at jeg har fått muligheten til å kjøpe denne fantastiske eiendommen. Utover dette har jeg ingen andre kommentarer enn at jeg gleder meg til å flytte inn, sier Dahl i en kommentar via kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm til DN.no.

Vadsøværingen Dahl er gründer og konsernsjef i Sector Alarm. Han kunne ifølge bladet Kapital innkassere over 1,5 milliarder kroner i kontanter etter at oppkjøpsgiganten KKR kjøpte 30 prosent av aksjene hans. Dahl er fortsatt hovedaksjonær og konsernsjef i selskapet han startet med 50.000 kroner i aksjekapital.

Sector Alarm ble etablert i Norge i 1995 og er ifølge hjemmesidene det nest største alarmselskapet i Europa. Selskapet leverer alarmløsninger til boliger og bedrifter, har hovedkontor i Oslo, mer enn 530.000 kunder og over 2000 medarbeidere i Norge og en rekke andre land.

Sector Alarm og Verisure fikk for øvrig i fjor en kjempesmekk av Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid. Tilsynsmyndighetene varslet hele 1,2 milliarder i gebyr etter at kundene har betalt for mye.

Gave

Thor Johan Furuholmen bygget gigantvillaen på 1229 kvadratmeter i 2007. Selve bruksarealet er på drøyt 800 kvadratmeter, mens tomtearealet er på over 7,7 mål.

Furuholmen (født 1973) fikk for øvrig i sin tid prakteiendommen som en gave. Han ble av Kapital i fjor vurdert til Norges 242. rikeste person med en formue på 1,3 milliarder kroner.

Han har verdiene plassert i finans og eiendom og forvalter gjennom Furuholmen Eiendom over 40.000 kvadratmeter med næringseiendom i Oslo, samt Oslo Vinterpark.