Han slet på skolen og har nesten ingen utdannelse. Nå selger Johan (36) lakris for flere hundre millioner

Gigantene står i kø for å kopiere Lakrids by Johan Bülow.

Johan Bülow har aldri vært særlig god på skolen. Hans mor var glassblåser, og i likhet med henne, jobbet han helst med hendene. Fra en ung alder ble han alltid oppfordret til å finne noe å drive med.

Det var dermed ikke så rart at han startet som entreprenør allerede som 14-åring. Hans første jobb var å drive en liten kiosk på sin hjemstedet på Bornholm. Der solgte han smågodt og smørbrød til naboene. Sju år senere, etter en jobb på et luksushotell og en liten forretningsgrad, startet han «Lakrids by Bülow».

Nå er Johan Bülow (36) hele Skandinavias lakriskonge, så populær at selv de største godteriprodustentene, prøver å kopiere han. I 2019 omsatte selskapet for 219 millioner danske kroner, rundt 300 millioner norske kroner.

Lav pris

Johan Bülow sier at han alltid har elsket lakris fra før, men mente det kunne bli enda mye bedre enn det var.

- Det var et produkt som bare ble solgt til matbutikken til lav kvalitet og lav pris. Jeg skjønte ikke hvorfor ingen hadde forsøkt å heve nivået og få til et produkt av høy kvalitet til høy pris, sier han til Nettavisen.

Gründern hadde selv ingen erfaring med konditor, og brukte 18 måneder på å få den første lakrisen perfekt, en søt lakris ruller i saltpulver.

Da startet han sin første butikk på Bornholm. Alt var utsolgt i løpet av en dag. Året etter det startet han en hel fabrikk.

Det var starten på et eventyr der Bülow fikk åpnet butikker i hele Danmark i løpet av få år.

Kopier

Året deretter kom produktet Johan Bülow nå er mest kjent for, lakriskuler som er drasjert, eller overtrukket, med sjokolade.

- Jeg tror vi tilfredsstilte et behov etter både gourmet-lakris og lakris med sjokolade. Dette er noe vi kan spre ut i hele verden, sier han.

For veldig fort ble gourmet-lakrisen så populær at mange ville kopiere den. I Norge finnes nå en lang rekke av disse kopiene i dagligvarehyllene, blant annet fra Stein Erik Hagens dagligevaregigant Orkla.

Du kan se hva Johan Bülow tenker om kopiene i videoen over.

Prisene på kopiene er også bare en brøkdel av hva Bülow tar for sin lakris. Mens kopiene i dagligvarehyllene på bare rundt 200 kroner per kilo, er kiloprisen på Lakrids by Bülow på rundt 700 norske kroner. En boks på 295 gram koster 200 kroner i Lakrids by Bülow. For samme pris ville du fått to kilo med smågodt i en vanlig norsk dagligvarebutikk.

- Vi tilbyr alle å smake på produktet vårt før de kjøper, og er ærlig på hva det koster. Det gir dem mulighet til å smake på noe som er nytt. Vi vil ikke selge et produkt som man skuffet over. Det er en balanse av hva man betaler mot hva man får, sier Johan Bülow.

- Har dere vurdert å redusere prisen for å øke salget enda mer?

- Vi vet hvem våre kunder er og vi har en misjon om å lære folk å elske lakris. Vi henvender oss til de som vil betale mer for kvalitet. Det vil alltid være de som synes det er bedre verdi for pengene å kjøpe noe til halv pris og det er helt ok, sier han.

Merker forskjellene

Lakrisgründeren sier at den høye prisen gir dem muligheten til å alltid eksperimentere.

- Vi kunne for eksempel kjøpt inn en sjokolade til lakriskulene våre som kostet halvparten av den sjokoladen vi bruker, men det ville da vært et annet produkt. Vår virksomhet står veldig sterkt fordi forbrukerne merker forskjellen. De forbrukerne som ikke gjør det, bør helt klart kjøpe de billige variantene, sier han.

Lakrids by Bülow gikk inn i Norge i 2014, med butikk i kjelleren på Steen og Strøm. Nå har de to øvrige egne utsalg, i CC Vest og Sandvika Storsenter, og selges dessuten i en lang rekke spesialforreninger rundt omkring i Norge. Omsetning til den norske virksomheten har økt fra 5,6 millioner kroner i 2016 til 36,4 millioner i 2019.

- Vi kunne veldig fort merke at dette var noe folk har savnet i Norge. Helt fra starten var folk helt ville etter produktet og ville betale prisen, selv om ingen visste hvem Lakrids by Bülow, sier dansken, som nå satser tungt på å erobre Tyskland.

Høy vekst

Han sier imidlertid at de ikke planlegger å vokse i veldig stor fart.

-Hvis vi driver dette fornuftig så må vi gå litt ta det langsomt og riktig. Men gjør vi det, kan det gå ut i hele verden. Dette kan bli en stor forretning, men vi må behandle den ordentlig og rettferdiggjøre prisen vår, sier Johan Bülow, som akkurat har åpnet butikk i luksuskjøpesenteret Harrods i London. Deretter drømmer han om å erobre USA.

- Vi har masse planer og ambisjoner og vi håper vi kan like store som for eksempel Bang Olufsen rundt omkring i verden.

- Om noen tiår tror jeg det er mulig, sier lakrisgründeren.

